Фанаты «Болоньи» оскорбляли тренера «Ювентуса» Мотту на матче с «Монцей»

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сегодня, 13:32

По информации источника, фанаты «Болоньи» скандировали оскорбительные кричалки в адрес своего бывшего тренера . Это началось примерно после 80-й минуты матча Кубка Италии с «Монцей».

Сообщается, что летний переход рулевого в «Ювентус» не является единственной причиной произошедшего. Отношения специалиста и фанатов с самого начала не были хорошими.

В октябре 2022 года, когда Мотта только пришёл в команду, представители ультрас вошли в раздевалку и сказали команде: «Это последний раз, когда мы приходим сюда добродушно». На что новый наставник спросил: «Это угрозы?» Ему ответили: «Это не „Специя“». Однако тренер не испугался и выступил в роли защитника коллектива.

Также у фанатов, похоже, были вопросы к игровому времени полузащитника .

7 декабря «Ювентус» примет «Болонью» в Турине в 15-м туре Серии А.