Фанаты «Реала» злятся после ключевой победы в Лиге чемпионов. Команда Анчелотти «отскочила»

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11 декабря 2024, 09:39

Выручили своя реализация и промахи соперников.

«Аталанта» рассчитывала на ничью с «Реалом»

Когда встречаешь команду Анчелотти, то надо морально готовиться к несправедливости. Такая у «сливочных» особенность. У них много волевых успехов. И не меньше матчей, когда качество футбола проигрывает отдельным эпизодам в их пользу. Так случилось в Бергамо, где встретились очень сильные команды. Поскольку у «Аталанты» была серия из 14 матчей без поражений, 9 последних из которых выиграли, то не стоит удивляться статистике или сюжетным поворотам.

«Реал» меньше владел мячом. Нанес ровно в два раза меньше ударов по чужим воротам – десять против двадцати у итальянцев. Хозяева поля заставили именитого соперника чаще работать на отбой. Продвижение мяча вперед у команды Анчелотти было через Рюдигера и Тчуамени – центральных защитников. И даже через голкипера Куртуа. «Реал» сыграл на результат, поскольку они были на 24-й строчке в таблице Лиги чемпионов. Устраивала только вымученная победа.

Её подарили голы трёх неоднозначных звезд – Мбаппе, Винисиуса и Беллингема. Но рядом важно отметить, что «Реалу» подарили три очка форварды «Аталанты». Например, Ретеги. Уроженец Аргентины вышел на замену. На свежих ногах поучаствовал в создании трёх моментов. Но в ключевом эпизоде Матео не попал в пустые ворота. Проверяли бы офсайд, но итальянец оказался на идеальной позиции, чтобы сделать счет ничейным. Однако промахнулся, «Аталанта» уступила.

Моментов в матче хватало. Мбаппе мог сделать дубль, но Килиан сейчас не в том настроении, чтобы реализовать всё. Винисиус и Беллингем обхитрили чужую оборону, но можно ли назвать их игру в Бергамо королевской? Разумеется, у «Аталанты» тоже не всё получилось. Повезло с пенальти. Колашинац рисовал, заплел себе ноги, а судья купился. Но Тчуамени упустил оппонента в штрафной площади. А нигерийцу Лукману позволили нанести целых 8 ударов по воротам.

Фанаты «сливочных» недовольны игрой Куртуа

Разумеется, все увидели не только негативные моменты. Мбаппе на 10-й минуте технично проскочил капитана «Аталанты» Де Рона и технично забил. Браим Диас умно развил атаку коротким пасом. «Аталанта» в Серии А не выделяется самой надежной игрой в защите. А в Лиге чемпионов пропустили дома трижды. Вот только «Реал» забил столько мячей после шести ударов в створ ворот. Высокая реализация подчеркивает уровень мастерства главных звезд «Реала».

И одновременно говорит о проблемах, ведь не во всех поединках сыграют настолько метко. Также снова хватает вопросов к организации линии защиты. Хотя Рюдигер – яркий игрок, который всегда может оказаться на ударной позиции в чужой штрафной площади, Антонио не является стабилизационным фактором в собственной обороне. А Куртуа вчера пропустил не только с пенальти, но также после удара в ближний угол. Фанаты раскритиковали за это Тибо.

Бельгийский вратарь великолепен в лучших матчах. Но видно, что мысли о саудовских деньгах, травмы и потеря мотивации после невероятных побед сказались на Куртуа. Также понятно, что бельгиец, хотя может остаться в «Реале», реагирует на наличие сильного конкурента. Лунину не везло оказываться на поле в матчах, где защита «сливочных» играла ещё хуже, чем в Бергамо. Но Андрей намного моложе бельгийца, поэтому фанаты верят в его будущий прогресс.

А вот оборону «Реала» такими словечками кормить не будем. Вальверде и Себальос в центре поля не собирали подборы. Даже когда испанский клуб был свежим, игроки «Аталанты» выходили на ударные позиции после отборов в финальной трети поля. Видно, что «Реалу» остро не хватает молодых Модрича и Крооса, чтобы красиво катать мяч. А также молодого Каземиро, чтобы один человек мог играть за троих в отборе. Понимаем претензии фанатов «Мадрида».

В отдельных зонах поля «Реалу» не хватает класса

Странно о таком заявлять, когда речь о действующих победителях Лиги чемпионов? Вот только сам Анчелотти недоволен готовностью и футболом своей команды. В интервью итальянец остается корректным, так как его футболисты обидчивые. Но Карло читает новости. Клуб ищет тренера и крутых новичков, потому что у «Реала» объективно много игровых проблем. По привычной схеме реакцией может стать серия побед, календарь располагает к серии успехов.

Но «Реал» не обманет Анчелотти, одного из самых успешных тренеров в истории футбола. Хотя вчера «сливочные» активно пахали по правому флангу, где Васкес поддерживал Диаса, была не лучшая игра слева, где Фран Гарсия не тянет на основу, а Винисиус по-прежнему не собирается работать без мяча. Мбаппе в роли центрального форварда не повторяет Бензема. Карим недавно заявил, что ему не нравятся награды футболистам за один точный удар.

Обладатель «Золотого мяча» злится, что можно провести откровенно плохой поединок, а потом получить приз «Игрок матча» за один мяч в день разгрома. Бензема считает, что даже центральные форварды должны пахать больше. Упрек в адрес Мбаппе. Килиан вчера забил симпатичный мяч, но получил травму. Анчелотти считает, что повреждение несерьезное. Но француз собирает статистику и не решил проблемы «Реала» в центре нападения.

Гарсия и Васкес не лучшие латерали для «Реала», если оценивать уровень мастерства, особенно в обороне. Тчуамени не центральный защитник, хотя из-за травм наигрался в этой роли. А для опорной зоны «сливочные» просматривают новичков, вроде Гравенберха, который в новом сезоне шикарно выступает за «Ливерпуль». Приятно, когда можно выпустить на замену Родриго, Модрича и Гюлера, но вся тройка может летом покинуть команду из Мадрида.

Победа над «Аталантой» это приятный и полезный результат. «Реал» теперь на восемнадцатой позиции в таблице Лиги чемпионов. Им светит в жеребьевке стыкового раунда соперник вроде «Арсенала» или «Монако». Непростые оппоненты, хотя в последних двух турах Анчелотти постарается подняться ещё выше. «Реал» привычно собрался. Но если вспоминать все моменты «Аталанты», то нельзя сказать, что к ним вернулась великая чемпионская игра.