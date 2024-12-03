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Орлов: «Заявление губернатора про коррупцию в РПЛ закончится извинениями»

сегодня, 13:40

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможных последствиях заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

Боюсь, что всё закончится извинением губернатора перед общественностью, потому что это внутреннее дело его клуба. Хорошо, что сообщил, но тогда назови фамилии, если ты вот так вслух всё говоришь. Пока это просто разговоры.

Ранее 26 ноября глава региона сообщил о долгах «Крыльев Советов» в размере 36 миллионов рублей из-за взяток судьям матчей Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Также Федорищев сообщил, что подобной деятельностью занимаются 10 из 16 клубов чемпионата.

Также Федорищев рассказал, что в правоохранительные органы были переданы материалы по четырем статьям уголовного кодекса, а именно «Злоупотребление полномочиями», «Нецелевое расходование бюджетных средств, „Мошенничество“ и „Присвоение и растрата“.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:21
не будет извинений
Хиромант
Хиромант ответ 2scsu5np7867 (раскрыть)
сегодня в 15:58
- Пока не появится второй Сталин во власти. Тогда всем этим нахлебникам уж точно мало не покажется...
YNWA
YNWA
сегодня в 13:49
Гена решил напомнить о себе, что он такой есть ещё.
2scsu5np7867
2scsu5np7867
сегодня в 13:48
Никогда у нас коррупцию не победить
Гость
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