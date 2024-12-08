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«Лос-Анджелес Гэлакси» — чемпион МЛС-2024

вчера, 08:21
Лос-Анджелес ГэлаксиЛоготип футбольный клуб Лос-Анджелес Гэлакси2 : 1Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Рэд БуллзНью-Йорк Рэд БуллзМатч завершен

«Лос-Анджелес Гэлакси» переиграл «Нью-Йорк Рэд Буллз» в финале МЛС (2:1).

Джозеф Пайнтсил вывел «Гэлакси» вперед на 9-й минуте, Деян Йовелич удвоил преимущество команды на 13-й. Шон Нилис отыграл один из мячей на 28-й.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт mlssoccer.com
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Все комментарии
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:29
Да ничего они не сделали. В регулярке пропускали много до неприличия, проигрывали дома 1:5, проиграли на выезде, даже последней команде-0:1!!! Заняли последнее место в регулярке и проползли в ПО. А в ПО шли по трупам, забивая случайные мячи и выигрывая в серии пенальти. Вот и вся игра. А по другому и быть не могло, учитывая, кто тренер Р/Б... Результат финала закономерен. Вообще, обсуждать любительскую лигу- себя не уважать. Типичный антифутбол. Если в прошлом сезоне, три старых 30на в Майами, чей общий возраст больше СТА лет сделали команду чемпионом, то о чем вообще говорить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:22
и вам доброго здравия.
смелые тоже проигрывают)) красные быки нью йорка и так сделали больше, чем от них ожидали. а в финале два хозяина в одном дому быть не могут))
гэлакси по хозяйски.
амурец
амурец
вчера в 12:21, ред.
Странно как то, Гэлакси чемпион МЛС, а на КЧМ Майами играет,офигеть
Capral
Capral ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
вчера в 12:06
Интрига, возможно и есть, качествa футбола нет, такого, как в Европе.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 11:18, ред.
В МЛС есть интрига.. Победитель может быть любой.. В СА только одна интрига.. Остановит ли Иттихад чемпионскую поступь Хиляля.. Авейру с "шарфами Хиляля" - на разогреве этой интриги.. 🤭🤣
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:53
Санёк, Приветище!!!
А это и есть- пенсионный фонд США.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
Capral
Capral
вчера в 10:19
Какое всё-таки убожество эта МЛС. Все несутся в атаку, играют без центра поля и обороны. Правильно сказал Миранчук- в МЛС главное забивать побольше, настоящего европейского футбола здесь мало. МЛС- это не столько футбол как игра, сколько обычное ШОУ, как и всё в Америке.

Если непосредственно об игре, то Гелакси смотрелся острее и интереснее соперника, если вообще такой футбол можно назвать интересным. Ну а Шварц, меня лично, ничем не удивил- та же безграмотная игра в обороне, тот же бессистемный футбол, что был у него в предыдущих его клубах...

Его выход в финал считаю всего лишь невероятным стечением обстоятельств. Ни в одной приличной европейской лиге, он, подобного результата не достиг бы. Если такой приземленный тренер как Шварц, с 18-м по стоимости составом доходит до финала, значит к такому чемпионату очень много вопросов...

Ну о чем можно говорить, если в Герте, у него состав был, по оценке экспертов равным 6-7 месту, а он отправил команду в 1-ю лигу. Футбол шварца- это сплошная авантюра. Перед финалом, у меня не было сомнений в поражении Р/Б, хотя я не знал соперника шварца... Надо признать, что друг шварца, очень талантливый тренер М.Розе, передал Шварцу, очень мобильного и великолепного шведа Форсберга, который однозначно усилил Р/Б.

И последнее. Недавно в МЛС, если не ошибаюсь, был осуществлён трансфер на сумму 25млн., что по оценке экспертов считается заоблачным в лиге!!! В Европе, даже цен таких нет, там, это считается пределом мечтаний... Ну, а пока- Гелакси с победой!!!!!!! Посмотрел церемонию награждения- всё по американски, как обычно, и кубок симпатичный.)))
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 09:58
...есть предложение называть МЛС отныне "Межконтенинтальной Лигой Старпёров" ....!
Шуnя771
Шуnя771 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 09:41
В юморе Вам "батенька" не откажешь!+
stanichnik
stanichnik ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 09:40
Доброго Здоровья, пират!
Другому немцу(Шварцу) повезло меньше, его команда сегодня проиграла)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:37
Всё решилось в первом тайме.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:27
Свершилось!!!! Марко Ройс чемпион!!!))))) поздравляем легендарного немца. Теперь очередь Кейна)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:22
Как есть...
Принимаем нового чемпиона!
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:58
Мне кажется, что МЛС уделяется слишком много внимания не очень заслуженно. Уровень футбола в этой лиге, мягко говоря, не самый высокий. А вот деньги крутятся большие и ещё там много бывших звёздных игроков.
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:41
Можно сказать за 13 минут выиграли кубок млс
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:40
В принципе это было ожидаемо
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