«Реал» изучает возможность трансфера защитника «Милана»

1733235302

сегодня, 17:15

«Реал» смирился с тем, что вряд ли подпишет защитника «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвиса. Сообщается, что игрок близок к продлению контракта с немецким клубом. Окружение Дэвиса посоветовало ему остаться в Мюнхене и не переезжать в Мадрид.

В свою очередь, «Реал» переключил внимание на защитника «Милана» и сборной Франции . Контракт игрока с «россонери» истекает в июне 2026 года и он уже отклонил два предложения о продлении. По слухам, Эрнандес затягивает переговоры, ожидая оффер от «Реала», так как хочет вернуться на «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» уже вступили в диалог с «Миланом». Итальянцы сообщили, что не продадут Эрнандеса дешевле 60 миллионов евро и не будут вести переговоры пока не закончится сезон.

27-летний левый защитник перешёл в «Милан» из «Реала» в июле 2019 года. В текущем сезоне на счету Эрнандеса 11 матчей в Серии А, в которых он забил два мяча и отдал две голевых передачи, а также 5 игр в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед».