Мостовой: «Первую и Вторую Лиги пусть „Абаскали“ тренируют»

Бывший футболист сборной СССР и России отреагировал на слова бывшего главного тренера «Спартака» . Ранее Романцев заявил, что Мостовой готов работать тренером.

Просто Олег Иванович разбирается в футболе. Он сам был прекрасным защитником и капитаном сборной СССР . Раньше результаты потому и были, что тренировали люди, поигравшие на хорошем уровне: Романцев, Бесков, Газзаев, Лобановский. Олег Иванович все видит. Мне не 30 лет, а 50, а я еще ни разу в нашем футболе не был нужен. Готов ли рассмотреть предложение из Первой или Второй Лиги? Нет, на такое не готов. Ту же Вторую Лигу пусть «Абаскали» тренируют — те, кто в футбол не играл. Гвардиола или Зидан не шли же во вторые дивизионы своих чемпионатов.