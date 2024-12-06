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Агент Батракова об интересе «Ман Сити»: «Такие игроки привлекают Гвардиолу»

вчера, 11:26

Представитель полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к игроку.

У меня нет этой информации, но если это соответствует действительности, то я не удивлён, потому что если внимательно проследить за карьерой Гвардиолы, то игроки такого плана с такими скиллами его всегда привлекают, ведь игра его команды строится именно на умных, техничных игроках. Рано прогнозировать, но я думаю, игроки с такими скиллами проявят себя в любом чемпионате.

Этим занимаются помощники главного тренера, очень внимательно смотрят, но опять же на дистанции. Да, сейчас Алексей начал играть ярко, но в любом случае, если они придут к выводу, что он им нужен, то только после как минимум двух сезонов стабильной игры на таком уровне. Иначе это всё большие риски.

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Все комментарии
Sosna69
Sosna69
вчера в 21:38
Конечно удачи,но еще слишком сыроват,поэтому прогнозировать рано.
stanichnik
stanichnik ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:53
Доброго Здоровья, sihafazatron!
Спасибо, просветил. Теперь бы не забыть этот термин, глядишь где-нибудь употреблю при случае, чтобы произвести впечатление на собеседников глубиной своего кругозора.
sihafazatron
sihafazatron ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:34
Приветствую!
Я точно не уверен, но вроде бы это подразумевает набор качеств футболиста таких, как удар, пас, скорость итд...
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:32, ред.
Скорее посмотрел...а потом закрывался, отключал телефоны и не с кем не общался)...
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:26, ред.
Кто в теме, объясните мне мужику-деревенщине, что такое в футболе "скиллы", а то больше пятидесяти лет наблюдаю за этой игрой и до сих пор не врубился что это.
adekvat
adekvat
вчера в 13:29
Ман Сити о слухах по поводу Батракова, нет это слухи.
dk8gyb4gfzme
dk8gyb4gfzme
вчера в 13:18
Агент уже потирает руки и считает барыши.
u9a8d9ed3zp6
u9a8d9ed3zp6
вчера в 12:35
К Захаряну тоже интерес проявляли.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:57
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸👌👌👌👌👌👌👌
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:55
Наверно поэтому Гвардиола в комнате закрывался, отключал телефоны и не с кем не общался, чтобы никто не мешал игры Батракова смотреть!
Capral
Capral
вчера в 11:41
Следят за многими молодыми и способными, но удача улыбается не всем. После нескольких месяцев веселой беготни по полю, сразу в МС не берут. Тем более, ничего выдающегося, он ещё не показал. Способный парень, но не более того, таких в Европе, наверняка вагон и маленькая тележка...
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