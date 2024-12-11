CAS постановил, что УАФ не может лишить Тимощука титулов

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вчера, 16:15

Украинская ассоциация футбола (УАФ) не может лишить тренера и экс‑футболиста «Зенита» титулов, завоеванных во время выступления на Украине, об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда ( CAS ), опубликованном на сайте организации.

В марте 2022 года контрольно‑дисциплинарный комитет УАФ пожизненно запретил Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, «за поведение, вредящее репутации футбола и УАФ». Также Тимощук был лишен всех титулов и государственных наград. В сентябре прошлого года Тимощук оспорил данное решение УАФ в CAS .