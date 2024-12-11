Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов окончательно проиграл суд своей бывшей жене Анастасии Сафоновой.
Как сообщает источник, игрок обжаловал решение суда, вынесенное в августе 2024 года, однако кассация оставила в силе постановление по долгу Сафонова в 60 млн рублей.
Напомним, Ксения Казачек, адвокат бывшей жены голкипера ПСЖ Анастасии, заявила, что суд обязал футболиста отдавать четверть зарплаты экс-супруге на расходы на ребёнка.
Если я правильно понял, то эти судебные тяжбы начались ещё до его отъезда в Париж. А сейчас можно будет продолжить финансовые споры. По нашим законам Мотя обязан перечислять на свою дочь 25% от всех своих доходов после уплаты налогов, а там могут быть уже другие суммы и "заботливая мать" ради благополучия дочери может вновь предъявлять ему иски, а предприимчивые адвокаты будут рады ей в этом помочь.
Если я правильно понял, то эти судебные тяжбы начались ещё до его отъезда в Париж. А сейчас можно будет продолжить финансовые споры. По нашим законам Мотя обязан перечислять на свою дочь 25% от всех своих доходов после уплаты налогов, а там могут быть уже другие суммы и "заботливая мать" ради благополучия дочери может вновь предъявлять ему иски, а предприимчивые адвокаты будут рады ей в этом помочь.
с бывшей женой и с конкурентом - вратарём !
одна вот проиграна ...
с бывшей женой и с конкурентом - вратарём !
одна вот проиграна ...
был бы Мбаппе в команде дал бы в долг,а так ему самому должны...!!!
был бы Мбаппе в команде дал бы в долг,а так ему самому должны...!!!