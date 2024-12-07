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Семак: «Родригао выглядел тяжеловато. Ошибся, что поставил его»

вчера, 19:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что ошибся со стартовым составом в матче 18‑го тура РПЛ с «Акроном». Встреча прошла в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Это футбол, что сделать, результат бывает какой угодно. Обидно проигрывать. Мало забиваем, пропускаем очень легко — отсюда и такой результат. Пропустили пять за два матча. Мы не готовы забивать по восемь голов, хотя моменты есть. Не идет абсолютно. В наши ворота всё залетает. Быв вопрос по Родригао. Он не совсем вписался, выглядел тяжеловато. Второй мяч простой достаточно, надо было поплотнее играть. Ошибался в каких‑то ситуациях, переволновался, наверное, давно не играл в стартовом составе. Ошибся, что поставил его. Что касается других позиций, в целом не хватало движения. Во втором тайме играли практически в штрафной площади, но тоже торопились принимать решения, не хватало более тонких и правильных ходов.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 21:54
Товарищ Морозов, вам еще раз повторить? Да, Семак- бесхребетный тренер, неумеющий держать удар, трус, и неспособный признавать собственные ошибки.
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 21:44
Capral, прям таки бесхрИбетный?
112910415
112910415
вчера в 20:37
тяжела она, шапка Мономаха
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 20:33
Дома, в три нападающих, против Акрона, с удалением, пытались отыграться на протяжении 45+10 минут. Теперь я всё видел.
Capral
Capral
вчера в 20:05
Анатолий Кандауров.

Главная ошибка, что его не ушли...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:00
Главная ошибка Семака не в выборе состава, а в том, что он не ушел во время после прошлого сезона.
Capral
Capral
вчера в 20:00
Бесхрибетный тренер. Вот эти нюни, типа- невезет, не получается, и тп- первое свидетельство бездарности тренера. Хорошо хоть признал свою ошибку с Родригао, раньше и этого не было...
Гость
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