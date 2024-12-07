Станкович нашёл связку, которая принесёт «Спартаку» медали. Сверкнули в ключевых матчах

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07 декабря 2024, 13:34

Восстали из пепла.

Давно неудивительно, что «Спартак» – самая обсуждаемая команда лиги. Если бы она проводила весь сезон, как ноябрьский отрезок, это был бы гегемон Премьер-Лиги. Четыре победы подряд в чемпионате в период, когда играть пришлось с «Локомотивом», «Краснодаром», ЦСКА – это что-то. Причём в этих четырёх матчах банда Станковича забила 14 мячей.

Угальде покорил РПЛ тремя перформансами

Совершенно другой эффект сейчас от атаки москвичей. И прежде всего за счёт шикарной формы Манфреда Угальде. Он и стартовал уверенно, забив «Химкам» и «Динамо», оформив дубль с «Крыльями» – но летом и результативность была ниже, и говорили преимущественно об эффекте Барко.

Теперь ситуация иная. Рывок форварда сборной Коста-Рики в лидеры топа бомбардиров начался с дубля «Акрону», а в следующем туре он выдал, возможно, главный перформанс сезона. «Спартак» принимал «Локомотив», который борется за медали, считается открытием чемпионата – и в первом круге разобрал «Спартак». И против такого «Локо» Манфред оформил покер. И в следующие выходные прибил другого участника чемпионской гонки – «Краснодар» (оформил дубль).

Угальде показал свой настоящий потенциал – и это уровень одного из лучших форвардов лиги.

Были сомнения в вингерах – Станкович подтянул Бонгонду и Маркиньоса

Отдельный разговор шёл о качествах вингеров. Когда покупали Угальде, ставили на его химию с Промесом – ключевым игроком в атаке «красно-белых». И с его потерей в команде не стало исполнителя с похожим набором качеств и способностью решать исход матчей.

Зиньковский, Медина, Бонгонда – в таком наборе были огромные сомнения, поскольку никто не давал и половины необходимого качества атаке. Медина лучше в центре поля, Антон долго вкатывается, Тео хорош только на свободном пространстве – а против «Спартака» чаще играют низко. Пришедшего Маркиньоса тоже с Промесом в один ряд не поставить.

При этом к декабрю установилось постоянное сочетание Маркиньос-Тео – и оба сделали большой шаг вперёд. Бразилец нащупал химию с Барко – привык к его темпу мышления и активно предлагает адрес для передачи. Плюс вингер понял качества Угальде и научился работать с ними. Что касается Бонгонды, он начал забивать только в конце октября – зато на коротком отрезке в три матча отметился четырьмя голами, чем завоевал доверие Станковича. Конечно, это не отменяет его слабых сторон – тем же «Рубину», Махачкале его закрыть нетрудно. Но конголезец прогрессирует.

Новая топ-связка в обороне усложняет жизнь Литвинову

Дело не ограничивается атакой – в обороне тоже есть изменения. Произошли они из нужды – в дерби с ЦСКА красную карточку получил Литвинов. По итогам матча его дисквалифицировали на две игры, из-за чего «Спартак» остался без основного центрального защитника с поставленным пасом.

Такая ситуация вынудила обратиться к игроку, которого считали при Станковиче первым кандидатом на продажу. Речь об Алексисе Дуарте. Деян не видел парагвайца в составе, несмотря на его прогресс и в целом надёжную игру. Он вернулся к играм только в сентябре, в четырёх из пяти игр на том отрезке оставался на скамейке и играл разве что в Кубке.

Но получив шанс в чемпионате, Алексис вцепился в него мёртвой хваткой. «Красно-белые» оформили два «сухаря» в трёх играх чемпионата, когда Дуарте выходил в старте. Теперь Литвинов отбыл дисквалификацию и может вернуться в основу – но Станкович уже не уверен, стоит ли разбивать сложившуюся связку. Она же приносит результат.

Не стоит вестись на яркий отрезок

«Спартак» феерит в заключительных матчах первой части сезона – только это не должно обманывать. Чемпионами становятся благодаря стабильности и хладнокровию – у москвичей нет ни того, ни другого. Банда Станковича «скрутила» две команды из топ-3, до этого играла на равных с «Зенитом» (0:0). И в то же время были провалы в первом круге – причём не только с «Динамо», «Локо» и тем же «Краснодаром», а с Махачкалой, «Оренбургом», «Ахматом» – теми, кого надо обыгрывать на классе.

Поэтому пока перформанс Угальде, прогресс Бонгонды и Маркиньоса, связка Бабич-Дуарте ничего не стоит – это будет иметь значение, когда лидеры выйдут на стабильно высокий уровень что против грандов, что против аутсайдеров.

Новый урок для Деяна

И пока предстоящий матч выглядит как контрольная для Станковича. Он проваливал первые уроки – плохо готовился к матчам, разбивался об организованную оборону, мудрил с планом против топ-соперников.

Пока серб делает правильные выводы. После провалов с «быками», «железнодорожниками» во втором круге он не стал ломать то, что и так работает. Итог – рывок и попадание в тройку на фоне стагнации конкурентов. Теперь Станковичу надо показать, что он усвоил и другой урок – класс надо показывать в том числе против аутсайдеров.

По этой части проверка только предстоит – в последнем поединке перед отпуском москвичи сойдутся с «Пари НН». Соперник сталкивается с серьёзными проблемами в построении игры, но Виктор Ганчаренко умеет готовить команду к топ-соперникам. Добавить к этому зависимость «Спартака» от настроения лидеров – и становится ясно, что не всё так просто. Но в чемпионскую гонку не ворваться, оступаясь в таких матчах.