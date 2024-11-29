Гафин рассказал, какая задача стоит перед «Динамо»

Председатель совета директоров «Динамо» рассказал, какие задачи стоят перед клубом.

Как оценю год? Пока ничего не оцениваю. У нас есть задача быть в тройке чемпионата, мы хотим дойти до трофея в кубке России. Поэтому движемся по своему пути.