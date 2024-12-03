Галактионов: «Мы знаем свои проблемы и то, что нам нужно переделать»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о спаде «красно-зелёных».
Мы знаем свои проблемы, но нам бы не хотелось бы обсуждать их публично. Знаем, что нам внутри надо переделать, и для этого потребуется дополнительное время.
«Локомотив» идёт на серии из трёх поражений (с учётом Кубка России). В турнирной таблице РПЛ после 17-го тура «железнодорожники» занимают четвёртое место.
Ранее суперкомпьютер Opta назвал главных претендентов на победу в чемпионате России.
близится важный матч ...
близится важный матч ...