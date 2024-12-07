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Семак: «Нужны эмоции, откуда их черпать тем, кто добился уже результата»

вчера, 21:06

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал оценку выступлению «Зенита» в первой половине РПЛ.

К сожалению, смазали концовку, две последние игры перечеркнули ту ситуацию, которая была в первой части чемпионата. По набору очков и другим компонентам эти две домашние игры проиграть… конечно, думаю, что с 4+ мы опустились как минимум до 3+. Трансферный вопрос не стоит на месте, все время есть какое-то движение, каких-то игроков мы просматриваем, кто-то, может быть, хочет уйти, какие-то позиция хочется освежить. Получится или нет, мы посмотрим. Вопрос всегда важный, особенно для команды, которая ставит перед собой самые высокие задачи. Здесь, конечно, нужны эмоции, нужна свежая кровь. Те игроки, которые еще не выигрывали, чтобы они приходили голодными до побед. В этом отношении я понимаю ребят, им сложно. Задачи одни и те же каждый год, каждый год нужно-нужно-нужно. Но эмоции – самое сложное. Откуда их нужно черпать, особенно для тех, кто добился уже хорошего результата на протяжении последних лет.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:00, ред.
Глушенков, Горшков, Лусиано, Соболев - разве мало, чтобы разбавить старую кровь? Больше трети состава.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:56
Зерно истины в его рассуждениях есть. Особенно по поводу отсутствия мотивации. Но это зерно - всего лишь часть того, что нам неизвестно.
viv
viv
вчера в 22:21
Пошли отмазки после второго поражения подрят от аутсайдеров.
lotsman
lotsman
вчера в 21:53
Нужна не свежая кровь, а правильное распределение старой по игровым позициям.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:46
Да все гораздо проще. Перекормлены они деньгами выше крыши. Им уже ничего не надо. Да и Семак имеет контракт до 30 года. Если что получит неустойку огромную. Оказывается денег, в отличие от здоровья, много бывает и даже очень много. Особенно когда эти деньги не заработаны , а получены.
ABir
ABir
вчера в 21:44
Вторая часть чемпионата обещает быть не скучной
Futurista
Futurista ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 21:44, ред.
Там всё по контракту..."солдат" спит на поле - служба идет и зарплата капает)...скукотища...нет эмоций и вдохновения)...
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:41, ред.
"Откуда их нужно черпать, особенно для тех, кто добился уже хорошего результата на протяжении последних лет." Сергей Богданыч, могу посоветовать Вашим подопечным черпать эмоции из, скажем так, ведомости зарплатной. Чай условно у церкви на паперти милостыню не просят, после тренировок таксистами не подрабатывают и вагоны по ночам не разгружают, дабы семью прокормить. Али они не профессионалы своего дела? Али и дело-то не в них? Зимний перерыв долог, будет время условно поразмышлять на досуге. С моей колокольни как-то так.
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:35
Нужна свежая кровь - я так и не понял Семак веган или вампир?
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:13
Вот оно че Богданыч! Нужна свежая кровь! Мюллер наматывай на ус)))
112910415
112910415
вчера в 21:13
срочно нужны бразильцы без чемпионского опыта !
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