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Мостовой: «Обсудим с „Динамо“ вопросы о продолжении сотрудничества»

вчера, 18:59

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что в ближайшее время обсудит с «Динамо» вопрос о продолжении сотрудничества. Ранее Мостовой прошел стажировку в «Динамо».

У «Динамо» впереди игра – думаю, уже на следующей неделе встретимся и поговорим. Обсудим вопросы о продолжении сотрудничества. Могу ли войти в штаб Лички? Все возможно.

В августе 2023 года экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России начал обучение в академии РФС для получения тренерской лицензии.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 15:17
Не помешает.
4ry3c4skvmaq
4ry3c4skvmaq
вчера в 20:27
Мост насмешил конечно...
112910415
112910415
вчера в 20:20
может, Личка войдёт в штаб Мостового ?! )
Capral
Capral
вчера в 20:14
Незря Валера его терпеть не может, с....а продажная.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:57
Начало сотрудничества Мостового с Динамо откладывается на неделю и причина тут, как мне видится в том, что далеко не всем ясно, кто будет тренировать Динамо после зимней паузы. Ответ на этот вопрос во многом будет получен после завершения матча Динамо-Химки. Будут ли завтра игроки биться за своего Главного тренера и за свою честь с командой из подвала, или сольют позорно игру, как сливали её в Грозном. И если события будут развиваться по печальному сценарию, то планам Александра Владимировича вряд ли суждено сбыться.
Болейте за своих, а не против чужих!
n54fsznemf3s
n54fsznemf3s
вчера в 19:14
Все смешит и смешит публику, чтобы не забывали царя с памятником.
Гость
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