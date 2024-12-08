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В «Пари НН» оценили выступление команды перед зимним перерывом

вчера, 11:56

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов оценил выступление команды на отрезке сезона до зимней паузы.

Конечно, мы недовольны первым кругом чемпионата. Всегда рассчитываем на большее. Оценки — не прерогатива работы с клубом. Могли бы выступить гораздо лучше. Сборы и работа на трансферном рынке повлияют на вторую часть сезона.

Сборы планируем провести в Турции. Новый тренерский штаб, который к нам пришёл, больше будет погружён в работу с командой и игроками в частности. Это должно положительно повлиять на вторую часть чемпионата.

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НН
Источник: championat.com
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Все комментарии
j878sunbpfu7
j878sunbpfu7
вчера в 16:20
И так прыгнули выше головы.
fpj56bxkt5fq
fpj56bxkt5fq
вчера в 15:31
По игре Пари НН худшая команда РПЛ.
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:35
Доброго Здоровья, lotsman!
Конкурентам сегодня нужно сильно постараться, чтобы обойти нижегородцев.
альсато
альсато
вчера в 14:18
ВЫСТУПЛЕНИЕ-оценивают зрители!...нуу..а мы-поговорим (об этом), когда чемпионат закончится!...либо будем говорить, либо -махнем рукой))))
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:49
Фармацевт как наркоман... мечтает...
lotsman
lotsman ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:36
Положение всё таки незавидное. Если Химки сегодня возьмут очки, то и в зоне стыковых могут оказаться.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:25
Интересно, какие клубы по итогам сезона покинут РПЛ?
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:33
Нижегородцы не в зоне вылета и даже не в зоне стыков, это уже можно считать положительным результатом.
shlomo
shlomo
вчера в 12:29
Ну по крайней мере выше зоны переходных матчей.... есть над чем работать.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:25, ред.
Пари пропустили меньше Зенита и Локо в ноябре
Гость
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