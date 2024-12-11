Осенью 2025 года Россия может сыграть со сборной из топ-15 рейтинга ФИФА

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо заявил о возможности проведения товарищеского матча со сборной России осенью следующего года.

Товарищеский матч с Россией возможен в Москве. Скорее всего, игра пройдёт в ноябре следующего года.

Есть возможность сыграть и в Уругвае, но пока до конкретики и подписания всех соглашений мы не дошли. Наши федерации в контакте друг с другом.