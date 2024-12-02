Объявлены претенденты на лучший гол недели в Кубке России

Сегодня стартовало голосование за лучший гол минувшей недели в Кубке России. На данную награду претендуют: мяч нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, забитый в матче против «Локомотива»; гол защитника «Ростова» Виктора Мелёхина в игре против «Спартака» (2:1); мяч нападающего ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, забитый в матче против «Рубина» (3:0); гол форварда «Ахмата» Максима Самородова в игре против «Зенита» (1:2); мяч полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, забитый в матче против «Ростова»; один из голов хавбека «Тюмени» Станислава Поройкова в игре против «Краснодара» (3:3, 2:4 по пенальти); мяч полузащитника «Химок» Бутты Магомедова, забитый в матче против «Урала»; гол нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.
Голосование продлится до 3 декабря до 11:00 по московскому времени. Посмотреть голы можно здесь, а проголосовать здесь.