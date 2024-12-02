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«Зенит» не заслужил седьмой титул подряд. Семак и Соболев близки к тому, чтобы испортить клубу юбилей

02 декабря 2024, 08:53
«Зенит»

Чемпионы снова проиграли в РПЛ.

«Зенит» проиграл дома борцу за выживание. «Крылья Советов» постарались показать себя после серии неубедительных матчей. Клуб оказался в центре внимания после скандального заявления губернатора Самарской области о продажных арбитрах и после попытки заменить Осинькина на Игнашевича. Теперь у них есть шикарный матч Сергеева – бывшего форварда «Зенита», и важнейшая победа над фаворитом. Семак пока не заслужил седьмой подряд титул, и вот почему…

Тренер не прогрессирует

Когда наставник пробует всё подряд, то это не прогресс, а метания. Семака часто хвалят за попытки обновить «Зенит». Но если вычленить парочку по-настоящему топовых матчей, то у Сергея Богдановича в меню только блюда с трюфелями, черной икрой и аргентинскими стейками. Конечно, опытный шеф-повар не испортит такой набор ингредиентов. Но ничего выдающегося Семак давно не предлагает. Тактические дыры в «Зените» закрывают строго качеством кадров. Были проблемы с голкипером? Привезли Латышонка, тащил на старте сезона до травмы. Центр обороны? Ждут, когда Алип и бразильцы в форме, иначе беда. И это еще Барриос, Дуглас Сантос и Вендел в заявке. Без них «Зенит» Семака мог мгновенно скатиться и деградировать.

Трансферы не выручили

Лусиано Гонду – неплохой форвард из Аргентины. Может забить середнякам, сразу начал с голов. Но сколько Гонду забил главным соперникам в РПЛ? Отличился с ЦСКА, но «армейцы» не конкуренты «Зенита» в борьбе за титул. А Соболев – трансферный провал на данный момент. В матче, где у соперника бегал Сергеев, которого променяли на Александра, все увидели разницу. Глушенков после травмы не вернулся, хотя снова приносит голы. В случае с двумя новичками из «Спартака» и «Локомотива» есть вопросы к классу форвардов. Посмотрим, смогут ли они быть стабильными. Артур и компания тоже не делают разницу. А правый латераль Волков ошибался до травмы. «Зенит» удачно выхватил Латышонка и часто промахивался на рынке.

Футболистам стало скучно

Лучше всего смотреть на Клаудиньо и Вендела. Во-первых, бразильцы пытались уйти из «Зенита», перебраться на родину во «Фламенго», но их не отпустили. Во-вторых, к Клаудио и Маркусу были вопросы именно по отношению к подготовке. Вендел уходил в загулы, был оштрафован клубом и извинялся перед прошлым сезоном. Сейчас начали мешать травмы, нет старой искры. А Клаудиньо выпадал из основы, поскольку снизил к себе требования. Семак очень слабый мастер мотивации, не лидер коллектива. Ему сложно, когда футболисты теряют драйв. Кассьерра сбавил, Барриосу искали более атакующую позицию, чтобы не скис. Но даже стабильный капитан Дуглас Сантос, о чем часто говорят эксперты-фанаты «Зенита», не прибавляет.

Явно ошибаются в обороне

У «Зенита» всего два «сухаря» в последних семи матчах. Конечно, до поражения от «Крыльев Советов» была победная серия, которая позволяла наплевать на голы престижа. Но статистика всё помнит. Латышонок тащил 90 % ударов на старте сезона, причем выстрелов хватало. По допущенным моментам соперников фаворит РПЛ «Зенит» делит четвертое и пятое места с «Ростовом». Тем самым, где Карпин недоволен работой голкиперов и линии защиты во многих поединках. «Зенит» допускает больше ударов, чем «Спартак». Красноречивый факт. Северяне мало пропускают, но хватало ляпов в защите на флангах, в опорной зоне и при длинных забросах соперников. Класс выручал, но не против «Краснодара» и «Крыльев Советов».

Играют без железной основы

Фавориту всегда удобнее разносить соперников, когда все лучшие на поле. А кто у «Зенита» лучший? Латышонок в воротах, Дуглас слева в защите, а Барриос в опорной зоне. Дальше два десятка претендентов на остальные позиции. Если бы Семак на сто процентов доверял Кассьерре, то Матео забил бы больше Угальде из «Спартака». Но нет, «Зенит» подписал Гонду, Глушенкова и Соболева. Будь вингер Мантуан основной ставкой в роли правого латераля, то не приехал бы Волков. Суть понятная. Есть много неплохих по меркам РПЛ футболистов, но далеко не все они в хорошей форме. Концентрацию демонстрирует Ерохин, но это 35-летний хавбек, который вынужден выходить в центре атаки, ведь остальные не справляются.

Слишком слабая мотивация

Деньги в «Зените» есть у всех, даже у молодого бразильца Педро. Трофеи в коллекции у подавляющего большинства. Весной не просто выиграли в шестой раз подряд РПЛ, но взяли требл, собрали все доступные трофеи. А дальше что? Очень сложно найти мотивацию для команды с таким количеством вечных чемпионов. Даже «Ювентусу» и «Баварии» по ходу «золотых» серий было непросто настроить мегазвезд на успехи. Но Лига чемпионов выручала, здорово влияла на мотивацию Буффона, Пирло, Нойера и Мюллера. Старались попасть в финалы главного турнира. «Зенит» лишен такого опыта. Кубок страны для них слишком скучный, там играет смешанный состав. А в РПЛ мотивация была такой низкой, что в прошлом сезоне едва не отдали титул.

Неприятности легко читались

Не гром среди ясного неба. Можно даже сказать, что у «Зенита» слишком много очков. Давайте считать. С «Динамо» наиграли на ничью, ведь Нгамалё не забил с «точки». Минус два пункта. С «Химками» наиграли на поражение, гол Мостового пришел в концовке, ничья «на тоненького». Минус пункт, если бы не повезло. Со «Спартаком» удалился Эракович, впервые за сто лет Семак был близок к домашнему поражению от «красно-белых», которые в целом сыграли точно не хуже, чем фаворит. И снова «Зенит» получил пункт вместо нуля в таблицу. Оба матча против «Оренбурга» и поединок против ЦСКА могли сложиться иначе. Нет у «Зенита» сейчас такого явного и легкого перевеса над соперниками. Чаще всего банально давят массой.

Клубу нечего предложить лидерам. Они увидели отношение к переговорам, когда за лучшими футболистами приходили покупатели. Мягко говоря, никто не рвался найти молодому Дзюбе крутую команду в топ-5. Не сделали всё, чтобы Клаудиньо и Вендел сейчас выступали в клубах из Лиги чемпионов. Когда фаворит настолько поглощен собой, то меняются изнутри. После поражения от «Крыльев Советов» Семак остался явным фаворитом сезона. Но коллектив его не всегда слышит. «Зенит» не развивается. А тот факт, что в таком состоянии остаются первыми, говорит плохо и о лиге, и о перспективах роста петербуржцев. В 2024-м было много матчей, в которых «Зенит» замучил соперника, а не насладился футболом. Неважное состояние накануне столетнего юбилея клуба. Снова главная надежда на подарки конкурентов в борьбе за титул.

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Pakhan1988
Pakhan1988 ответ vick-north-west (раскрыть)
09 декабря 2024 в 16:38
А мы что в Англии?
vick-north-west
vick-north-west ответ Pakhan1988 (раскрыть)
09 декабря 2024 в 15:12
Ясно где - в Англии во всех таблицах в графе очки надпись "points", прямой перевод - пункты
100лет
100лет
08 декабря 2024 в 18:14
Зениту везет потому что он лучший среди худших.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
04 декабря 2024 в 21:05
Моё почтение! Так и есть.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
04 декабря 2024 в 19:57
Приветствую и рад видеть!!!
Я не болела Зенита, но кричу об этом давно. А вот, многие из болельщиков Зенита боятся себе в этом признаться, что Семак изжил себя...)))
Сергей Лемской
Сергей Лемской ответ Pakhan1988 (раскрыть)
02 декабря 2024 в 20:26
У автора это пунктик такой - особенность, чтобы его ни с кем не путали. Это моё мнение...
Сергей Лемской
Сергей Лемской ответ Empers100 (раскрыть)
02 декабря 2024 в 20:19, ред.
И какие у Вас будут конкретные предложения? Это вопрос и к комментирующему и к автору, он же признал сей комментарий лучшим. Критиковать мы все горазды, но что толку? Назвать человека , условно, дураком мало, надо объяснить ему , что надо сделать, чтобы не быть им. А иначе и критикан, просто болтуном выглядит. Перед вами шестикратный чемпион и игроки, которые его сделали таковым. Ну, и, что молчите?
Pakhan1988
Pakhan1988
02 декабря 2024 в 19:13
Почему авторы Соккера, вместо слова очки, пишут пункты всегда. Меня одного этого раздражает. Ваши статьи интересно читать, но пункты, где вы это слово взяли.
K Z
K Z
02 декабря 2024 в 19:00
Говорил и говорю что Семак не тренер,тем более для Зенита. Нет у него тренерской жилки. Игроки его не больно то и слушают. Нет у него твердости,крепости в характере. Когда нужно накричать и настоять на своем он как маленький мальчик ведёт себя. Деньги никогда до добра не доводили. Пока на поздно нужно убирать Семака, а то от Зенита останется только название........
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
02 декабря 2024 в 17:56
Мало сказать "А" и признать это, надо сказать "Б", т.е назвать причину всего. А причина на поверхности. Как вредно для здоровья постоянное переедание, так же вредно для футбольного клуба перекармливание игроков и тренеров деньгами. Там у всех сильно завышенные контракты, непонятно зачем продлен контракт Семака до 30 года. Ясно, что стимул играть и работать пропал. Срочно на диету, т.е Зенит на бюджет Самары.
xajaks
xajaks
02 декабря 2024 в 17:51
В прошлом сезоне тоже не заслужили, но взяли....
Ваван Смирнов
Ваван Смирнов
02 декабря 2024 в 17:21
Как сказал бы ослик Иа про игру Зенита : " жалкое зрелище , душераздирающее зрелище ! " . Не Семак тянет команду , а команда его .
Олег Казарян
Олег Казарян
02 декабря 2024 в 17:19
Если Зенит не заслужил чемпионство, то кто? Все, кого можно назвать претендентами нестабильны. В том числе и Зенит. После 23-24 тура будет примерно всё ясно. Но не сейчас. Делить чемпионство ещё очень рано.
dargo
dargo
02 декабря 2024 в 13:55, ред.
Да, Спартак действительно выдал пару классных игр и очаровал настоящих непредвзятых болельщиков и меня тоже, Локо а за первые 14 туров тоже обнадеживал, но этого пока мало, нашей команде конкуренцию за чемпионство составит только Краснодар и может быть Спартак, если у него не будут провалы, а Семака не надо трогать - он отличный тренер и доказывает это уже много лет, просто стараитесь держать свой негатив в себе и оценивать ситуацию объективно как истинные любители футбола и всего то.....Поживем и увидим, чем закончится чемпионат весной
Empers100
Empers100
02 декабря 2024 в 13:39
Ставка на Лусиано не сработала. Кассьерру нужно было продавать вместе с Изидором и Сергеевым. Соболев - это ошибка Семака. Теперь он в команде как пятое колесо. Грубые просчеты тренера в построении игры, и руководства, развратившего коллектив непомерными бонусами, и попустившего нарушения дисциплины, приведут к потере чемпионства.
xwx763aa8uc2
xwx763aa8uc2
02 декабря 2024 в 12:33
Интригу закрутили ого-го. Кто же будет чемпионом!!??
u79th34pgmhh
u79th34pgmhh
02 декабря 2024 в 12:32
Посмотрите к то в хоккее главный тренер у Питера!!! Семак то ещё что
d8z68b2axubu
d8z68b2axubu
02 декабря 2024 в 12:12
То, что заслужил Зенит будет ясно весной, а в зимний перерыв он наверняка уйдет лидером.
112910415
112910415
02 декабря 2024 в 11:32
весной будет интересно
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
02 декабря 2024 в 11:20
Неее! Он "Троянский свин"!Короче засланный казачок)))
STVA 1
STVA 1
02 декабря 2024 в 11:19
Неужели автору нужно было столько времени чтобы понять , что Семак не прогрессирует? Многие болелы Зенита об этом кричат давно!
Варвар7
Варвар7
02 декабря 2024 в 10:37
А может Соболев - это просто "Троянский Конь"? )
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