Слушания о предполагаемых 115 нарушениях «Ман Сити» завершились

По информации источника, слушания дела о предполагаемых 115 нарушениях финансовых правил АПЛ со стороны «Манчестер Сити» в течение 14 лет завершены.
Заключительные прения по делу были завершены в пятницу, теперь комиссия из трёх человек рассматривает доказательства, прежде чем вынести вердикт в ближайшие месяцы.
Разбирательство началось 16 сентября в лондонском Международном центре разрешения споров.
Если «Сити», который решительно опровергает любые правонарушения, будет признан виновным в некоторых из наиболее серьёзных обвинений, то клуб может понести огромные финансовые штрафы, получить вычет очков или даже понижение в классе.
Однако, как ранее сообщал Daily Mail, весьма вероятно, что если соглашение не будет достигнуто, то обе стороны подадут апелляцию на предстоящий вердикт. В таком случае окончательное решение может быть вынесено не раньше конца следующего сезона.
были переданы независимой комиссии.
чем все закончится, не знаю.
мне кажется, что лига в любом случае не захочет лицо терять.
по самым тяжелым обвинениям МанСити отобьется.
но по мелким все равно что то будет, возможно снятия несколько очков.
уверен, что люди шейха Мансура имеют на руках такой компромат на ФА, многим станет плохо)))
были переданы независимой комиссии.
чем все закончится, не знаю.
мне кажется, что лига в любом случае не захочет лицо терять.
по самым тяжелым обвинениям МанСити отобьется.
но по мелким все равно что то будет, возможно снятия несколько очков.
уверен, что люди шейха Мансура имеют на руках такой компромат на ФА, многим станет плохо)))