«Динамо» крупно обыграло «Химки» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 15:59

«Динамо» одержало крупную победу в матче РПЛ с «Химками» (4:1).

Константин Тюкавин вывел хозяев поля вперед на 14-й минуте, Хорхе Карраскаль удвоил преимущество команды на 50-й. Резиуан Мирзов на 58-й отыграл один из мячей. На 78-й Тюкавин оформил дубль. Вячеслав Грулёв отметился на 90-й.

После этой игры «Динамо» идет на 4-м месте (35 очков), «Химки» находятся на 13-й строчке (16 пунктов).