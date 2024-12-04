Гвардиола перестал отвечать на звонки и стал запираться на базе клуба

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола начал запираться в кабинете и не отвечает на звонки, так как занят размышлениями о том, как команде выйти из кризиса.
Команда Гвардиолы потерпела четвертое поражение подряд в АПЛ, в последних семи матчах во всех турнирах «горожане» проиграли шесть раз.
По информации источника, наставник испанец размышляет над тем, как исправить ситуацию. Такого кризиса в карьере Гвардиолы не было.
«Манчестер Сити» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.
Это пример того, что нельзя отправлять любого тренера в утиль, тем более если он тренирует клуб уровня Вест Хэма или Эвертона, ведь даже с составом как у МС это может произойти.
Это пример того, что нельзя отправлять любого тренера в утиль, тем более если он тренирует клуб уровня Вест Хэма или Эвертона, ведь даже с составом как у МС это может произойти.