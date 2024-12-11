Осенью 2025 года Россия может сыграть со сборной из топ-15 рейтинга ФИФА

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо заявил о возможности проведения товарищеского матча со сборной России осенью следующего года.
Товарищеский матч с Россией возможен в Москве. Скорее всего, игра пройдёт в ноябре следующего года.
Есть возможность сыграть и в Уругвае, но пока до конкретики и подписания всех соглашений мы не дошли. Наши федерации в контакте друг с другом.
Напомним, российская национальная команда занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а уругвайцы 11-е.
Ранее стало известно, сможет ли сборная России провести игру со сборной Эквадора.
Осталось только убрать из предложения "возможен"...
Осталось только убрать из предложения "возможен"...
не сглазить бы ...
не сглазить бы ...