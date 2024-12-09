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Слушания о предполагаемых 115 нарушениях «Ман Сити» завершились

вчера, 19:26

По информации источника, слушания дела о предполагаемых 115 нарушениях финансовых правил АПЛ со стороны «Манчестер Сити» в течение 14 лет завершены.

Заключительные прения по делу были завершены в пятницу, теперь комиссия из трёх человек рассматривает доказательства, прежде чем вынести вердикт в ближайшие месяцы.

Разбирательство началось 16 сентября в лондонском Международном центре разрешения споров.

Если «Сити», который решительно опровергает любые правонарушения, будет признан виновным в некоторых из наиболее серьёзных обвинений, то клуб может понести огромные финансовые штрафы, получить вычет очков или даже понижение в классе.

Однако, как ранее сообщал Daily Mail, весьма вероятно, что если соглашение не будет достигнуто, то обе стороны подадут апелляцию на предстоящий вердикт. В таком случае окончательное решение может быть вынесено не раньше конца следующего сезона.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 01:47
А у нас левацкое инфополе. Худшихна руках носят ленивых бездарных нищебродов. А если у тебя больше всех побед в 21 веке в апл, если хватает бабла на шарлотана и холланда, то ты виноват априори. А если бабло свежее, а не веками копленное, то пиши пропало з - зависть
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 01:13
Да не может такого быть! А как же всемирно известные британские учёные?
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 01:12
Ну как в суде невиновный обычно отбивается?
Если суду нужно его засадить, то никакие доказательства не помогут. У нас обычно со слов одного зека могут посадить, если того попросят оговорить обвиняемого, взамен пообещав скосить срок.
3ton
3ton ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:01
А зачем Сити отбиваться , если они не виноваты ))
Все так уверены в их виновности , что скорее у них доказательств больше , чем в суде )))
В АПЛ все клубы с душком
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:37
Сомневаюсь что их серьезно накажут...
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 23:12
Независимая комиссия в Англии, смешно. В принципе в наше время НИ в одной стране мира, не может быть, независимо комиссии, экспертизы и экспертов.
youtomee
youtomee
вчера в 22:34
нарушений не обнаружено
NeReO_RoCcO_86
NeReO_RoCcO_86
вчера в 22:20
А почему клуб не отстраняют от соревнований на время разбирательств, как сам МС сделал с Менди. А в итоге оказалось, что он ни в чем не виноват.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:08
А понесет наказание Челси в виде трансферного бана на окно или окна (недаром затаривались игроками) и по традиции очков 15-20 снимут с Эвертона)
Брулин
Брулин
вчера в 21:30
Что же за припятствие мешает его огласить в ближайшие дни или хотя бы недели?
geroo
geroo ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
вчера в 21:00
Соглашусь от части. Но. Всё же практика показывает что огромные вливания, звёзды огромной величины собранные в одном клубе и возможности выплат огромных зарплат далеко не всегда делают разницу в футболе. Сама система не практична. Конечно закон какой ни какой соблюдать нужно,иначе вообще бардак наступит. Но будем честны, Пеп проделал по настоящему великую работу. И принес весомые достижения клубу. Грамотная работа всей структуры от игроков до владельцев клуба и персонала определяет итог и успехи клуба в первую очередь. Ведь мы все знаем примеры когда и другие клубы вливали деньги, но выхлопа не было. А 62а в каждом клубе можно поискать и найти. Просто всем хочется подстрелить Орла.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 20:48
Вот я не злобный человек,но очень хочется чтобы их наказали...надо такое действие и не только к МС,и остальных грандов проверить по полной...грустно как-то,что футбол в который я играл и которым наслаждался в 90-е постепенно превратился из искусства в индустрию,спортивный принцип утратился напрочь
pez2hqwpsd6j
pez2hqwpsd6j
вчера в 20:07
Теперь растянут ещё на сезон
Вещий
Вещий
вчера в 20:00
А воз и ныне там.... отделаются легким испугом.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:50
Пожурят и погрозят пальчиком!Ну может накажут немного))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:36
почти 2 года назад АПЛ объявила, что 115 обвинений против МанСити
были переданы независимой комиссии.
чем все закончится, не знаю.
мне кажется, что лига в любом случае не захочет лицо терять.
по самым тяжелым обвинениям МанСити отобьется.
но по мелким все равно что то будет, возможно снятия несколько очков.
уверен, что люди шейха Мансура имеют на руках такой компромат на ФА, многим станет плохо)))
112910415
112910415
вчера в 19:33
до окончательного решения доживут не все ...
drug01
drug01
вчера в 19:32
Только чтобы это не повлияло на игру! Пусть будет все хорошо
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:31
Эх еще долго все это будет длиться....пойдут апелляции-шмапеляции
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