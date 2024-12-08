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Гол Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Жирону»

сегодня, 00:53
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Жирона» проиграла «Реалу» (0:3) в матче 16-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 37-й минуте забил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. На 55-й минуте Арда Гюлер удвоил преимущество «сливочных». На 62-й минуте Килиан Мбаппе довёл счёт до разгромного.

«Жирона» идёт на 8-м месте (22 очка), «Реал» занимает 2-е место (36 очков).

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 15:11
Я высказал свое мнение!Только и всего! Для меня Джуд щас выше его! Так что извините!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 12:51, ред.
"Черепаха" - это футбольный бренд. Он чемпион мира и один из лучших игроков двух последних Мундиалей. Такой статус сломать - это подряд сотню пеналей надо не забить..., либо в кулачный бой с Анчелотти вступить и выиграть его.

Двое остальных (Гюлер и Джуд) в этом отношении мелко плавают, - медийка не на их именах держится и кормится.

P.S. Кроме всего прочего, а разве это не справедливо ? При неудачах Мадрида все шишки кому достаются ? Неужто Гюлеру с Джудом ?
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 12:47
Дружище, именно по потерянным, всегда считается- это АКСИОМА. Ведь разное количество игр и тп. Это без обид, надеюсь.)))
stanichnik
stanichnik ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 12:39, ред.
Доброго Здоровья Аgamaga!
На промежуточном этапе можно хоть как считать, сравнивая хоть с первым, хоть с последним. Важно на финиш прийти первым и надеюсь это будет Барса.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 12:02
Что за привычка считать по потерянным?
Можно говорить о чём-то, когда сыграют равное количество матчей.
gg7dnjbreubt
gg7dnjbreubt
сегодня в 11:21
Это всё хорошо,но где воспитанники Мадридского Реала ,или Реал -как королевский клуб перестал существовать?Может быть уже хватит пиарить Африканцев?
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 11:09
Помог?.. 🤭.. Я не понял?.. А почему Мбапа не на скамейке?. Все же туда его уже "отправляли".. Впрочем, наверное, до следующего пеналя. Пфф .. 🤣
shur
shur ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 10:02
...Я уже не молодой чел, оказывается,для того чтобы забить парнишке, мне надо было всего лишь заснуть...(грешен ребятушки!)
По чесноку второй забили и всё стало понятно,с победой!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:30
Мбаппе начинает потихоньку просыпаться.
R. Carlos
R. Carlos ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 09:07
Раньше вообще писали - благодаря голу Мбаппе или еще кого то
Сейчас хоть промто помог...
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 09:06
Думаю
Мбаппе во второй половине начнет пачками класть голы
матос
матос
сегодня в 08:47
Джуд просто молодчик! С победой Реал.
ps
надоели вести о альтернативно окрашенной черепахе , не пишите о нем !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:23
Эх Жирона, когда же ты кого нибудь громить будешь?)))
6pchx7u76ey8
6pchx7u76ey8
сегодня в 07:38
Реал с красивой победой!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:58
Кстати, сегодня у Мбаппе были попытки сыграть на команду...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:34
А гол Джуда или Гюлера не помог разве? Главное про черепаху написать)))
Maikl322
Maikl322
сегодня в 06:19, ред.
И без года Мбаппе бы выиграли, лишь бы написать.....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:08
Реал с крупной победой. Отставание от Барсы сокращается, а по потерянным, так вообще преимущество.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:16
Черепахин типа отрабатывает вложенные финансы...
112910415
112910415
сегодня в 04:58
ещё не вечер, как говорится
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:19
Рад только за Анчелотти
амурец
амурец
сегодня в 01:28
Реал с победой
протон
протон
сегодня в 01:27
Всех мадридистов с победой. Красавцы парни! Здоровья всем травмированным, особенно Джуду. Очень надеюсь что там всего лишь микронадрыв, а не что то более серьезное типа задней поверхности. Очень понравились сегодня Арда и Браим своим движением и настроем на борьбу ну и папа Лука тут вообще без комментариев. Отыграл всю игру как Бог в свои 39. Ещё раз всем травмированным здоровья и скорейшего выздоровления и ждём выезд в Бергамо.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:14
Совершенно не понятно, но три матча с Жироной 10:0.
Очень бодрые 40 минут, а затем соперник испарился.

Джуд прекрасен, Мбаппе наконец-то забил гол в своем стиле, но чувствуется, что пока не в своей тарелке - не хватает банальной спортивной злости. Пусть она достанется соперникам весной… культура игры высокая, дальше - менталитет.

Системной игры нет по-прежнему, и, судя по всему, не будет. Смотря сегодняшний матч, второй тайм, не покидало ощущение, что такой состав, конечно, горы свернуть способен. Осталось «всего-то» правильно применить.

Сегодня, скорее, проигрыш Жироны, нежели победа Реала.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:06
Реал выиграл, Мбаппе забил - вроде бы всё хорошо, по потерянным очкам отлично... Но впереди Аталанта, набравшая ход в Серии А и ещё не проигравшая в Лиге чемпионов.... Матч пройдёт в Бергамо и там Реал обязан выигрывать. Ну что же, посмотрим.
ABir
ABir
сегодня в 01:02
Не победный, но все же гол.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:02
Джуд в отличной форме пятый матч подряд забивает, Модрич отдал шикарный голевой пас на Мбаппе
Теперь надо брать очки в матче ЛЧ с Аталантой
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:02
Наконец-то и Мбаппе отличился . Удачи тебе в дальнейшем с Реалом . Вас ждёт очень интересный матч с Аталантой .
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