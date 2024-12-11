Мусаев оценил игру «Краснодара» в первой части сезона

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги первой части сезона для своей команды.
Какую оценку могу поставить своей команде? Думаю, отработали на восемь из десяти. В концовке могли набрать больше очков, но, к сожалению, не получилось. В матчах с «Химками», «Рубином» и «Локомотивом» «Краснодар» был лучше. Там происходили странные вещи — отменялись наши голы. Но моим парням только слова благодарности.
Напомним, после восемнадцати туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея одинаковое количество очков с «Зенитом». В последней игре уходящего года «чёрно-зелёные» сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0).
Болейте за своих. а не против чужих!
Болейте за своих. а не против чужих!