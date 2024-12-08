«Лос-Анджелес Гэлакси» — чемпион МЛС-2024

«Лос-Анджелес Гэлакси» переиграл «Нью-Йорк Рэд Буллз» в финале МЛС (2:1).
Джозеф Пайнтсил вывел «Гэлакси» вперед на 9-й минуте, Деян Йовелич удвоил преимущество команды на 13-й. Шон Нилис отыграл один из мячей на 28-й.
|Лос-Анджелес Гэлакси2 : 1Нью-Йорк Рэд Буллз
|Матч завершен
«Лос-Анджелес Гэлакси» переиграл «Нью-Йорк Рэд Буллз» в финале МЛС (2:1).
Джозеф Пайнтсил вывел «Гэлакси» вперед на 9-й минуте, Деян Йовелич удвоил преимущество команды на 13-й. Шон Нилис отыграл один из мячей на 28-й.
Если непосредственно об игре, то Гелакси смотрелся острее и интереснее соперника, если вообще такой футбол можно назвать интересным. Ну а Шварц, меня лично, ничем не удивил- та же безграмотная игра в обороне, тот же бессистемный футбол, что был у него в предыдущих его клубах...
Его выход в финал считаю всего лишь невероятным стечением обстоятельств. Ни в одной приличной европейской лиге, он, подобного результата не достиг бы. Если такой приземленный тренер как Шварц, с 18-м по стоимости составом доходит до финала, значит к такому чемпионату очень много вопросов...
Ну о чем можно говорить, если в Герте, у него состав был, по оценке экспертов равным 6-7 месту, а он отправил команду в 1-ю лигу. Футбол шварца- это сплошная авантюра. Перед финалом, у меня не было сомнений в поражении Р/Б, хотя я не знал соперника шварца... Надо признать, что друг шварца, очень талантливый тренер М.Розе, передал Шварцу, очень мобильного и великолепного шведа Форсберга, который однозначно усилил Р/Б.
И последнее. Недавно в МЛС, если не ошибаюсь, был осуществлён трансфер на сумму 25млн., что по оценке экспертов считается заоблачным в лиге!!! В Европе, даже цен таких нет, там, это считается пределом мечтаний... Ну, а пока- Гелакси с победой!!!!!!! Посмотрел церемонию награждения- всё по американски, как обычно, и кубок симпатичный.)))
Если непосредственно об игре, то Гелакси смотрелся острее и интереснее соперника, если вообще такой футбол можно назвать интересным. Ну а Шварц, меня лично, ничем не удивил- та же безграмотная игра в обороне, тот же бессистемный футбол, что был у него в предыдущих его клубах...
Его выход в финал считаю всего лишь невероятным стечением обстоятельств. Ни в одной приличной европейской лиге, он, подобного результата не достиг бы. Если такой приземленный тренер как Шварц, с 18-м по стоимости составом доходит до финала, значит к такому чемпионату очень много вопросов...
Ну о чем можно говорить, если в Герте, у него состав был, по оценке экспертов равным 6-7 месту, а он отправил команду в 1-ю лигу. Футбол шварца- это сплошная авантюра. Перед финалом, у меня не было сомнений в поражении Р/Б, хотя я не знал соперника шварца... Надо признать, что друг шварца, очень талантливый тренер М.Розе, передал Шварцу, очень мобильного и великолепного шведа Форсберга, который однозначно усилил Р/Б.
И последнее. Недавно в МЛС, если не ошибаюсь, был осуществлён трансфер на сумму 25млн., что по оценке экспертов считается заоблачным в лиге!!! В Европе, даже цен таких нет, там, это считается пределом мечтаний... Ну, а пока- Гелакси с победой!!!!!!! Посмотрел церемонию награждения- всё по американски, как обычно, и кубок симпатичный.)))