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Клуб 4-й лиги с полевым игроком в воротах прошёл «Жирону» в Кубке Испании

сегодня, 09:28
УД ЛогроньесЛоготип футбольный клуб УД Логроньес (Логроньо)1 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаЗакончился после серии пенальти

«Логроньес» одержал победу над «Жироной» в матче 1/32 финала Кубка Испании (0:0, 4:3 по пенальти).

В дополнительное время после столкновения с нападающим каталонской команды Кристианом Стуани травму получил вратарь хозяев поля Кике Ройо, из-за чего был вынужден покинуть поле на носилках. Поскольку все замены уже были сделаны, в ворота пришлось встать защитнику Полю Арнау, который является сыном бывшего голкипера «Барселоны» и «Малаги» Франсеска Арнау, умершего в 2021 году.

В итоге «Логроньес», выступающий в четвёртом дивизионе, выиграл в серии одиннадцатиметровых. 19-летний Арнау потащил удар нападающего Абеля Руиса, также в перекладину попал Стуани.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 12:39
В прошлом сезоне, нечто подобное случилось с Баварией.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 10:47
Яблочко от яблоньки недалеко падает.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:47
Это футбол и не такое случается и с игроками и с командами
fn5qe58r4f56
fn5qe58r4f56
сегодня в 10:12
И этот клуб играет в Лиге Чемпионов...
112910415
112910415
сегодня в 09:53
так бывает ... когда обычные резервисты встретятся с мотивированными героями !
ssspartak
ssspartak ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 09:49
Явно не основной и сыграли слабо. С преимуществом во владении мячом всего дважды в створ ворот попасть за матч из 17 попыток - это ни о чем.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:33
Что же за состав Жирона выпустила на поле ?
Гость
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