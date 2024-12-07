Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Юран: «„Спартак“ мог бы выиграть ЛЧ в 1996 году, если бы не зимняя пауза»

07 декабря 2024, 17:36

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран выразил мнение, что московский клуб мог выиграть Лигу чемпионов в 1996 году.

Шесть побед на групповом этапе Лиги чемпионов в 1995 году? У нас не проходная группа была. Действующий чемпион Англии «Блэкберн» во главе с Аланом Ширером, «Русенборг», в составе которого играли 7-8 человек из сборной Норвегии, которая постоянно квалифицировалась на финальные части чемпионатов Европы и мира, а также польская «Легия», откуда 5-6 игроков потом уехали в итальянские и английские клубы. Но мы всех обыграли и доводили соперников до того, что они дрались между собой на поле! Это дорогого стоит! «Спартак» мог бы выиграть Лигу чемпионов в 1996 году. Если бы не зимняя пауза, нет сомнений, что как минимум до полуфинала дошли бы. На групповом этапе мы играли на 75-80 процентов от своих возможностей. Мы выходили на поле и получили удовольствие от футбола.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Станкович о форме «Спартака»: «Жаль, что наступает зимняя пауза»
07 декабря
Кокшаров: «Подкосило немного поражение от „Спартака“»
07 декабря
Талалаев высказался на тему возможной продажи Фернандеса
07 декабря
Нино рассказал об отличиях нападающих в России и Бразилии
07 декабря
Мостовой: «Если „Краснодар“ хочет что-то выиграть, ему нужно вернуть Ивича»
06 декабря
Канчельскис: «„Спартак“ займет четвёртое место и будет искать оправдания»
06 декабря
Сортировать
Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ z8zp32evygjh (раскрыть)
07 декабря в 21:30
Так и в других группах подобные были. Вот остальные участники того розыгрыша: Боруссия Дортмунд, Грассхоппер, Нант, Ольборг, Панатинаикос, Реал Мадрид, Русенборг, Ференцварош, Ювентус, Стяуа, Аякс, Глазго Рейнджерс.
Balbes77773
Balbes77773
07 декабря в 20:32
Сергей,ваш клуб никогда не выиграл и не выиграет Евротититул!Смиритесь и успокойтесь уже со своим Спартаком!)
vovanoff01
vovanoff01
07 декабря в 20:30
Так нефиг было сваливать тебе, Онопко, Черчесову и кто там еще, кто в ту паузу 81нул? И был бы ты победителем ЛЧ, и клуб бы прославил и страну, а так в каких-то непонятных Фортунах и Бохумах поиграл.
25процентный клоун
25процентный клоун
07 декабря в 20:04
Золотые слова, но тогда всё было по указке, а не для результатов в Европе
shlomo
shlomo
07 декабря в 18:19
Футбол не любит сослагательного.... факт а все остальное домыслы...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
07 декабря в 18:12
Если бы..... И сборная выиграла бы ЧЕ...если бы не Испания
Igo0rek
Igo0rek ответ v4kyk4bps6m6 (раскрыть)
07 декабря в 18:08
Но при этом накидали Севилье 5 голов
z8zp32evygjh
z8zp32evygjh
07 декабря в 18:03
Русенборг и Легия вообще не соперники.
v4kyk4bps6m6
v4kyk4bps6m6
07 декабря в 18:00
Очень смешно, еще мог бы не проигрывать 7-0 Ливерпулю
sihafazatron
sihafazatron
07 декабря в 17:49
Если бы да кабы....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 