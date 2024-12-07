Семак: «Родригао выглядел тяжеловато. Ошибся, что поставил его»

Главный тренер «Зенита» признался, что ошибся со стартовым составом в матче 18‑го тура РПЛ с «Акроном». Встреча прошла в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Это футбол, что сделать, результат бывает какой угодно. Обидно проигрывать. Мало забиваем, пропускаем очень легко — отсюда и такой результат. Пропустили пять за два матча. Мы не готовы забивать по восемь голов, хотя моменты есть. Не идет абсолютно. В наши ворота всё залетает. Быв вопрос по Родригао. Он не совсем вписался, выглядел тяжеловато. Второй мяч простой достаточно, надо было поплотнее играть. Ошибался в каких‑то ситуациях, переволновался, наверное, давно не играл в стартовом составе. Ошибся, что поставил его. Что касается других позиций, в целом не хватало движения. Во втором тайме играли практически в штрафной площади, но тоже торопились принимать решения, не хватало более тонких и правильных ходов.