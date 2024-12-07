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Тео Бонгонда сравнил Угальде с Серхио Агуэро

вчера, 20:11

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, с кем можно сравнить нападающего московского клуба Манфреда Угальде.

Возможно, с Агуэро. Но вообще Манфред такой один. Он особенный игрок и отличный человек. Уверен, его ждет большое будущее.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 21:06
Если у Манфреда и дальше так игра пойдет, то скоро многие футболисты себя будут с ним сравнивать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:22
Агуэро бы в Спартаке не играл))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:17
Вы оба топчики и Спартак это уже ваша история, и она пишется красиво. Трофеи не главное, главное поднять голову когда всё против команды.
Вон хейтер троицкий какой грязью только не поливал вас, а сейчас в новой обуви
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:12
А Дзюба не знаю кто такой
Гость
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