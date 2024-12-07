Станкович о форме «Спартака»: «Жаль, что наступает зимняя пауза»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что жалеет о наступающей после 18‑го тура зимней паузе в чемпионате России.
Здесь нужно поблагодарить весь наш коллектив, тренерский и медицинский штаб. Мы работаем вместе и работаем хорошо. Есть разные функции, начиная с массажистов, физиотерапевтов, докторов. Это особенно важно при том футболе, который мы хотим. Я благодарен всем сотрудникам. Жаль, что сейчас наступает эта пауза. Думаю, мы бы могли провести еще два матча на таком же уровне. Но горжусь той работой, которую проводит штаб.
В субботу «Спартак» в домашнем матче 18‑го тура РПЛ обыграл «Пари НН» со счетом 3:0. Победа стала для «Спартака» шестой подряд в турнире.
«Спартак» после 18 матчей занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков.