Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Мостовой: «Первую и Вторую Лиги пусть „Абаскали“ тренируют»

сегодня, 15:53

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой отреагировал на слова бывшего главного тренера «Спартака» Олега Романцева. Ранее Романцев заявил, что Мостовой готов работать тренером.

Просто Олег Иванович разбирается в футболе. Он сам был прекрасным защитником и капитаном сборной СССР. Раньше результаты потому и были, что тренировали люди, поигравшие на хорошем уровне: Романцев, Бесков, Газзаев, Лобановский. Олег Иванович все видит. Мне не 30 лет, а 50, а я еще ни разу в нашем футболе не был нужен. Готов ли рассмотреть предложение из Первой или Второй Лиги? Нет, на такое не готов. Ту же Вторую Лигу пусть «Абаскали» тренируют — те, кто в футбол не играл. Гвардиола или Зидан не шли же во вторые дивизионы своих чемпионатов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Даниил Денисов оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство
Сегодня, 14:37
В «Пари НН» объяснили, почему клуб отказался подписывать Дзюбу
Сегодня, 13:55
Галактионов: «Мы знаем свои проблемы и то, что нам нужно переделать»
Сегодня, 13:47
Орлов: «Заявление губернатора про коррупцию в РПЛ закончится извинениями»
Сегодня, 13:40
Угальде: «„Спартак“ хочет выиграть РПЛ в этом сезоне»
Сегодня, 12:37
Лещук назвал гол в ворота «Ахмата» самым памятным моментом его карьеры
Сегодня, 12:34
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:25, ред.
В чём - то он прав, в чём-то нет. На мой взгляд, ВШТ - опухоль на теле российского футбола, которую необходимо удалить хирургическими методами. Кто - то когда - то вдруг решил, что тренер российских команд обязательно должен иметь бумажку с указанием изученных предметов и оценками за них, как - будто эта бумажка является гарантией успешной работы в дальнейшем. И никто за прошедшее время не задал элементарный вопрос, почему ТАМ у тренеров нет этой бумажки с гербовой печатью, однако это не мешает им руководить командами и добиваться с ними успехов.
Не было тренерских лицензий у Якушина, Маслова, Ахалкаци, Лобановского, Бескова, Газзаева..., что не помешало им прославлять советский футбол на всех аренах мира. Но однажды очень ушлые ребята из РФС решили, что лицензия нужна, что тренер без неё как "букашка без бумажки". Ну не может, по их мнению, он руководить командой, если у него в квартире над прикроватной тумбочкой не висит в красивой рамке некий диплом об окончании ВШТ. Не может, и всё тут.
Сколько у нас выпускников этого искусственного образования бродит по просторам нашей страны в поисках работы ? Даже если найдут её, и им повезёт тренировать кого-либо, лицензия не явится гарантией успешной работы. Примеров тому не счесть.
протон
протон
сегодня в 17:24
Чересчур своей эпатажностью вычеркнул будущую перспективу в тренерской деятельности. Теперь физрук точно. Изначально поддерживал человека, авось, что выйдет.
Не знаю каким выйдет рукаблуд на пенсии, но некая схожесть преследуется у дуэта.
112910415
112910415
сегодня в 17:07
короче, не быть ему тренером.
протон
протон
сегодня в 16:47
Он серьёзно это выдал? Какая глупость для взрослого человека, какое не уважение.
Реально классный игрок был, но как человек крайне глупый всё таки. Хотя за счёт этого и выживаешь сейчас, так как тренером уже не быть.
Тебе не 50, а уже 57-й год пошёл вообще то.
А ты за это время даже на уровне второго помощника во Второй Лиге не смог начать, и уже никогда и не начнёшь.
А что во втором дивизионе не устраивает? Там мяч круглый, ворота одинаковые.
Capral
Capral
сегодня в 16:40
Мда, быть Большим игроком в прошлом- не значит быть умным человеком в настоящем. Зидан и Гвард? Ну блин, у него и сравнения. А кстати, почему не просится к ростовщикам, где на стадион ходил и в столовой обедал? Там вроде гредёт отставка хама и грубияна, ну вот- самое время навязаться. Что касается О.И.Романцева, то я хорошо помню, что очень качественным защитником, он не был, по причине того, что у Спартака, фактически, никогда не было надежной обороны, а сам Романцев, как и все в Спартаке любил подключаться в атаку, но при этом, иногда терял основную позицию... Но человеком- он был всегда!!! Никогда не забуду, как он благодарил пацанов подающих мячи!!!

Как тренер, Романцев многого достиг, но в большинстве своём копировал Бескова, чего никогда не скрывал. Ну а что касается Абаскаля, то это уже стало для Моста его фишкой- его фирменным штампом. Не буду желать Мосту удачи, после его посещения ростовщиков, и особенно, после его игнорирования ролика со свиньми. Если получится у него стать видным тренером- порадуюсь за него, в знак, его великого футбольного прошлого. Но как человек- он для меня больше не существует.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:38
"Мне не 30 лет, а 50, а я еще ни разу в нашем футболе не был нужен." А кто мешал сразу после окончания карьеры отучиться и получить тренерскую лицензию? Ведь ежели не ошибаюсь, то это не РФС с РПЛ придумали, что футбольный клуб имеет право возглавлять главный тренер имеющий ее. Тот же Карпин, да и еще куча футболистов поколения Мостового отучились, получили тренерские лицензии и тренируют, скажем так, по мере умений. Некоторые уже тучу клубов поменяли. Закончил карьеру футболиста в 2005 году, уже 20 лет скоро как будет. Условно не слышно не видно было, потом опять же условно намедни снизошло озарение, хочу тренировать. Я был вроде как крутой футболист подавайте мне команду из первой шестерки РПЛ как минимум. Готов блеснуть тренерским мастерством. Повторюсь, кто хотел тренировать из его поколения, те уже давным-давно отучились, получили тренерскую лицензию и тренируют. Как говорится меньше слов, больше дела. А этот только претензии предъявляет, чуть ли "Мне лицензия не надо, мне Реалы подавай" А журналюги пиарятся мал-помалу. Как-то так на мой взгляд.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:27
Совершенно пустой человек... Да, когда-то был хорошим игроком... Но я совершенно не представляю себе Мостового в качестве тренера. Думаю, что он сам не имеет никаких иллюзий на этот счёт. Просто ещё какое-то время он поболтает, а потом постепенно затихнет и совсем уйдёт со сцены.
Futurista
Futurista
сегодня в 16:18
.
ecjxn62v6hsq
ecjxn62v6hsq
сегодня в 16:18
Если бы уровень Гвардиолы или Зидана соответствовал второму дивизиону, то шли бы и во вторые дивизионы.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:16
Лишний раз убеждаюсь!Шикарный футболист а как человек peace door ball)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:13
И опять Остапа Мостового понесло. Да никто ему команду в ФНЛ (1 лига) не даст. Там работать надо, а не языком молоть. То. что он когда то прилично играл в футбол совсем не означает, что из него получится даже средний тренер. Где они великие тренеры, кто играл ? Канчельскис, Титов, Ананко, Кузнецов, Брошин, Гришин, Зырянов, Радимов, Аршавин, Быстров - это все игроки сборной, а тренеры нулевые. Так что то, что Мостовой когда то играл в футбол, ни о чем не говорит. Молоть языком и тренировать - это разные профессии. Еси он это не понимает, то его дела совсем плохи.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:05
Как всегда отличился
z36qmdbab8nk
z36qmdbab8nk
сегодня в 15:54
Саня походу будет крутой тренер
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 