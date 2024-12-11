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Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене

вчера, 15:18

Бывшая жена вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова Анастасия Казачек сообщила, что футболист подал пять судебных исков против неё.

В настоящее время Матвей Сафонов инициировал пять судебных дел. В ноябре 2024 года Сафонов прислал мне копию иска в Никулинский районный суд города Москвы о признании недействительным договора дарения 23 ноября 2021 года квартиры своей дочери. На 20 декабря 2024 года на 10 часов в Никулинском суде назначено рассмотрение ещё одного иска — о порядке общения с ребёнком. 20 декабря на 10:20 мск назначено рассмотрение третьего иска Сафонова — о разделе имущества в виде автомобиля с детским креслом. На 17 декабря 2024 года в Хорошевском суде назначено рассмотрение четвёртого иска — о признании суммами алиментов платежей, которые он делал до установления юридических алиментных отношений, и после — на ремонт.

Пятый иск — об определении места жительства дочери с ним и об освобождении его от уплаты алиментов — рассмотрен, в удовлетворении требований Сафонову отказано. Кроме того, от имени Матвея мне поступил текст одного юридически странного мирового соглашения по одному иску — о порядке общения с ребёнком. В иске Сафонова просительная часть имеет всего восемь строчек. В мировом соглашении текст Сафонова почти что в 10 раз больше, чем в требованиях его иска, что юридически недопустимо.

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Все комментарии
3hs5jtg8spm7
3hs5jtg8spm7
вчера в 23:57
Пента-иск😳
pomor445
pomor445
вчера в 23:09
Это тебе не в воротах мячики отбивать. Бабу надо было выбирать не красивую, а надёжную. Этой нужен был не ты, а твои денежки. Ты, дружище, выглядишь, как Буратино на поле чудес, а она, как Алиса. Котов Базилио в виде адвокатов с обеих сторон тоже предостаточно.
pomor445
pomor445 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 23:02
Главное не понимает, что чем больше исков, да ещё и проигранных, тем больше срама.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:39
Не наше дело лезть в чужие судьбы!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:57
Возможно, Олег, я сразу не совсем правильно тебя понял. Ну теперь разобрались.))) Конечно, я с тобой согласен.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:54
Ну Санёк, умеешь ты встревожить душу!!!!!!! Да, и таким тоже швырял, поскольку, других тогда в стране не было... Я зарабатывал тогда много, зарплата была 300руб., в месяц!!! Прикинь, какие бабки в 80-х!!! Помню, купил себе норковую шапку за 400руб., и еще осталось.)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:51
Это из тех, что не успел поменять?))
Или вспомнил где была заначка, но поздно?))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:48
Привет Виктор!
Ты многое перечислил, что свойственно было мужикам в юные годы, кстати мне тоже знакомы твои утверждения не по наслышке...)
Но речь идёт о другой категории дам...
Не хочу ковыряться..., у себя бы разобраться...
Некоторые (не буду пальцем тыкать) даже бились и как мне известно небезуспешно, за квартиру матери мужа, заработанную Горбом на заводе...
Мерзко...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:47
..."швырял баблом...!" .....это сильно!
KSY24
KSY24
вчера в 20:33
А поработать не пробовала ?
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:04
Привет, Олег!!!
Олег, каждый из нас, по-своему понимает отношение к женщине. Я, в бытность свою еще молодым человеком, никогда не жалел денег- ни первой жене, ни второй. А уж, с бл....и, и подавно швырял баблом направо и налево. Я не знаю жену Сафонова и её меркантильные потребности, но прежде чем жениться, стоит хорошо подумать... И как сказал В.Невинный, Светлая ему Память, в бессмертной Классике "Не может быть", "А зачем женились? Не надо было жениться. Bот голова и не болела бы"...
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 18:59
На лавке свободного времени много, вот и строчит иски, чтобы не скучать.))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:46
Господа женские праведники!
Вы считаете, что это нормально когда "женщина" отгрызает по-полной из спортивных контрактов? Ребёнку достаются зачастую крохи, всё остальное идёт на "себя любимую"... Не за этот случай глаголю (хотя упоминание "детского кресла" - это ход-пароход, всем понятен...) Бутики, ночные клубы, салоны красоты.... ребёнок с бабушкой....
Сколько раз твердили миру - БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ....
lobsterdam
lobsterdam ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:47
Теперь будет 25% отстегивать ежемесячно на содержание дочери.
lobsterdam
lobsterdam ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
вчера в 17:46
Да, он и сам-то, поди, не из дворян будет, судя по его поведению. Это называется: из грязИ да в князИ...но и в князИ ему, видно, не судьба: не тот полёт! Показали максимке Париж, он и свихнулся! Подарил дочери квартиру, но потом решил включить задний ход..., жаба заела! Впрочем, дело семейное, не нам судить! Пусть и дальше сторожем служит у чужих ворот!
112910415
112910415
вчера в 17:38
спортивный характер, неуступчивый ... ( шутка, шутка )
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:37
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
adekvat
adekvat
вчера в 17:27, ред.
Да настоящий Д'Артаньян так бы не поступил, а про подражалу сказал бы просто Щенок.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:23
...а так и сложится, женщина выиграет иски, репутация уже подмочина, Доннарумма укрепит позиции на посту №1 , остаётся горький опыт Дениски Глушакова, идти в Баню!!!
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 16:41
Спорный вопрос, риторический...
🤔🤔🤔
knbsgb2cjyk5
knbsgb2cjyk5
вчера в 16:01
Жене нужно подать пять исков на жлобство Сафонова.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:49
С женщиной ли...)) львица, царица, обуза!))
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 15:33
Не женитесь на наглой бедноте.. ☝️
zrqramz2q67g
zrqramz2q67g
вчера в 15:33
Одна всю жизнь не работала, потому что на шее мужа сидела.
Другой - зарабатывает миллионы и не хочет делиться...
Неисповедимы пути господни.
Capral
Capral
вчера в 15:24
Не знаю, как сложится его футбольная карьера в дальнейшем, но ведёт он себя не по мужски. Столько судебных исков, с женщиной... И ведь наверняка человек небедный. Не понимаю я такого.
lotsman
lotsman
вчера в 15:20
Подал пять исков и проиграл.)
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