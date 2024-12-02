Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонкурсы и тесты

«Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь

вчера, 15:48

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за ноябрь.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Варвар7. Второе место занял Alex_67. Замкнул топ-3 Katerman.

Итоги конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь Варвар7 9603
2. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь Alex_67 3784
3. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь Katerman 3260
4. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь shlomo2 1324
5. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь LOpp 1092
6*. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь a-league 0
7*. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь Capral 0
8*. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь пират Елизаветы 0
9*. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь Хитрый Лис 0
10*. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь Egorium19 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь Pathos, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Katerman, второе a-league, а третье — LOpp.

Рейтинг возврата инвестиций
Пользователь ROI
1. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь Katerman 51
2. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь a-league 47
3. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь LOpp 41
4. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь NATAN Redwood 20
5. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь Hamman 19
6. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь vasyapupkin007 7
7. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь ИГРОЧИШКА 6
8. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь grach-w 4
9. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь Фил Кио 4
10. «Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь sova147 4
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Ливерпуль» в лидерах. Итоги КП за октябрь
02 ноября
Левандовски в числе лучших. Итоги Fantasy за октябрь
02 ноября
Кейн и Палмер идут вперёд. Итоги Fantasy за сентябрь
02 октября
«Спартак» и «Оренбург» в лидерах. Итоги КП за сентябрь
02 октября
Сперцян в компании Салаха. Итоги Fantasy за август
02 сентября
«Зенит» и сборная России в лидерах. Итоги КП за август
02 сентября
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:45
Благодарю всех за поздравления и тёплые слова !
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:59
Спартак Чемпион!) Варвар, с победой Вас!
112910415
112910415
вчера в 18:01
браво победителю !
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:33
Поздравляю Варвара и призеров!
drug01
drug01
вчера в 16:23
Месяц был сложный, поздравляем победителей
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 