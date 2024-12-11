Гасперини: «В игре с „Реалом“ было много положительного, мы могли сравнять»

Главный тренер «Аталанты» подвёл итоги игры шестого тура Лиги чемпионов против «Реала» (2:3).

Обе команды хотели играть в футбол, не было ни симуляций, ни потери времени, мы старались победить, используя свои сильные стороны. Это была отличная игра в футбол.

Естественно, есть небольшое разочарование, но мы многому учимся на этих матчах. Нам просто не хватает мелких деталей, но мы играли с душой против великих чемпионов. Мы проиграли в результате, но не в игре, и это поможет нам сделать ещё один маленький шаг вперёд.

Я думаю, что мы стали лучше по сравнению с Варшавой, мы почувствовали возможность победы после своего первого гола, так как создавали опасные ситуации. Мне показалось, что в первом тайме мы могли бы быть точнее, но это всё ситуации, из которых мы можем извлечь уроки. Выступление было отличным, мы отдали все силы и едва не забили на последней минуте.

Есть много положительных моментов, это мотивация продолжать совершенствоваться. Мы слишком медленно двигали мяч, а «Реал» хорошо закрывался, поэтому нам пришлось ускориться и вывести их из равновесия.

Мы хорошо владели инициативой и могли быть более опасны у ворот, но это был настоящий поучительный опыт для нас, это точно. Мы расстроены тем, что проиграли после долгой серии положительных результатов, и знаем, что у нас были шансы сравнять счёт, это тоже расстраивает.

Не секрет, что «Реал» может забить, если у него есть хоть немного пространства, нам чуть-чуть не повезло во втором голе с рикошетом. Это и третий мяч отняли у нас немного энергии, но мы вернули её и продолжали давить.

Если они выиграли, то это потому, что они всё ещё немного сильнее, но наша цель со временем понять, что мы можем играть против кого угодно, будь то «Реал», «Интер», «Манчестер Сити» или «Барселона» — сейчас мы ближе к их уровню и можем получить шанс добиться результата.

Это был исключительный вечер, праздник футбола, и все закончили игру с чувством удовлетворения. Зрители увидели отличный матч. Это одна из наших главных целей.