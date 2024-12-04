Гвардиола перестал отвечать на звонки и стал запираться на базе клуба

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сегодня, 13:20

Главный тренер «Манчестер Сити» начал запираться в кабинете и не отвечает на звонки, так как занят размышлениями о том, как команде выйти из кризиса.

Команда Гвардиолы потерпела четвертое поражение подряд в АПЛ , в последних семи матчах во всех турнирах «горожане» проиграли шесть раз.

По информации источника, наставник испанец размышляет над тем, как исправить ситуацию. Такого кризиса в карьере Гвардиолы не было.