Гафин рассказал, какая задача стоит перед «Динамо»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, какие задачи стоят перед клубом.
Как оценю год? Пока ничего не оцениваю. У нас есть задача быть в тройке чемпионата, мы хотим дойти до трофея в кубке России. Поэтому движемся по своему пути.
Напомним, после шестнадцати туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Вчера «бело-голубые» вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.
Помню, еще в годы СССР, смотрел фильм про базу в Новогорске. Так вот, там, в одном из помещений были фотографии Великих спортсменов- динамовцев. Практически все, были при погонах, в военной форме и при званиях. А сейчас, торгашня, которая в своих торгашеских роликах уже добралась и до Пушкина и до Островского... Невероятно, докатились.(((
Помню, еще в годы СССР, смотрел фильм про базу в Новогорске. Так вот, там, в одном из помещений были фотографии Великих спортсменов- динамовцев. Практически все, были при погонах, в военной форме и при званиях. А сейчас, торгашня, которая в своих торгашеских роликах уже добралась и до Пушкина и до Островского... Невероятно, докатились.(((