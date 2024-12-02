«Зенит» не заслужил седьмой титул подряд. Семак и Соболев близки к тому, чтобы испортить клубу юбилей

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02 декабря 2024, 08:53

Чемпионы снова проиграли в РПЛ .

«Зенит» проиграл дома борцу за выживание. «Крылья Советов» постарались показать себя после серии неубедительных матчей. Клуб оказался в центре внимания после скандального заявления губернатора Самарской области о продажных арбитрах и после попытки заменить Осинькина на Игнашевича. Теперь у них есть шикарный матч Сергеева – бывшего форварда «Зенита», и важнейшая победа над фаворитом. Семак пока не заслужил седьмой подряд титул, и вот почему…

Тренер не прогрессирует

Когда наставник пробует всё подряд, то это не прогресс, а метания. Семака часто хвалят за попытки обновить «Зенит». Но если вычленить парочку по-настоящему топовых матчей, то у Сергея Богдановича в меню только блюда с трюфелями, черной икрой и аргентинскими стейками. Конечно, опытный шеф-повар не испортит такой набор ингредиентов. Но ничего выдающегося Семак давно не предлагает. Тактические дыры в «Зените» закрывают строго качеством кадров. Были проблемы с голкипером? Привезли Латышонка, тащил на старте сезона до травмы. Центр обороны? Ждут, когда Алип и бразильцы в форме, иначе беда. И это еще Барриос, Дуглас Сантос и Вендел в заявке. Без них «Зенит» Семака мог мгновенно скатиться и деградировать.

Трансферы не выручили

Лусиано Гонду – неплохой форвард из Аргентины. Может забить середнякам, сразу начал с голов. Но сколько Гонду забил главным соперникам в РПЛ ? Отличился с ЦСКА , но «армейцы» не конкуренты «Зенита» в борьбе за титул. А Соболев – трансферный провал на данный момент. В матче, где у соперника бегал Сергеев, которого променяли на Александра, все увидели разницу. Глушенков после травмы не вернулся, хотя снова приносит голы. В случае с двумя новичками из «Спартака» и «Локомотива» есть вопросы к классу форвардов. Посмотрим, смогут ли они быть стабильными. Артур и компания тоже не делают разницу. А правый латераль Волков ошибался до травмы. «Зенит» удачно выхватил Латышонка и часто промахивался на рынке.

Футболистам стало скучно

Лучше всего смотреть на Клаудиньо и Вендела. Во-первых, бразильцы пытались уйти из «Зенита», перебраться на родину во «Фламенго», но их не отпустили. Во-вторых, к Клаудио и Маркусу были вопросы именно по отношению к подготовке. Вендел уходил в загулы, был оштрафован клубом и извинялся перед прошлым сезоном. Сейчас начали мешать травмы, нет старой искры. А Клаудиньо выпадал из основы, поскольку снизил к себе требования. Семак очень слабый мастер мотивации, не лидер коллектива. Ему сложно, когда футболисты теряют драйв. Кассьерра сбавил, Барриосу искали более атакующую позицию, чтобы не скис. Но даже стабильный капитан Дуглас Сантос, о чем часто говорят эксперты-фанаты «Зенита», не прибавляет.

Явно ошибаются в обороне

У «Зенита» всего два «сухаря» в последних семи матчах. Конечно, до поражения от «Крыльев Советов» была победная серия, которая позволяла наплевать на голы престижа. Но статистика всё помнит. Латышонок тащил 90 % ударов на старте сезона, причем выстрелов хватало. По допущенным моментам соперников фаворит РПЛ «Зенит» делит четвертое и пятое места с «Ростовом». Тем самым, где Карпин недоволен работой голкиперов и линии защиты во многих поединках. «Зенит» допускает больше ударов, чем «Спартак». Красноречивый факт. Северяне мало пропускают, но хватало ляпов в защите на флангах, в опорной зоне и при длинных забросах соперников. Класс выручал, но не против «Краснодара» и «Крыльев Советов».

Играют без железной основы

Фавориту всегда удобнее разносить соперников, когда все лучшие на поле. А кто у «Зенита» лучший? Латышонок в воротах, Дуглас слева в защите, а Барриос в опорной зоне. Дальше два десятка претендентов на остальные позиции. Если бы Семак на сто процентов доверял Кассьерре, то Матео забил бы больше Угальде из «Спартака». Но нет, «Зенит» подписал Гонду, Глушенкова и Соболева. Будь вингер Мантуан основной ставкой в роли правого латераля, то не приехал бы Волков. Суть понятная. Есть много неплохих по меркам РПЛ футболистов, но далеко не все они в хорошей форме. Концентрацию демонстрирует Ерохин, но это 35-летний хавбек, который вынужден выходить в центре атаки, ведь остальные не справляются.

Слишком слабая мотивация

Деньги в «Зените» есть у всех, даже у молодого бразильца Педро. Трофеи в коллекции у подавляющего большинства. Весной не просто выиграли в шестой раз подряд РПЛ , но взяли требл, собрали все доступные трофеи. А дальше что? Очень сложно найти мотивацию для команды с таким количеством вечных чемпионов. Даже «Ювентусу» и «Баварии» по ходу «золотых» серий было непросто настроить мегазвезд на успехи. Но Лига чемпионов выручала, здорово влияла на мотивацию Буффона, Пирло, Нойера и Мюллера. Старались попасть в финалы главного турнира. «Зенит» лишен такого опыта. Кубок страны для них слишком скучный, там играет смешанный состав. А в РПЛ мотивация была такой низкой, что в прошлом сезоне едва не отдали титул.

Неприятности легко читались

Не гром среди ясного неба. Можно даже сказать, что у «Зенита» слишком много очков. Давайте считать. С «Динамо» наиграли на ничью, ведь Нгамалё не забил с «точки». Минус два пункта. С «Химками» наиграли на поражение, гол Мостового пришел в концовке, ничья «на тоненького». Минус пункт, если бы не повезло. Со «Спартаком» удалился Эракович, впервые за сто лет Семак был близок к домашнему поражению от «красно-белых», которые в целом сыграли точно не хуже, чем фаворит. И снова «Зенит» получил пункт вместо нуля в таблицу. Оба матча против «Оренбурга» и поединок против ЦСКА могли сложиться иначе. Нет у «Зенита» сейчас такого явного и легкого перевеса над соперниками. Чаще всего банально давят массой.

Клубу нечего предложить лидерам. Они увидели отношение к переговорам, когда за лучшими футболистами приходили покупатели. Мягко говоря, никто не рвался найти молодому Дзюбе крутую команду в топ-5. Не сделали всё, чтобы Клаудиньо и Вендел сейчас выступали в клубах из Лиги чемпионов. Когда фаворит настолько поглощен собой, то меняются изнутри. После поражения от «Крыльев Советов» Семак остался явным фаворитом сезона. Но коллектив его не всегда слышит. «Зенит» не развивается. А тот факт, что в таком состоянии остаются первыми, говорит плохо и о лиге, и о перспективах роста петербуржцев. В 2024-м было много матчей, в которых «Зенит» замучил соперника, а не насладился футболом. Неважное состояние накануне столетнего юбилея клуба. Снова главная надежда на подарки конкурентов в борьбе за титул.