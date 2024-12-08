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«Факел» уступил ЦСКА

вчера, 18:26
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Факел» потерпел поражение от ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ (0:1).

Единственный гол забил Тамерлан Мусаев на 13-й минуте.

«Факел» занимает 14-е место в чемпионате России (14 очков). ЦСКА идёт 6-м (31 балл).

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Все комментарии
blitz
blitz
вчера в 19:49
Сегодня прям армейский день. И ПФК ЦСКА победил, и только что ПХК ЦСКА завершил игру с победным счётом.
lotsman
lotsman
вчера в 19:46
Как то не очень. Ожидал от Армейцев более яркой игры. Но три очка в копилке, а это главное.
shlomo
shlomo
вчера в 19:25
ЦСКА забрал победу в Воронеже. Мусаев оформил победный гол. Опять ... Как и в предыдущих четырех матчах МИР РПЛ, где он забивал. Настоящий лидер.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 19:16
Какой же унылый стал ЦСКА с приходом Николича.
Red blu
Red blu
вчера в 19:05
На выезде регулярно набираем очки. Уже двадцать очков набрали армейцы вне родных стен. Ещё отметим очередной сухарь Торопа.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 18:59
ЦСКА с победой! Три очка в копилку положили.
За два тура сократили отставание.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:56
ЦСКА не впечатлил, но победителей не судят. Армейцев с победой. А Факелу удачи в весенних матчах!
mpsw4b49ajtc
mpsw4b49ajtc
вчера в 18:54
Матч очень нудный, Факел не стремился сопротивляться, пердив будет соответствующей для него лигой.
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:53
Очень, Дружище, очень!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 18:52
очень нужна была победа !
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:46
Предполагаю, что этот матч был довольно нудным... ЦСКА забил в самом начале и удерживал до конца минимальный счёт - получилось... Факел хотел организовать ответные действия - не получилось. Победа на классе и три очка в копилку, молодцы!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bolshoy (раскрыть)
вчера в 18:45
ЦСКА стал явным лидером в мини турнире за 6-8 места., опережая Ростов и Рубин. Это их основные конкуренты. 4-5 месте - Локо и Динамо. А Первые три места Спартак, Краснодар и Зенит. Мой прогноз.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:44
Взяли игру под свой контроль после забитого гола. Хороши Роша, Кисляк, Тороп собрал очередной сухарь. На зимнюю паузу уходим с хорошим настроением.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:42
С трудовой победой ЦСКА!
И хорошего отпуска!!!
Bolshoy
Bolshoy
вчера в 18:41
Отдохните сердешные...) И мы от вас отдохнем, подлечим нервы издерганные вашей игрой на них.)И будем "не смотря на" и" вопреки всему" болеть за вас, глотая валидол) Да помогут нам ВСЕМ новогодние праздничные дни!!!)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:38
Был вариант пропустить в концовке как любит ЦСКА, но не сегодня))
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:28
А разве были ещё какие-то варианты !??))
Capral
Capral
вчера в 18:28
Игру не видел, но поздравляю ЦСКА с победой!!!!!!! Важнейшие очки!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:28
Вымучали всё-таки))) с победой армейцев
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