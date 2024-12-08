«Динамо» крупно обыграло «Химки» в матче Премьер-Лиги

«Динамо» одержало крупную победу в матче РПЛ с «Химками» (4:1).
Константин Тюкавин вывел хозяев поля вперед на 14-й минуте, Хорхе Карраскаль удвоил преимущество команды на 50-й. Резиуан Мирзов на 58-й отыграл один из мячей. На 78-й Тюкавин оформил дубль. Вячеслав Грулёв отметился на 90-й.
После этой игры «Динамо» идет на 4-м месте (35 очков), «Химки» находятся на 13-й строчке (16 пунктов).
Что касается сегодняшней игры, то ожидал более серьёзного сопротивления от соперников, но они видать ушли в отпуск раньше, чем закончилась первая часть чемпионата. И жаль, что не сохранили ворота на замке. Видать лавры Лещука, как "вратаря-гонялы" РПЛ теперь будут давить на Лунёва, который толи хотел погреться, толи блеснуть своим дриблингом и показать. что он тоже может претендовать на такую же номинацию. Но тем не менее победа достигнута, которая как подметил правильно сораДник под ником "Храневец", чуть-чуть разогнала тучи над Личкой.
Болейте за своих, а не против чужих!
Что касается сегодняшней игры, то ожидал более серьёзного сопротивления от соперников, но они видать ушли в отпуск раньше, чем закончилась первая часть чемпионата. И жаль, что не сохранили ворота на замке. Видать лавры Лещука, как "вратаря-гонялы" РПЛ теперь будут давить на Лунёва, который толи хотел погреться, толи блеснуть своим дриблингом и показать. что он тоже может претендовать на такую же номинацию. Но тем не менее победа достигнута, которая как подметил правильно сораДник под ником "Храневец", чуть-чуть разогнала тучи над Личкой.
Болейте за своих, а не против чужих!