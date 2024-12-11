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УЕФА предлагали оспорить решение CAS о снятии бана с «Сити» на участие в ЛЧ

сегодня, 11:37

По информации источника, внешние юристы предлагали Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подать апелляцию в швейцарские суды на решение Спортивного арбитражного суда по делу о двухлетнем запрете «Манчестер Сити» на участие в Лиге чемпионов четыре года назад.

В июле 2020 года CAS удовлетворил жалобу клуба и снял бан, который до этого наложил УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей. Однако, как сообщается, в европейский руководящий футбольный орган в августе того же года было направлено юридическое заключение о возможности подачи апелляции на решение арбитражного суда. Из пяти потенциальных вариантов юридические консультанты описали апелляцию в суды Швейцарии как «вероятное средство правовой защиты» и добавили, что, по их мнению, для этого есть достаточные основания.

Предполагается, что УЕФА получил отдельную юридическую консультацию от швейцарской фирмы, в которой говорилось, что у них мало шансов на успех, что и привело к их решению не оспаривать вердикт.

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 15:54
Внешние юристы - это такие люди, которые действуют в чьих-либо интересах. В корыстных, возможно.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 15:52
Скажи и тут Негейра виноват
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:41
И вот тут возникает вопрос - а на саму УЕФА , есть возможность наложить бан? )
Incredulous
Incredulous
сегодня в 12:19
"Предполагается, что УЕФА получил отдельную юридическую консультацию от швейцарской фирмы, в которой говорилось, что у них мало шансов на успех, что и привело к их решению не оспаривать вердикт."

Интересно "отдельную юридическую консультацию" УЕФА в какой валюте получило.
allemz
allemz
сегодня в 11:54
"УЕФА предлагали оспорить решение..."

"По информации источника, внешние юристы предлагали...."

Кто предлагал оспорить решение? Кто такие "внешние юристы"?
Уже понятно, что новость на лохов рассчитана. Газеты продавать надо
qycecu54uxrg
qycecu54uxrg
сегодня в 11:50
Этот процесс с Сити очень долго тянется
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:46
Как я понял у УЕФА маловато шансов против МС было))
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