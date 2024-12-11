УЕФА предлагали оспорить решение CAS о снятии бана с «Сити» на участие в ЛЧ

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сегодня, 11:37

По информации источника, внешние юристы предлагали Союзу европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) подать апелляцию в швейцарские суды на решение Спортивного арбитражного суда по делу о двухлетнем запрете «Манчестер Сити» на участие в Лиге чемпионов четыре года назад.

В июле 2020 года CAS удовлетворил жалобу клуба и снял бан, который до этого наложил УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей. Однако, как сообщается, в европейский руководящий футбольный орган в августе того же года было направлено юридическое заключение о возможности подачи апелляции на решение арбитражного суда. Из пяти потенциальных вариантов юридические консультанты описали апелляцию в суды Швейцарии как «вероятное средство правовой защиты» и добавили, что, по их мнению, для этого есть достаточные основания.