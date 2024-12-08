Не день «Зенита». Снова поражение в Санкт-Петербурге

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08 декабря 2024, 00:00

Подопечные Сергея Семака делают все, чтобы уплотнить чемпионскую гонку.

Может быть, «Зенит» внял стенаниям нейтральных болельщиков и делает все, чтобы интрига в Премьер-Лиге сохранялась как можно дольше? Чем-то другим объяснить подобное развитие событий очень сложно. Хотя, конечно, есть и игровые причины. Давайте присмотримся.

Приветы из Самарской области

Итак, что же случилось? «Зенит» проиграл два матча подряд в РПЛ – само по себе крайне редкое событие. Но еще больше уникальности ему придает тот факт, что это второе подряд поражение случилось на своем поле. Добивает уникальность то, что проиграли оба раза представителям Самарской области. При этом пропустили все голы только в первых таймах. А «Акрон» почти весь второй тайм играл в меньшинстве. Короче, есть много условий для того, чтобы хвататься за голову и удивляться.

По сути, итоговый счет матча красовался на табло уже к перерыву. Уже на десятой минуте защитники «Зенита» посостязались в том, кто больше постарается для гола Стефана Лончара. Густаво Мантуан бережно сохранил мяч на бровке, подарив его сопернику, а Родригао не менее «аккуратно» вынес подачу на соперника, который своим шансом воспользовался. Вообще, использование шансов – это главное преимущество двух самарских клубов, которые увезли из Санкт-Петербурга победы.

К примеру, метнемся резко вперед – на 70-й минуте xG у «Акрона» не превышал 0,4 гола, тогда как команда забила два к тому моменту. А у «Зенита» xG был существенно больше 4, но подопечные Семака лишь раз отличились.

Теперь вернемся в тайм первый. Там к середине отрезка «Зенит» в достаточно спокойной манере счет сравнял. Мантуан опять оказался заметной фигурой. Но теперь в атаке. Он протащил мяч и прострелом нашел у ворот Андрея Мостового, который забил. Можно было ожидать какого-то продолжения от хозяев. Но вместо этого перед перерывом в редчайшей контратаке «Акрон» забил второй. Причем с навеса Роберто Фернандеса отличился Артем Дзюба. Рядом стоял Родригао и вежливо не мешал бывшему зенитовцу осуществлять свою мечту и двигаться к рекорду результативности в РПЛ .

К слову, еще до перерыва «Зенит» мог снова сравнять счет, однако Матео Кассьерра умудрился в упор не забить. Тогда все выглядело так, что не сейчас, но в следующий раз «Зенит» забьет и еще победит. Следующий раз ведь должен был случиться? И он был. Но без голов.

Хотя задача будто бы упростилась на 55-й минуте, когда за вторую желтую карточку судья удалил Кирилла Данилина у «Акрона». А дальше начались чудеса в области растраты впустую голевых моментов и самоотверженности гостей. Последние бросались костьми, не подпуская зенитовцев, а хозяева не забивали из убойных положений. Так длилось до финального свистка.

К слову, дважды во втором тайме мяч все же побывал в воротах «Акрона». Но оба раза арбитр отменял голы. Причем в первом случае это произошло в не самом очевидном эпизоде. Когда Кассьерра забил-таки, включился ВАР, хотя навскидку повод вспомнить сложно было. Оказывается, ассистенты отмотали достаточно далеко назад пленку, чтобы увидеть, как Мостовой за несколько передач до гола коснулся мяча рукой. Выглядело так, словно это и не сама голевая атака, а только что-то ей предшествующее. Но формально повод же был – и судья отменил мяч.

Второй случай тоже потребовал вмешательства ВАР. Правда, тут арбитр сам не стал засчитывать взятие ворот Лусиано Гонду, к которому мяч отскочил от Нино, а тот коснулся его рукой. Впрочем, отскок вполне смотрелся случайным, да и рука оставалось прижатой. Это не помешало ВАР согласиться с судьей и не зафиксировать взятие ворот.

Нехватка креатива

Если углубляться в ситуацию, в которой оказался «Зенит» с точки зрения игры, то в глаза бросается недостаток интересных идей в атаке, способных стабильно вскрывать защиту соперника, который отбивается достаточно просто и не рискует. Это видно было после ноябрьской паузы. Вспомните матч с «Оренбургом» на выезде. Да, петербуржцы тогда победили со счетом 1:0. Но как это было?

Чемпион в Оренбурге больше тайма играл в большинстве, мурыжил этот мяч туда-сюда, пока палочка-выручалочка по имени Александр Ерохин не спас от позора, забив в компенсированное время. В битвах с «Крыльями Советов» (2:3) и «Акроном» (1:2) это уже не сработало.

Все дело в том, что «Зенит» выстраивает свои атакующие подходы крайне предсказуемо и вяло, чисто владея мячом и не придумывая с ним интригующих действий. Тут можно кивать в сторону Клаудиньо, который далек от своей идеальной формы и как будто загрустил. Недаром Семак снял его уже в перерыве. Без его резких движений и умных идей атака «Зенита» становится беззубой. То же касается и состояния Вендела, который тоже был заменен по ходу игры. Былой остроты от него не исходит. А другие бразильцы пока не столь эффективны, как эта пара в лучшем состоянии.

До поры эти просадки Клаудиньо и Вендела компенсировались активностью Максима Глушенкова, который поражал результативными действиями и креативными маневрами. Но после травмы и он далек от оптимального состояния. И получается, что у «Зенита» нет того, кто может взломать как-то по-хитрому очень простую, но компактную оборону.

Стечение обстоятельств

Хотя предыдущие тезисы верны лишь отчасти. Любая проблема не имеет одного имени или причины. Всегда работает комплекс. В данном случае мы можем приплюсовать к трудностям ошибки в обороне. Все же пять голов от «Крыльев Советов» и «Акрона» пропускать – это много. Даже с компенсацией от хорошей атаки. В последней игре были заметны четкие недоработки, приводившие к голам.

Но при всем этом «Зенит» заряжал больше 30 раз по воротам «Акрона». И в некоторых эпизодах хозяева били буквально в упор. Разве можно в нереализованных стопроцентных шансах обвинять защиту или отсутствие креатива от Глушенкова и бразильцев? Да нет. Это ситуативные эпизоды, отдельные фрагменты. Пусть из них складывается результат. Но нельзя говорить, что «Зенит» в тотальном кризисе. Если бы это было так, он бы не создал уйму моментов. Пусть и не использованных. Сейчас не использовали – в другой раз реализуют. А более серьезные противники, возможно, и заскучавших бразильцев заведут. Либо это сделает как-то Семак. Да, приходится учитывать этот фактор, потому что «Зенит» сам себя подсадил на эту бразильскую иглу. И у нее есть такой побочный эффект. Команде нужно перестраиваться или будить южноамериканских товарищей. А говорить о том, что что-то потеряно, совершенно рано.