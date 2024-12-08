Гол Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Жирону»

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сегодня, 00:53

«Жирона» проиграла «Реалу» (0:3) в матче 16-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 37-й минуте забил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. На 55-й минуте Арда Гюлер удвоил преимущество «сливочных». На 62-й минуте Килиан Мбаппе довёл счёт до разгромного.

«Жирона» идёт на 8-м месте (22 очка), «Реал» занимает 2-е место (36 очков).