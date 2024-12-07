Тео Бонгонда сравнил Угальде с Серхио Агуэро

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, с кем можно сравнить нападающего московского клуба Манфреда Угальде.
Возможно, с Агуэро. Но вообще Манфред такой один. Он особенный игрок и отличный человек. Уверен, его ждет большое будущее.
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, с кем можно сравнить нападающего московского клуба Манфреда Угальде.
Возможно, с Агуэро. Но вообще Манфред такой один. Он особенный игрок и отличный человек. Уверен, его ждет большое будущее.
Вон хейтер троицкий какой грязью только не поливал вас, а сейчас в новой обуви
Вон хейтер троицкий какой грязью только не поливал вас, а сейчас в новой обуви