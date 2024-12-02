Объявлены претенденты на лучший гол недели в Кубке России

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сегодня, 14:41

Сегодня стартовало голосование за лучший гол минувшей недели в Кубке России. На данную награду претендуют: мяч нападающего «Динамо» , забитый в матче против «Локомотива»; гол защитника «Ростова» в игре против «Спартака» (2:1); мяч нападающего ЦСКА , забитый в матче против «Рубина» (3:0); гол форварда «Ахмата» в игре против «Зенита» (1:2); мяч полузащитника «Спартака» , забитый в матче против «Ростова»; один из голов хавбека «Тюмени» в игре против «Краснодара» (3:3, 2:4 по пенальти); мяч полузащитника «Химок» , забитый в матче против «Урала»; гол нападающего «Краснодара» .

Голосование продлится до 3 декабря до 11:00 по московскому времени. Посмотреть голы можно здесь, а проголосовать здесь.