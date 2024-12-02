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Лучший футболист в мире боится провала в «Реале». Мбаппе рискует повторить неудачу Азара

02 декабря 2024, 11:52
Килиан Мбаппе
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Бэйл Гарет
Бэйл Гарет
Нападающий

Килиан мечтает воссоздать путь Модрича.

Бэйл прав, но у Мбаппе нет времени на адаптацию

Гарет считает, что Килиан лучший игрок в мире. Трудно спорить, если говорим о сумме характеристик и классе. Также помним, что Роналду и Месси не ракеты, потеряли пиковые возможности. Мбаппе не величайший из тех, кто выходит на поле. Даже в «Реале» найдутся люди, сравнимые по значимости для истории, ведь у Модрича есть «Золотой мяч», в отличие от Килиана. Но все прекрасно понимают смысл сказанного Бэйлом. Бывший вингер «Реала» подчеркнул мысль, с которой Перес готовился к дорогому трансферу.

Выдали 115 млн евро «подъёмных» для семьи Мбаппе и шикарную зарплату, поскольку знали – Килиан на вершине пирамиды. Ведь он молодой, опытный, быстрый, техничный и результативный, хотя привык играть на фланге, как Месси с Роналду в молодости. Понимали риски, поэтому Анчелотти так неохотно обсуждал тему Мбаппе. Приезд Килиана может стоить опытному тренеру работы. Карло нашли замену в лице Хаби Алонсо. Но ещё до появления нового молодого тренера «Реалу» надо наиграть Мбаппе.

Рациональный Бэйл, который не любит футбол и не любит «Реал», не сомневается, что прогресс Мбаппе – вопрос времени. Ни сейв Келлехера в Ливерпуле после пенальти от француза, ни его невзрачные отрезки за «Реал» в Ла Лиге, ни события за пределами поля, ни попадание в список мемов после жёсткого падения на голову после встречи с ван Дейком не изменят предназначенного пути. Килиан пришёл в клуб своего кумира Роналду, чтобы стать новым великим нападающим «Реала» на много успешных лет.

Но прав ли Бэйл? Знаем, что для него футбол был способом заработать, он больше любит Уэльс и гольф, чем «Реал» и футбол. У Гарета при этом есть интуиция. В его выборе, что Мбаппе лучший игрок в мире и вернётся на пик формы, есть рациональное зерно. Килиан выступает сильно хуже своих возможностей. Вот только есть одна проблема. Деградация футболиста началась не сейчас. За два года после финала чемпионата мира в Катаре нападающий скатился как напарник, хуже делится мячом, и не развился как «девятка».

Ремонтада – часть испанской футбольной культуры

Камбэки любят и «Реал», и «Барселона». Речь может идти о возвращении в финале Лиги чемпионов, как после гола Рамоса в ворота «Атлетико» десять лет назад. Можно копнуть ещё глубже. В «Реале» стал абсолютной легендой Лука Модрич. Но после первого сезона в Испании его трансфер назвали худшим в сезоне вместе со сделкой «Барселоны» с Алексом Сонгом из «Арсенала». Камерунец не скрывал, что выбрал каталонцев из-за денег, чтобы кормить многочисленных родственников. Травмы убили карьеру этого таланта.

А вот Модрич не сдался. В 2013-м признал, что первый сезон в «Реале» полностью провалил, но отметил – в таких клубах надо менять к себе требования. Спрос другой, чем в «Тоттенхэме» и ПСЖ. Мбаппе должен это осознать, иначе окажется в списке трансферных неудач «Мадрида» рядом с Азаром и Оуэном, звёздами из АПЛ. Даже люди, которые впечатляли в Англии, не сумели показать максимум в Мадриде. Мбаппе не играл в АПЛ, а был первым парнем на деревне во французской лиге. И теперь явно уступает самому себе.

В прошлом сезоне в Лиге 1 Килиан забивал 1.13 гола за полный матч. В Испании у Мбаппе 0.65 гола за игру в Ла Лиге, заметное падение результативности. За трофей Пичичи – лучшему снайперу испанского чемпионата, не борется. У Левандовского 15 голов (2 с пенальти), а у Килиана 8 мячей (3 с «точки»). Нельзя сказать, что у Мбаппе чёрная серия без голов, ведь вчера снова забил. Но не тем, кому нужно. «Барселону» и «Ливерпуль» не обыграл, не придумал победные мячи в Лиге чемпионов против «Милана» и «Лилля».

Хотя «Реал» после подарков «Барселоны» может вернуться на первое место в Ла Лиге, у Мбаппе дела в Мадриде идут не очень. В Ливерпуле был эпизод, когда Килиан пытался что-то сказать Беллингему, а Джуд обижено проигнорировал напарника под трибунами, показательно общаясь с другими. Сейчас Мбаппе в фазе молодого Винисиуса, которого невзлюбил за эгоизм Бензема и просил не пасовать ему мяч. Килиан тоже плохо работает на команду, что злит напарников, потому что сейчас «Реалу» очень нужны бойцы, а не эгоисты.

Мбаппе нашли личного ментора – Зинедина Зидана

Пересу повезло, что Зидан без работы. Также «Реалу» подфартило, что Зинедин хочет заменить Дешама в сборной Франции, а Дидье успел поссориться с капитаном «трёхцветных». Мбаппе понимает, что общение с Зиданом может усложнить его позиции в национальной команде. Но там всё сложно ещё со времен Евро-2020, когда промахи против Швейцарии обернулись расистскими оскорблениями в адрес чемпиона мира. Мбаппе не всегда любимец французской публики. Все на родине заметили его игровую деградацию.

Килиан был скромным улыбчивым парнем, который шикарно работал по флангу. Сейчас у него понты молодого Роналду, а игра Азара на дне карьеры в «Реале». Мбаппе больше похож на Оуэна, Хамеса и остальных статусных новичков Переса, которые не сумели закрепиться в основе мадридского клуба, чем на Модрича, Ди Марию и Бензема. Вот они всегда дрались за место в основе, даже если для этого надо было корректировать любимые позиции. Мбаппе вернули на его левый фланг, но его легко нокаутировали в «Ливерпуле».

Молодой Брэдли остановил Килиана. Вчера в домашней игре с «Хетафе» команда Анчелотти одержала победу, невзирая на потери в составе. Но успех против аутсайдера не значит, что Мбаппе вернулся на пик формы. Даже хет-трик ничего бы не изменил, если Килиан не превратится в нового лидера «Реала» в ближайшие месяцы. Впереди сложные матчи в Лиге чемпионов. У команды высокие шансы протиснуться в плей-офф еврокубка через стыковой раунд. Анчелотти даже заявил, что «Реал» будет в финале турнира в Мюнхене.

Но самоуверенность может обернуться против «Реала». Им не нужно быть дерзкими, наглости уже полно. Им важно стать организованнее в защите и безжалостнее в атаке. Мбаппе мог забить 10-12 голов, исходя из качества моментов в Ла Лиге. Но дело в голове. Килиан испугался суда в деле об изнасиловании. Мбаппе не готов физически. Поэтому пропускал матчи сборной Франции ещё до ссоры с Дешамом. Зидан будет его «персональным психологом», но настоящий врач уже не справился с Винисиусом. А Килиан тоже явно не подарок.

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tqbfj95bk79c
tqbfj95bk79c
08 декабря 2024 в 22:26
Лучшим то он не был и не будет! Ему бы для начала в десятку попасть!
Алексей Смолин 11
Алексей Смолин 11
03 декабря 2024 в 16:53
Ладно оставим мбаппе зачем надо говорить плохие слова про бэйла который в сто раз был лучше мбаппе мбаппе он сейчас девятка а бэйл был одним из лучших гол барселоне на последних минутах голы в лиге чемпионов и потом он ненавидел реал да он в конце ненавидел Зидана потому что он не доверял бэйлу даже карло Анчелотти говорил что бэйл для него был после роналду нни димария ни бензема или там хоть кто он у всех выигрывал позицию правого вингера я мадридист и я любил и обожал бэйла он забивал в самых важных матчах забил поккер кто забивал четыре гола за реал в одном матче кроме роналду и там некоторые из истории да в 2019 у него не сложилась игра но он никогда не говорил что ненавидит футбол или только зарабатывает он реально тащил реал уэльс в 2016евро просто понимаете он проиграл только роналду но в общем брать он был одним из лучших правых полузащитников реала он играя в полузащите забивал и отдавал пасы роналду для меня бэйл самый правый полузащитник да он любил гольф изза отца но больше всего он любил футбол
rmrmrml
rmrmrml
03 декабря 2024 в 00:00
главное взять себя в руки и не транжирить моменты!!!
вон рон в первом сезоне тоже ни сразу заиграл!!
Ruslik1982
Ruslik1982
02 декабря 2024 в 22:01
карьера Мбаппе уже окончена, сча еще пару лет помотается по топ-клубам и в МЛС
112910415
112910415
02 декабря 2024 в 19:00
всё доказывать надо, доказывать !
Guankin
Guankin
02 декабря 2024 в 18:47
Не вижу никаких параллелей с Азаром. Мбаппе просто не привык к такому уровню футбола, это не Франция. Выглядит пока от намного слабее Винисиуса. Сейчас вопрос в том, будет Мбаппе упорно работать в стиле КриРо либо через полтора сезона уедет за баблом куда нибудь к верблюдам или в Майами.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
02 декабря 2024 в 18:19
Какой из него лучший футболист? Посмотрел обзор матча с Хетафе. Запорол несколько 100%-ных моментов. Один реализованный момент не делает из него героя. На Спортсе была статья, где говорится, что Мбаппе реализует около 12% моментов, то есть примерно 1 из 10. Это просто позор! Конечно, в матче со слабыми соперниками ему будут создавать много моментов и один-два он реализует, но с топ-клубами каждый момент надо реализовывать, потому что там много моментов не будет.
shur
shur
02 декабря 2024 в 17:46
...один момент может изменить всё, какой?! Если вдруг Карло
взбредёт в голову не ставить его в основу! Раз.два, на третий поплывёт,стопудова!!! Не дай Бог!!! Но....!?!?!?
vtsvqr4e2pxq
vtsvqr4e2pxq
02 декабря 2024 в 15:41
Мбаппе скоро свалит из Реала похоже
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
02 декабря 2024 в 13:37
ох и развилось лучших в мире.
Нужно быть лучшим на своей позиции.
А Мбаппе даже в реале не лучший на позиции.
Его просто нужно все время пихать в старт и давать пасы и пенальти.
Остается слушать Лукомского, который считает, что все не так однозначно, и Мбаппе не так уж плох. Профессору футбола всяко виднее
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
02 декабря 2024 в 13:30
На лавку, родриго лучше, плюс там еще есть бразил молодой
4v75mepswufm
4v75mepswufm
02 декабря 2024 в 13:27
Мбаппе не главный в Реале, он даже не второй по значимости игрок. Он даже не второй по значимости игрок на левом фланге, ведь Родриго играет там даже лучше Киллиана, я уже молчу про Винисиуса. Единственный способ это научиться быть девяткой, где пока нет конкуренции, ведь Эндрик пока слишком молод, но если он начнет развиваться, то для Киллиана все закончено в Реале.
andrewheat
andrewheat
02 декабря 2024 в 13:26
Игра мстит ему за то, что пересидел в ПСЖ. Также как Кейну, конкретно пересидевшему в Тоттенхеме.
STVA 1
STVA 1
02 декабря 2024 в 13:14
Ни о чем короче.... "лучший", надо, стать и так далее
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 декабря 2024 в 12:28
Пока у Мбаппе нет такого влияния и авторитета в команде, как в псж. Беллингем, примеру, его часто игнорирует. Все наладится. Недовольные уйдуи или их продадут. А Мбаппе останется в Мадриде.
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