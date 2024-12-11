Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене

Бывшая жена вратаря ПСЖ и сборной России Анастасия Казачек сообщила, что футболист подал пять судебных исков против неё.

В настоящее время Матвей Сафонов инициировал пять судебных дел. В ноябре 2024 года Сафонов прислал мне копию иска в Никулинский районный суд города Москвы о признании недействительным договора дарения 23 ноября 2021 года квартиры своей дочери. На 20 декабря 2024 года на 10 часов в Никулинском суде назначено рассмотрение ещё одного иска — о порядке общения с ребёнком. 20 декабря на 10:20 мск назначено рассмотрение третьего иска Сафонова — о разделе имущества в виде автомобиля с детским креслом. На 17 декабря 2024 года в Хорошевском суде назначено рассмотрение четвёртого иска — о признании суммами алиментов платежей, которые он делал до установления юридических алиментных отношений, и после — на ремонт.

Пятый иск — об определении места жительства дочери с ним и об освобождении его от уплаты алиментов — рассмотрен, в удовлетворении требований Сафонову отказано. Кроме того, от имени Матвея мне поступил текст одного юридически странного мирового соглашения по одному иску — о порядке общения с ребёнком. В иске Сафонова просительная часть имеет всего восемь строчек. В мировом соглашении текст Сафонова почти что в 10 раз больше, чем в требованиях его иска, что юридически недопустимо.