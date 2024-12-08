Гол Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Жирону»

«Жирона» проиграла «Реалу» (0:3) в матче 16-го тура Ла Лиги.
Первый гол в игре на 37-й минуте забил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. На 55-й минуте Арда Гюлер удвоил преимущество «сливочных». На 62-й минуте Килиан Мбаппе довёл счёт до разгромного.
«Жирона» идёт на 8-м месте (22 очка), «Реал» занимает 2-е место (36 очков).
Очень бодрые 40 минут, а затем соперник испарился.
Джуд прекрасен, Мбаппе наконец-то забил гол в своем стиле, но чувствуется, что пока не в своей тарелке - не хватает банальной спортивной злости. Пусть она достанется соперникам весной… культура игры высокая, дальше - менталитет.
Системной игры нет по-прежнему, и, судя по всему, не будет. Смотря сегодняшний матч, второй тайм, не покидало ощущение, что такой состав, конечно, горы свернуть способен. Осталось «всего-то» правильно применить.
Сегодня, скорее, проигрыш Жироны, нежели победа Реала.
Очень бодрые 40 минут, а затем соперник испарился.
Джуд прекрасен, Мбаппе наконец-то забил гол в своем стиле, но чувствуется, что пока не в своей тарелке - не хватает банальной спортивной злости. Пусть она достанется соперникам весной… культура игры высокая, дальше - менталитет.
Системной игры нет по-прежнему, и, судя по всему, не будет. Смотря сегодняшний матч, второй тайм, не покидало ощущение, что такой состав, конечно, горы свернуть способен. Осталось «всего-то» правильно применить.
Сегодня, скорее, проигрыш Жироны, нежели победа Реала.