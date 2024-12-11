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Зимние сборы «Ахмата» пройдут в Турции

сегодня, 14:22

Грозненский «Ахмат» объявил планы на зимние учебно-тренировочные сборы. Так, клуб проведёт сборы в турецком Белеке.

Команда соберётся в России для прохождения медицинских обследований, после чего отправится в Турцию. Первый сбор «Ахмата» стартует 10 января и продлится две недели. Далее последует несколько выходных, после чего, 27 января, начнётся второй двухнедельный сбор. Заключительный этап подготовки к возобновлению сезона пройдёт с 14 по 24 февраля.

Отмечается, что в рамках зимних сборов «Ахмат» намерен провести 11 товарищеских матчей.

Зимние сборы «Ахмата» пройдут в Турции

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:50
Летние сборы тоже надо было в Турции. Качественная работа и срарринги там. Но сэкономились, и летом провели работу ниже уровня в новогорске. Сезон провален поэтому
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:34
Зимой практически все дороги ведут в Турцию)))
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