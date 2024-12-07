Мостовой: «Обсудим с „Динамо“ вопросы о продолжении сотрудничества»

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вчера, 18:59

Бывший футболист сборной России заявил, что в ближайшее время обсудит с «Динамо» вопрос о продолжении сотрудничества. Ранее Мостовой прошел стажировку в «Динамо».

У «Динамо» впереди игра – думаю, уже на следующей неделе встретимся и поговорим. Обсудим вопросы о продолжении сотрудничества. Могу ли войти в штаб Лички? Все возможно.