Юран: «„Спартак“ мог бы выиграть ЛЧ в 1996 году, если бы не зимняя пауза»

Бывший футболист «Спартака» выразил мнение, что московский клуб мог выиграть Лигу чемпионов в 1996 году.

Шесть побед на групповом этапе Лиги чемпионов в 1995 году? У нас не проходная группа была. Действующий чемпион Англии «Блэкберн» во главе с Аланом Ширером, «Русенборг», в составе которого играли 7-8 человек из сборной Норвегии, которая постоянно квалифицировалась на финальные части чемпионатов Европы и мира, а также польская «Легия», откуда 5-6 игроков потом уехали в итальянские и английские клубы. Но мы всех обыграли и доводили соперников до того, что они дрались между собой на поле! Это дорогого стоит! «Спартак» мог бы выиграть Лигу чемпионов в 1996 году. Если бы не зимняя пауза, нет сомнений, что как минимум до полуфинала дошли бы. На групповом этапе мы играли на 75-80 процентов от своих возможностей. Мы выходили на поле и получили удовольствие от футбола.