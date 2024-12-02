Прощаются с Салахом и побеждают грандов. «Ливерпуль» совершил невероятный рывок без трансферов

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02 декабря 2024, 14:33

Слот обыграл Анчелотти и Гвардиолу.

Психология в футболе важнее, чем многие думают

Команда Клоппа мечтала взять четыре трофея, а осталась без ничего. Летом пришел Слот. Также подписали атакующего хавбека Кьезу, который не играет. Ещё заключили контракт с Мамардашвили, но грузинский голкипер остался в «Валенсии». «Ливерпуль» с составом Клоппа теперь лидирует в АПЛ и в Лиге чемпионов, не потратив сотни миллионов евро на усиление. Более того, побеждает команда, лидеры которой раздумывают об уходе.

Уставший Клопп весной не смог настроить коллектив морально. Тренер никогда не дружил с Салахом. Ван Дейк относится к Юргену с уважением. Но Вирджил не всегда слышал Клоппа, ведь у защитника есть одна особенность. Теряет интерес в матчах со средними соперниками. Ван Дейк раскрывается, если надо поймать Мбаппе и Холанда. Но летом капитан «Ливерпуля» вместе с Салахом, Александер-Арнольдом и Алиссоном может покинуть «красных».

Мохамед открыто говорит, что матч против «Манчестер Сити», скорее всего, был его последним домашним поединком против этого соперника в АПЛ . Значит, Салах склоняется к уходу из команды, где провел много успешных лет. Допускаем, что такие разговоры также часть тактики. Ветеран выбивает себе жирный контракт. Мохамед слишком хорош, чтобы Слот решил с ним расстаться. Но если такое решение примут боссы клуба, Арне не услышат.

Зато коллектив слышит нового тренера. Слот оказался славным парнем. Голландец часто хвалит Клоппа после своих побед, поскольку всем очевидно – на поле «Ливерпуль» Юргена, но перенастроенный новым тренерским штабом. Кстати, неудачи в прошлом сезоне связаны не только с выгоранием главного тренера. Люди из штаба Клоппа тоже подвели фанатов «Ливерпуля» и футболистов. А вот ассистенты Слота в ударе, им нравится новый уровень.

Вот и получается, что внутренние противоречия – уйти или остаться, сдаться Гвардиоле или бороться, породили мотивацию, которой не было со времен чемпионства в АПЛ . «Ливерпуль» хочет набирать очки чаще всех. На одной неделе Слот обыграл Анчелотти и Гвардиолу. С невзрачными отрезками и паузами, с разовыми ошибками, но деловито, солидно и грамотно. «Ливерпуль» заслужил шесть пунктов против «Реала» и «Манчестер Сити», нет сомнений.

«Красные» готовятся к неизбежному футбольному спаду

У «Ливерпуля» есть пример «Барселоны». Там молодая команда без огромного количества трансферов с новым тренером. Собрались ветераны, настроились люди, в которых не верили, прибавили юные игроки. Результатом стал сказочный старт сезона. А теперь «Барселона» начала проигрывать. У «Ливерпуля» тоже может быть подобный отрезок в будущем. В АПЛ слишком солидные соперники. Даже скромный «Ноттингем Форест» может рвануть вверх.

Именно «лесники» нанесли Слоту пока единственное поражение в сезоне, причем на «Энфилд Роуд». Тот матч стал полезным для команды. Дальше продолжили собирать победы. «Ливерпуль» стал настолько неудобным соперником, что напоминает старые «Милан» и «Ювентус». При этом созидательная часть работает. В АПЛ лишь у веселого «Тоттенхэма» на два забитых мяча больше. Салах выделяется по результативности, но другие тоже опасны.

Слоту важно работать персонально с Нуньесом, Диасом и Гакпо, поскольку эти ребята могут и должны забивать чаще. Будут матчи, где у Салаха не пойдет игра. Или Мохамед выступит удачно, но этого окажется мало. «Ливерпуль» к началу декабря прошел части пути безупречно, но титулы раздают весной. А это значит, что Слот должен продумать игру, когда Гравенберх допустил ошибку в опорной зоне, а претензии в обороне будут не только к Робертсону слева.

Когда команда настолько хорошо готова морально, им проще реагировать на неудачи. Даже по роликам из кафетерия понятно, что атмосфера в команде замечательная. На базе «Ливерпуля» есть общее пространство, где футболисты сидят за стойкой, могут приготовить себе еду или напитки. Со стороны видно здоровый коллектив. И это отличает их от «Манчестер Сити», где не привыкли столько проигрывать. И от «Арсенала», где боятся снова остаться без титула.

Успехи Слота строятся на доверии ко всем футболистам

Резервисты «Ливерпуля» жаловались на Клоппа. На пике, когда у «красных» был понятный основной состав с парочкой плавающих позиций, многие футболисты чувствовали себя лишними, хотя выигрывали трофеи с Мане, Фирмино и Салахом. Но если сравнивать основу на последний финал Лиги чемпионов против «Реала», когда проиграли Куртуа и Винисиусу, со стартом сейчас, то видим много перемен. На флангах могут играть Брэдли и Цимикас, Слот им доверяет.

В центре поля нет Хендерсона, Фабиньо и Алькантары. Мане и Фирмино не являются напарниками Салаха. Алиссон травмирован, а в воротах успешно работает ирландский голкипер Келлехер. Ему летом надо искать себе новый клуб, если Слот поверит в Мамардашвили. Ирландец слишком крутой, чтобы оставаться запасным вратарем «Ливерпуля». В центре поля раскрылся человек, в успехи которого изначально не верили. Голландец Гравенберх набрал ход и впечатляет.

В «Баварии» воспитанник «Аякса» был не на своем месте. А в «Ливерпуле» вместе с МакАллистером удачно выжигают середину поля. Проделывают много черновой и незаметной работы, которая стабилизирует игру команды. Также важно похвалить молодого отца Джонса. Хотя у него недавно родилась дочь, Кертис старается оставаться полезным. Заодно мотивирует Собослаи. Венгр может работать ещё результативнее, но дерзкий хавбек пока трудится на команду.

У «Ливерпуля», где не самый звездный состав среди грандов, органично собрана основа. Возможно, не хватает центрфорварда. Жота трудяга, но не гений нападения. А Нуньес вернулся морально – даже в подкатах стелется, но к уругвайцу остаются вопросы по реализации и стабильности. В целом получилась органичная и живая команда с резервом, которая прошла часть сезона цинично и честно. «Ливерпуль» побеждает, пока других непривычно лихорадит.