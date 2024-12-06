«Краснодар» сделал предложение по лучшему бомбардиру «Интернасьонала»

«Краснодар» сделал предложение в размере 8 миллионов евро по покупке нападающего «Интернасьонала» Уэсли. Бразильцы хотели выручить за игрока 10 миллионов евро, но из-за финансовых проблем клуба готовы согласиться и на предложение «чёрно-зелёных». Летом «Интернасьонал» отказался продавать Уэсли в «Бешикташ» за 7 миллионов евро. Стоит отметить, что 50 % прав на футболиста принадлежит «красным», а ещё 50 % «Палмейрасу». То есть при продаже за 8 миллионов евро «Интернасьонал» получит 4 миллиона евро.
Уэсли является воспитанником «Палмейраса». В «Интернасьонал» он перешёл из «Крузейро» в феврале 2024 года. Его контракт действует до декабря 2026 года. В текущем сезоне 25-летний левый вингер сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей, отдал 3 голевых передачи и получил 13 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 5,5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» примет участие в Зимнем кубке РПЛ.
Зачем же футбольный клуб Краснодар ставить в один ряд с нашим чемпионом? Кубанцы всего лишь навсего следуют правилам, которые диктуют питерские лоббисты, это касается и лимита на легионеров, тут как говорится, с волками жить по-волчьи выть. Во-первых Галицкий в отличии от Миллера не скупает пачками всех подряд, а потом не знает что с ними делать и куда пристроить, раздавая по арендам. Во-вторых Сергей Николаевич тратит свои кровные, а Алексей Борисович "народные". А то что покупает бразильца, так у нас наверное только в Локомотиве на первых ролях свои отечественные, а во многих легионеры, при чём из Южной Америки, погоду делают.
Болейте за своих, а не против чужих!
Зачем же футбольный клуб Краснодар ставить в один ряд с нашим чемпионом? Кубанцы всего лишь навсего следуют правилам, которые диктуют питерские лоббисты, это касается и лимита на легионеров, тут как говорится, с волками жить по-волчьи выть. Во-первых Галицкий в отличии от Миллера не скупает пачками всех подряд, а потом не знает что с ними делать и куда пристроить, раздавая по арендам. Во-вторых Сергей Николаевич тратит свои кровные, а Алексей Борисович "народные". А то что покупает бразильца, так у нас наверное только в Локомотиве на первых ролях свои отечественные, а во многих легионеры, при чём из Южной Америки, погоду делают.
Болейте за своих, а не против чужих!