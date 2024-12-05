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Фанаты «Болоньи» оскорбляли тренера «Ювентуса» Мотту на матче с «Монцей»

сегодня, 13:32
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья4 : 0Логотип футбольный клуб МонцаМонцаМатч завершен

По информации источника, фанаты «Болоньи» скандировали оскорбительные кричалки в адрес своего бывшего тренера Тиаго Мотты. Это началось примерно после 80-й минуты матча Кубка Италии с «Монцей».

Сообщается, что летний переход рулевого в «Ювентус» не является единственной причиной произошедшего. Отношения специалиста и фанатов с самого начала не были хорошими.

В октябре 2022 года, когда Мотта только пришёл в команду, представители ультрас вошли в раздевалку и сказали команде: «Это последний раз, когда мы приходим сюда добродушно». На что новый наставник спросил: «Это угрозы?» Ему ответили: «Это не „Специя“». Однако тренер не испугался и выступил в роли защитника коллектива.

Также у фанатов, похоже, были вопросы к игровому времени полузащитника Йеспера Карлссона.

7 декабря «Ювентус» примет «Болонью» в Турине в 15-м туре Серии А.

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Все комментарии
az8565ruyxv6
az8565ruyxv6
сегодня в 15:32
Но тренировал то этот тренер очень хорошо и результат давал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:36
Тренер вывел Болонью в лигу чемпионов. Чем они недовольны такие? Посмотрим, что будет Болоньи дальше. Но вряд ли они ещё раз поднимутся так высоко.
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