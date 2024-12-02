«Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за ноябрь.
Победителем по итогам месяца стал пользователь Варвар7. Второе место занял Alex_67. Замкнул топ-3 Katerman.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Варвар7
|9603
|2.
|Alex_67
|3784
|3.
|Katerman
|3260
|4.
|shlomo2
|1324
|5.
|LOpp
|1092
|6*.
|a-league
|0
|7*.
|Capral
|0
|8*.
|пират Елизаветы
|0
|9*.
|Хитрый Лис
|0
|10*.
|Egorium19
|0
* — за счет доп. показателей.
Также призёром главного конкурса стал пользователь Pathos, занявший первое место в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Katerman, второе a-league, а третье — LOpp.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Katerman
|51
|2.
|a-league
|47
|3.
|LOpp
|41
|4.
|NATAN Redwood
|20
|5.
|Hamman
|19
|6.
|vasyapupkin007
|7
|7.
|ИГРОЧИШКА
|6
|8.
|grach-w
|4
|9.
|Фил Кио
|4
|10.
|sova147
|4