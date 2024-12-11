Сафонов окончательно проиграл суд своей бывшей жене Анастасии

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сегодня, 09:28

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» окончательно проиграл суд своей бывшей жене Анастасии Сафоновой.

Как сообщает источник, игрок обжаловал решение суда, вынесенное в августе 2024 года, однако кассация оставила в силе постановление по долгу Сафонова в 60 млн рублей.