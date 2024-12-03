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Галактионов: «Мы знаем свои проблемы и то, что нам нужно переделать»

сегодня, 13:47

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о спаде «красно-зелёных».

Мы знаем свои проблемы, но нам бы не хотелось бы обсуждать их публично. Знаем, что нам внутри надо переделать, и для этого потребуется дополнительное время.

«Локомотив» идёт на серии из трёх поражений (с учётом Кубка России). В турнирной таблице РПЛ после 17-го тура «железнодорожники» занимают четвёртое место.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал главных претендентов на победу в чемпионате России.

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112910415
112910415
сегодня в 17:19
а много времени нужно ?
близится важный матч ...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:01
Галактионов хочет сказать, что пропал очередной сезон? Учти, Миша, никто тебе много времени на переделывание не даст. Может быть его у тебя совсем уже и не осталось... Футбол бывает жестоким.
Гость
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