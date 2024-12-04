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Гвардиола перестал отвечать на звонки и стал запираться на базе клуба

сегодня, 13:20

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола начал запираться в кабинете и не отвечает на звонки, так как занят размышлениями о том, как команде выйти из кризиса.

Команда Гвардиолы потерпела четвертое поражение подряд в АПЛ, в последних семи матчах во всех турнирах «горожане» проиграли шесть раз.

По информации источника, наставник испанец размышляет над тем, как исправить ситуацию. Такого кризиса в карьере Гвардиолы не было.

«Манчестер Сити» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:47
Скорее всего его ждет участь Моуриньо. Италия, Турция и все ниже и ниже.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 16:23
Ничего страшного, когда-то Дзюба тоже запирался и не отвечал на звонки. Потом все соцсети знали что он делал. Подождём 🤔
j4jtys2jqkpb
j4jtys2jqkpb
сегодня в 15:28
Пеп, попробуй это! Должно помочь!
ektympvh8fgb
ektympvh8fgb
сегодня в 15:12
Это не к добру, у Пепа депрессия
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:04
Каждый по своему добивается повышения зарплаты....)))
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 14:42
Это пример того, что даже с таким составом как у Сити наступает кризис, а ведь казалось купив Холанда и Доку они наоборот будут сильнее. И даже Гвардиола не может справиться с данной ситуацией на этом отрезке, которого очень часто хвалили и хвалят.
Это пример того, что нельзя отправлять любого тренера в утиль, тем более если он тренирует клуб уровня Вест Хэма или Эвертона, ведь даже с составом как у МС это может произойти.
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 14:38
Я после сутки за рулём тоже телефоны ставлю на полет, и по фиг кто дозвониться не может.
Гвардиола обязательно разберётся в сложившейся ситуации!
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 14:37
Ваше право.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 14:35
заперся и бухает )
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:24
Я считаю шарлотана лучшим тренером. И я рад, что он не успевает за развитием футбола. Значит, эволюция игры еще круче, чем подуги гения-одиночки
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:06
Не начал бы кусаться...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:57
Ну посмотрим че сегодня надумает)
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 13:56, ред.
Ерунда.. Надо вечеринку устроить и расслабиться.. Грилиша тамадой.. Уокер девочек "подкатит"..Фоден рыбки принесёт .. 🤭
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:48
    Фил Кио
    Фил Кио
    сегодня в 13:42
    Заклевали мужика, разберётся, опыт огромный.
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 13:41, ред.
    Уход в изоляцию и попытки в одиночку справиться с тяжёлым эмоциональным грузом свалившимся на плечи признак того что Гвардиола действительно не особенно то был готов к таким потрясениям, находится в крайне уязвимом состоянии и не особенно умеет со всем этим справляться. Пеп всего лишь человек, а человек не всемогущ и бывает что нуждается в помощи других людей, разговор с кем то кому можно доверить свои переживания мог бы помочь освободить разум от лишнего эмоционального груза и высвободить место для свежих идей. Такой помощью профессионально занимаются психологи например. Хотя конечно на таких людей, в таких ситуациях отовсюду всегда огромное давление и просто взять и скрыться от него тоже может быть полезно. Вообще ещё большой вопрос на чьи именно звонки он перестал отвечать.
    матос
    матос
    сегодня в 13:40
    Забухал? )))
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 13:28
    Депрессия еще никому не шла на пользу.
    Capral
    Capral
    сегодня в 13:27
    Человек он впечатлительный, нервный. Правильно делает, что не отвечает на звонки. Надо сосредоточиться на работе, подумать, как исправить ситуацию. Болельщиков понять можно, но и они должны понять тренера- сейчас надо ему не мешать, если не могут помочь. Я никогда не был фанатом Гварда, но уверен, что из кризиса он выйдет. Тренер незаурядный, а значит найдет выход из положения.
    Удачи ему!!!
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 13:25
    Кризис среднего возраста !)
    Гость
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