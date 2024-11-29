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Гафин рассказал, какая задача стоит перед «Динамо»

вчера, 14:12

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, какие задачи стоят перед клубом.

Как оценю год? Пока ничего не оцениваю. У нас есть задача быть в тройке чемпионата, мы хотим дойти до трофея в кубке России. Поэтому движемся по своему пути.

Напомним, после шестнадцати туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Вчера «бело-голубые» вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

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Gotlib
Gotlib
вчера в 17:31
Без Майсторовича трудно будет. Оказалось, что этот юный серб - основноное цементирующее звено в обороне Динамо.
Capral
Capral
вчера в 15:38
Мда, называется дожились... Ростовщик гафло рассказывает о задачах на сезон. Я даже не знаю, кто больше виноват- ВТБ, или те, кто продали, некогда Великий Клуб в рабство торгашам и ростовщикам. В прошлом- силовое, карательное ведомство- полностью перекрестилось и переобулось, поменяло юридический адрес и стало торгашинским домом. Сорвали погоны, лишили званий, отобрали Великую историю и присвоили её себе.

Помню, еще в годы СССР, смотрел фильм про базу в Новогорске. Так вот, там, в одном из помещений были фотографии Великих спортсменов- динамовцев. Практически все, были при погонах, в военной форме и при званиях. А сейчас, торгашня, которая в своих торгашеских роликах уже добралась и до Пушкина и до Островского... Невероятно, докатились.(((
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:06
В "пятерке" чемпионата больше реальностей...
Гость
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