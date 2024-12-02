Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по спору с ПСЖ

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вчера, 18:41

Бывший нападающий ПСЖ обратился в дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), чтобы потребовать выплату 55 млн евро от парижского клуба. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на AFP , который опирается на внутренний источник в национальном органе.

Отмечается, что слушания состоятся 11 декабря.

Ранее «Пари Сен-Жермен» отказался выплачивать указанную сумму, запрошенную футболистом в виде невыплаченной зарплаты и бонусов, несмотря на постановления юридического комитета LFP 11 сентября, а затем объединённого апелляционного совета 25 октября. Федерация футбола Франции (FFF) также отклонила запрос клуба, поданный после установленного срока.