Мостовой: «Обсудим с „Динамо“ вопросы о продолжении сотрудничества»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что в ближайшее время обсудит с «Динамо» вопрос о продолжении сотрудничества. Ранее Мостовой прошел стажировку в «Динамо».
У «Динамо» впереди игра – думаю, уже на следующей неделе встретимся и поговорим. Обсудим вопросы о продолжении сотрудничества. Могу ли войти в штаб Лички? Все возможно.
В августе 2023 года экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России начал обучение в академии РФС для получения тренерской лицензии.
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Болейте за своих, а не против чужих!