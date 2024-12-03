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«Реал» изучает возможность трансфера защитника «Милана»

сегодня, 17:15

«Реал» смирился с тем, что вряд ли подпишет защитника «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвиса. Сообщается, что игрок близок к продлению контракта с немецким клубом. Окружение Дэвиса посоветовало ему остаться в Мюнхене и не переезжать в Мадрид.

В свою очередь, «Реал» переключил внимание на защитника «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандеса. Контракт игрока с «россонери» истекает в июне 2026 года и он уже отклонил два предложения о продлении. По слухам, Эрнандес затягивает переговоры, ожидая оффер от «Реала», так как хочет вернуться на «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» уже вступили в диалог с «Миланом». Итальянцы сообщили, что не продадут Эрнандеса дешевле 60 миллионов евро и не будут вести переговоры пока не закончится сезон.

27-летний левый защитник перешёл в «Милан» из «Реала» в июле 2019 года. В текущем сезоне на счету Эрнандеса 11 матчей в Серии А, в которых он забил два мяча и отдал две голевых передачи, а также 5 игр в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:30
Возвращение Тео было бы очень интересным ходом. Надеюсь, что мы его и вернём, а не подпишет Дэвиса.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 19:21
Я бы даже сказал,что и посильнее будет,тем более что он вернется туда ,откуда ушел и не нужно много времени на адаптацию.Тео по манере игры схож с Марсело,думаю,что этот трансфер Реалу пойдет на пользу,а вот Милан однозначно проиграет от этой сделки,ибо Эрнандес - один из лидеров команды
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:18
Тео не хуже Дэвиса будет. Это точно
Гость
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