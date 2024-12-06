«Краснодар» сделал предложение по лучшему бомбардиру «Интернасьонала»

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вчера, 10:51

«Краснодар» сделал предложение в размере 8 миллионов евро по покупке нападающего «Интернасьонала» . Бразильцы хотели выручить за игрока 10 миллионов евро, но из-за финансовых проблем клуба готовы согласиться и на предложение «чёрно-зелёных». Летом «Интернасьонал» отказался продавать Уэсли в «Бешикташ» за 7 миллионов евро. Стоит отметить, что 50 % прав на футболиста принадлежит «красным», а ещё 50 % «Палмейрасу». То есть при продаже за 8 миллионов евро «Интернасьонал» получит 4 миллиона евро.

Уэсли является воспитанником «Палмейраса». В «Интернасьонал» он перешёл из «Крузейро» в феврале 2024 года. Его контракт действует до декабря 2026 года. В текущем сезоне 25-летний левый вингер сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей, отдал 3 голевых передачи и получил 13 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 5,5 миллионов евро.