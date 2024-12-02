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Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по спору с ПСЖ

вчера, 18:41

Бывший нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), чтобы потребовать выплату 55 млн евро от парижского клуба. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на AFP, который опирается на внутренний источник в национальном органе.

Отмечается, что слушания состоятся 11 декабря.

Ранее «Пари Сен-Жермен» отказался выплачивать указанную сумму, запрошенную футболистом в виде невыплаченной зарплаты и бонусов, несмотря на постановления юридического комитета LFP 11 сентября, а затем объединённого апелляционного совета 25 октября. Федерация футбола Франции (FFF) также отклонила запрос клуба, поданный после установленного срока.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:40
Позорник из Катара не понимает, что он вредит своего же клубу
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:45
президент псж просто клоун.
тупо закидал семейку мбаппе деньгами катарского эмира.
а это не бизнес, а самодурство.
теперь мбаппе требует то, что было прописано в контракте.
не выполнять условия договора это уже не крутой бизнес, а кидалово.
а если ты договорился об изменениях условий, то подпиши новый контракт, зафиксируй это, ну если ты такой крутой бизнесмен.
протон
протон ответ Птица Феникс (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:17
Я привел примеры вариантов, возможных игроку Ну3га. и то, что он не играет, ничего не значит. Может это один из нас с другого фейка. Каждый вправе думать по своему и не навязывать его. Если Вы мне поставили лайк, когда я похвалил за такой куш друга из солнечной Армении, это ведь не означает, что это есть Вы. Если сказали, что это не он, я не обязан верить, потому что у меня есть свой опыт в IT - сфере более десятка лет.
112910415
112910415
вчера в 19:09
не идёт игра - утешься деньгами ! )
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:04
Черепахин в коллектора превратился, играть некогда...
Брулин
Брулин
вчера в 19:02
Мбаппе поучиться скромности и мастерству не мешало у Пеле, скоро 26 , ему все мало денег
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:59
Видимо у ПСЖ тоже есть свои аргументы... Или они просто затягивают процесс, а это можно делать бесконечно... И дело даже не в деньгах, а в принципиальной позиции парижского клуба - весьма вероятно они банально прикалываются...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:43
Выплатят думаю все деньги главе семье Мбаппе (маме), чисто мозги делают специально парижане
Гость
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