Станкович о форме «Спартака»: «Жаль, что наступает зимняя пауза»

Главный тренер «Спартака» заявил, что жалеет о наступающей после 18‑го тура зимней паузе в чемпионате России.

Здесь нужно поблагодарить весь наш коллектив, тренерский и медицинский штаб. Мы работаем вместе и работаем хорошо. Есть разные функции, начиная с массажистов, физиотерапевтов, докторов. Это особенно важно при том футболе, который мы хотим. Я благодарен всем сотрудникам. Жаль, что сейчас наступает эта пауза. Думаю, мы бы могли провести еще два матча на таком же уровне. Но горжусь той работой, которую проводит штаб.