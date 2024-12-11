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Мусаев оценил игру «Краснодара» в первой части сезона

сегодня, 10:54

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги первой части сезона для своей команды.

Какую оценку могу поставить своей команде? Думаю, отработали на восемь из десяти. В концовке могли набрать больше очков, но, к сожалению, не получилось. В матчах с «Химками», «Рубином» и «Локомотивом» «Краснодар» был лучше. Там происходили странные вещи — отменялись наши голы. Но моим парням только слова благодарности.

Напомним, после восемнадцати туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея одинаковое количество очков с «Зенитом». В последней игре уходящего года «чёрно-зелёные» сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0).

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:14
Вообще то не дело давать оценку своей проделанной работе, это должны оценивать независимые специалисты или спортивные критики, на худой конец руководство. А так о себе обычно говорят либо через чур скромно, либо наоборот в превосходной степени. Лично мне, нейтральному к Мусаеву и фк Краснодар болельщику, очень симпатична игра кубанцОв в этом сезоне. Во всех матчах, за исключением пожалуй игры со Спартаком второго круга, подопечные Мусаева демонстрировали результативный впереди и надёжный в обороне футбол, без явных провалов. Надеюсь весной "быки" и дальше продолжат в том же духе и, сохраняя интригу, составят достойную конкуренцию нашему чемпиону.
Болейте за своих. а не против чужих!
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 12:18
Привет, Володя!!!
Володя, после двух отмененных мячей в ворота недавнего соперника Зенита, я уже не верю, ни в какие юбилеи Питера. Ростовщикам подсуживают, гораздо откровеннее.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:49
Опять виноваты судьи? Легче всего обвинить арбитров в своей беспомощности. Конечно, хочется чтобы отменяли голы только в твои ворота... Имея такой состав, как можно терять очки в матчах с Рубином и Химками. Подмосковной команде, вообще, надо было забить 5-7 голов ещё в первом тайме и снять все вопросы. Почему Мусаев не ищет причины поражений своей команды в игре, которую он поставил? Нет ни тени намека на признание собственной вины за результат. Мне очень симпатичен Краснодар, но с этим тренером клуб ничего не добьётся, а жаль... Ведь Мусаев опять провалит весеннюю часть сезона. Буду рад ошибиться и увидеть борьбу со Спартаком...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:12
А вот почему отменяли голы...ну это спросить надо с берегов невы...столетие же...)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:57
В конце забуксовали маленько, но все равно лучше Зенита)
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