«Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь

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вчера, 15:48

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за ноябрь.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Варвар7. Второе место занял Alex_67. Замкнул топ-3 Katerman.

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь Pathos, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Katerman, второе a-league, а третье — LOpp.