Клуб 4-й лиги с полевым игроком в воротах прошёл «Жирону» в Кубке Испании

«Логроньес» одержал победу над «Жироной» в матче 1/32 финала Кубка Испании (0:0, 4:3 по пенальти).
В дополнительное время после столкновения с нападающим каталонской команды Кристианом Стуани травму получил вратарь хозяев поля Кике Ройо, из-за чего был вынужден покинуть поле на носилках. Поскольку все замены уже были сделаны, в ворота пришлось встать защитнику Полю Арнау, который является сыном бывшего голкипера «Барселоны» и «Малаги» Франсеска Арнау, умершего в 2021 году.
В итоге «Логроньес», выступающий в четвёртом дивизионе, выиграл в серии одиннадцатиметровых. 19-летний Арнау потащил удар нападающего Абеля Руиса, также в перекладину попал Стуани.