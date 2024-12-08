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«Динамо» крупно обыграло «Химки» в матче Премьер-Лиги

вчера, 15:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Динамо» одержало крупную победу в матче РПЛ с «Химками» (4:1).

Константин Тюкавин вывел хозяев поля вперед на 14-й минуте, Хорхе Карраскаль удвоил преимущество команды на 50-й. Резиуан Мирзов на 58-й отыграл один из мячей. На 78-й Тюкавин оформил дубль. Вячеслав Грулёв отметился на 90-й.

После этой игры «Динамо» идет на 4-м месте (35 очков), «Химки» находятся на 13-й строчке (16 пунктов).

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Все комментарии
Ев17
Ев17
вчера в 22:15
в кои-то веки Маричаль хорошо сыграл
Михаил Шацк
Михаил Шацк
вчера в 19:56
Был на игре. Победа как многие сказали ожидаемая и заслуженная. Счёт должен быть 8-0 примерно) Химки очень слабо сыграли, уже в отпуск уехали многие, особенно правый флаг. Странно, что наш тренерский штаб этого не увидел и постоянно пытались играть через левый. Гладышев запомнит надолго игру, столько момент и ноль! Очередной слабый матч капитана, он не игрок основы. Тюка забил 2 из 4 нормально. Бителло нужно оставить. Грулю с юбилеем!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:14
Вот они - полновесные три очка...
Capral
Capral
вчера в 17:21
"Король-олень" хороший фильм, только не надо его искажать.
Вещий
Вещий
вчера в 17:18
Возможно, не хватило отсутствовавших игроков Артиге, может, "Динамо" просто настолько сильнее - разгром по делу и без вариантов.
Сп62
Сп62
вчера в 17:12
Если смотреть на турнирную таблицу, то интригу в борьбе за чемпионство динамовцы сохранили. Весна будет не скучной.
112910415
112910415
вчера в 16:57
хороший матч Динамо !
ycfm8rcyz4h8
ycfm8rcyz4h8
вчера в 16:56
Хорошо, что обыграли Химки. Но после потери очков с Факелом и Ахматом надежд на Чемпионство уже меньше.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:55
Грулёв в НиНо проследует...
drug01
drug01
вчера в 16:43
С хорошей игрой и результатом!
Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 16:29
Тюкавин оба гола забил в стиле "бомбардира нации", но до его уроня Косте ещё расти и расти.
Capral
Capral
вчера в 16:28
Говоришь, защита отработала как надо? Ну во-первых, с кем? А во-вторых, про момент Кутицкого, ничего не хочешь сказать? Будь объективным.
Насчет хорошего зимнего настроения, тоже можно поспорить, если вспомнить финал МЛС.))) Или я неправ?
Kolymchanin
Kolymchanin
вчера в 16:26
Всех сораДников с убедительной побДой!!!
Всем Добра, удачи, оптимизма в следующем году!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:23
Поздравляю всех Динамиков с ожидаемой победой над одним из аутсайдеров! Почему ожидаемой, да потому что потеря очков в третьем матче подряд с командами из подвала, на мой взгляд, грозила стопроцентной отставкой Лички с поста Главного тренера команды. А так мы уже железно промежуточно финишируем в пятёрке с шансами на борьбу за призы в весенней части чемпионата, но там все встречи с конкурентами у которых тоже весьма честолюбивые планы.
Что касается сегодняшней игры, то ожидал более серьёзного сопротивления от соперников, но они видать ушли в отпуск раньше, чем закончилась первая часть чемпионата. И жаль, что не сохранили ворота на замке. Видать лавры Лещука, как "вратаря-гонялы" РПЛ теперь будут давить на Лунёва, который толи хотел погреться, толи блеснуть своим дриблингом и показать. что он тоже может претендовать на такую же номинацию. Но тем не менее победа достигнута, которая как подметил правильно сораДник под ником "Храневец", чуть-чуть разогнала тучи над Личкой.
Болейте за своих, а не против чужих!
Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 16:22
У Факела появился шанс вырваться вперёд в гонке с Химками, а в следующем туре эти команды как раз сыграют между собой.
баск
баск
вчера в 16:19
Отыграли существенно лучше, чем в Грозном, даже не ожидал.)
Живенько двигались, искали мяч и созидательные возможности, бурлило желание уйти на перерыв на мажорной ноте.

Химчане на этом фоне хоть и старались выстроить контригру, но не справились
в обороне- при преимущественно атакующей игре Динамо по воротам Химок было нанесено 20 ударов, многие из них в створ и неудивительно, что кое-что залетело.

Кстати, динамовцы, в свою очередь, в обороне отработали отлично, не будь привоза Лунёва, вообще получилось бы близко к идеальному.
Сильно смотрелись Лаксальт, Маричаль, Кутицкий, да и Бальбо тоже.

Ну хоть настроение на зиму не испортили.)
Взяли вторую крупную победу в чемпе, с чем и поздравляю сораДников.
При 35 очках сохранили шансы побороться за подиум..

Тем самым, интрига имени Лички потускнела, хотя вряд ли ушла полностью.
Ему дадут вероятно, доработать как минимум этот сезон, хотя разборки предстоят нешуточные- осенняя игра была люто неровной.

ЗЫ.
Возникли кое-какие расклады по Битело- парень просит некопеечную прибавку
к зарплате, либо отпустить его домой контрактом или арендой, но не в Гремио,
а в Ботафого.
Губа не дура, за чемпиона хочет поиграть, в КЛ в том числе.

Прошлый сезон был активен и полезен, забивал, прирос в ТС.
В текущем несколько подсел. Отнюдь не фатально, конечно, в целом уровень сохранил, однако вторым Шимой пока не стал.

Пойдёт ли клуб ему навстречу по зарплате?
Теоретически надо бы, но кто знает, как поступят, посмотрим.
В общем, подъехала ещё одна интрига на зиму..
Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 16:19
Даже Окишор в конце матча вышел размяться, но слишком мало времени у него было, чтобы как-то проявить своё мастерство.
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 16:16
Они и не сгущались, я никогда в это не верил. На торгашей не Химки нужны- а Спартак или ЦСКА, как минимум...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:15
Нежданчик такой. Результат удивительный . Динамиков с Победой !!!
Capral
Capral
вчера в 16:14
Всё правильно сказал- Химки только Зениту могут противостоять.
lotsman
lotsman
вчера в 16:09, ред.
Динамо на удивление легко расправился с Химками. Я ожидал что Химки окажут более серьёзное сопротивление. Но Динамо оказался на высоте, а Химки не смогли противостоять этому.
Capral
Capral
вчера в 16:09
Результат ожидаемый, eсли в ЦЗ играет Джикия- разгром обеспечен. Посмотрел только 1-й тайм, и выскажу свои соображения. Ну, гол Тюкавина, как обычно- на разорванном пространстве, где защитники смотрят футбол, а вратарь соперника щёлкает е......м. Но был интересный момент за несколько минут до гола Тюкавина, когда, в своей штрафной, Кутицкий сбил соперника, на что, даже комментаторы обратили внимание. Обычно, в таких случаях смотрят VAR, но такого решения, как и ожидалось не последовало... Многие считают, что Зенит тянут к Юбилею, но даже Зенит, вчера, дважды просматривали на VAR!!! Для меня, лично- это неудивительно, если вспомнить, как судьи тянули торгашей, во времена, сегодняшнего пораженца шварца. Делайте выводы, Коллеги.
Храневец
Храневец
вчера в 16:07
Не ожидал разгрома Химок ,хотя все возможно -это футбол Тучи над Личкой рассеялись ! Надолго ли ?????
suiw
suiw
вчера в 16:07
Могли бы о восемь забить
Gotlib
Gotlib
вчера в 16:06
Теперь Динамо устроит ничья в матче Краснодар - Локомотив.
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