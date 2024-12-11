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Осенью 2025 года Россия может сыграть со сборной из топ-15 рейтинга ФИФА

сегодня, 11:17

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо заявил о возможности проведения товарищеского матча со сборной России осенью следующего года.

Товарищеский матч с Россией возможен в Москве. Скорее всего, игра пройдёт в ноябре следующего года.

Есть возможность сыграть и в Уругвае, но пока до конкретики и подписания всех соглашений мы не дошли. Наши федерации в контакте друг с другом.

Напомним, российская национальная команда занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а уругвайцы 11-е.

Ранее стало известно, сможет ли сборная России провести игру со сборной Эквадора.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 13:15
До ноября надо усиленно тренироваться.
Осталось только убрать из предложения "возможен"...
KSY24
KSY24
сегодня в 12:49
А может быть и нет
112910415
112910415
сегодня в 12:03
вот она, радостная радость !
не сглазить бы ...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:28
Посмотрим-посмотрим....пока только обещания
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:21
Есть возможность - уверенно шагнуть на почётное 33 место в рейтинге ФИФА...)
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