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Станкович о форме «Спартака»: «Жаль, что наступает зимняя пауза»

вчера, 17:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что жалеет о наступающей после 18‑го тура зимней паузе в чемпионате России.

Здесь нужно поблагодарить весь наш коллектив, тренерский и медицинский штаб. Мы работаем вместе и работаем хорошо. Есть разные функции, начиная с массажистов, физиотерапевтов, докторов. Это особенно важно при том футболе, который мы хотим. Я благодарен всем сотрудникам. Жаль, что сейчас наступает эта пауза. Думаю, мы бы могли провести еще два матча на таком же уровне. Но горжусь той работой, которую проводит штаб.

В субботу «Спартак» в домашнем матче 18‑го тура РПЛ обыграл «Пари НН» со счетом 3:0. Победа стала для «Спартака» шестой подряд в турнире.

«Спартак» после 18 матчей занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

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112910415
112910415
вчера в 18:16
жаль ... но все молодцы !
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:13
Спартак действительно находится в прекрасной физической форме и эта остановка сейчас для красно-белых очень невовремя.
wvsr92tkwqwr
wvsr92tkwqwr
вчера в 17:12
Да уж, штампуют 3-0 со всеми.
Гость
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