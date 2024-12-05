Клуб 4-й лиги с полевым игроком в воротах прошёл «Жирону» в Кубке Испании

1733380108

сегодня, 09:28

«Логроньес» одержал победу над «Жироной» в матче 1/32 финала Кубка Испании (0:0, 4:3 по пенальти).

В дополнительное время после столкновения с нападающим каталонской команды Кристианом Стуани травму получил вратарь хозяев поля , из-за чего был вынужден покинуть поле на носилках. Поскольку все замены уже были сделаны, в ворота пришлось встать защитнику , который является сыном бывшего голкипера «Барселоны» и «Малаги» , умершего в 2021 году.

В итоге «Логроньес», выступающий в четвёртом дивизионе, выиграл в серии одиннадцатиметровых. 19-летний Арнау потащил удар нападающего , также в перекладину попал Стуани.