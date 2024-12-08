«Факел» уступил ЦСКА

«Факел» потерпел поражение от ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ (0:1).
Единственный гол забил Тамерлан Мусаев на 13-й минуте.
«Факел» занимает 14-е место в чемпионате России (14 очков). ЦСКА идёт 6-м (31 балл).
«Факел» потерпел поражение от ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ (0:1).
Единственный гол забил Тамерлан Мусаев на 13-й минуте.
«Факел» занимает 14-е место в чемпионате России (14 очков). ЦСКА идёт 6-м (31 балл).
За два тура сократили отставание.
За два тура сократили отставание.
И хорошего отпуска!!!
И хорошего отпуска!!!