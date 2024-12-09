Слушания о предполагаемых 115 нарушениях «Ман Сити» завершились

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вчера, 19:26

По информации источника, слушания дела о предполагаемых 115 нарушениях финансовых правил АПЛ со стороны «Манчестер Сити» в течение 14 лет завершены.

Заключительные прения по делу были завершены в пятницу, теперь комиссия из трёх человек рассматривает доказательства, прежде чем вынести вердикт в ближайшие месяцы.

Разбирательство началось 16 сентября в лондонском Международном центре разрешения споров.

Если «Сити», который решительно опровергает любые правонарушения, будет признан виновным в некоторых из наиболее серьёзных обвинений, то клуб может понести огромные финансовые штрафы, получить вычет очков или даже понижение в классе.

Однако, как ранее сообщал Daily Mail, весьма вероятно, что если соглашение не будет достигнуто, то обе стороны подадут апелляцию на предстоящий вердикт. В таком случае окончательное решение может быть вынесено не раньше конца следующего сезона.