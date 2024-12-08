«Лос-Анджелес Гэлакси» — чемпион МЛС-2024

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вчера, 08:21

«Лос-Анджелес Гэлакси» переиграл «Нью-Йорк Рэд Буллз» в финале МЛС (2:1).

Джозеф Пайнтсил вывел «Гэлакси» вперед на 9-й минуте, Деян Йовелич удвоил преимущество команды на 13-й. Шон Нилис отыграл один из мячей на 28-й.