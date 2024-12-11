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Сафонов окончательно проиграл суд своей бывшей жене Анастасии

сегодня, 09:28

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов окончательно проиграл суд своей бывшей жене Анастасии Сафоновой.

Как сообщает источник, игрок обжаловал решение суда, вынесенное в августе 2024 года, однако кассация оставила в силе постановление по долгу Сафонова в 60 млн рублей.

Напомним, Ксения Казачек, адвокат бывшей жены голкипера ПСЖ Анастасии, заявила, что суд обязал футболиста отдавать четверть зарплаты экс-супруге на расходы на ребёнка.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:37
Доброго Здоровья, Анатолий!
Если я правильно понял, то эти судебные тяжбы начались ещё до его отъезда в Париж. А сейчас можно будет продолжить финансовые споры. По нашим законам Мотя обязан перечислять на свою дочь 25% от всех своих доходов после уплаты налогов, а там могут быть уже другие суммы и "заботливая мать" ради благополучия дочери может вновь предъявлять ему иски, а предприимчивые адвокаты будут рады ей в этом помочь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:46
Ваня, это так, обжалованию только может подлежать размер платежа по алиментам. Вот на это Сафонов и надеялся. Жалко ему такие деньги отдавать. Но закон есть закон. 25% отдай и живи спокойно. А там во Франции еще и налоги не хилые 45-50%. Совсем Мотя обеднеет скоро.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:17
На ребенка платить надо - это точно.
112910415
112910415
сегодня в 10:48
две битвы у Матвея -
с бывшей женой и с конкурентом - вратарём !
одна вот проиграна ...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:21
Огромная сумма получается, на «расходы на ребенка», там больше будет на «расходы мамы» 😁
shur
shur
сегодня в 09:41
....так вот Он чего свалил заграницу...!!! Не повезло Матвеюшке,
был бы Мбаппе в команде дал бы в долг,а так ему самому должны...!!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:41
Алименты на детей наверное это единственное в нашем правосудии, что обжалованию не подлежит.
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