«Аль-Наср» без Роналду впервые проиграл в сезоне Азиатской Лиги чемпионов

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вчера, 23:06

«Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Садда» в матче 6-го тура Лиги чемпионов АФК (1:2).

На 53-й минуте катарская команда открыла счёт — гол забил Акрам Афиф. Автогол Ромена Саисса на 80-й помог клубу из Саудовской Аравии отыграться. Победным мячом в составе гостей отметился Адам Унас, реализовавший пенальти на 90+9-й.

Нападающий Криштиану Роналду игру пропустил.

Для команды из Эр-Рияда это поражение стало первым в турнире, коллектив занимает 3-е место с 13 очками. «Аль-Садд» идёт 4-м с 12 баллами.