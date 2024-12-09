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«Тоттенхэм» могут наказать за бросание болельщиками бумаги в игроков

вчера, 20:35
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Футбольная ассоциация Англии может оштрафовать «Тоттенхэм» за поведение болельщиков в матче с «Челси».

Перед игрой болельщикам «шпор» на южной трибуне выдали листки бумаги, чтобы создать большой баннер с надписью «audere est facere» («осмелиться — значит сделать» по латыни, девиз клуба). Позже эти листки бумаги некоторые болельщики бросали на поле, когда игроки соперника подходили подавать угловые.

Среди тех, кто попал под раздачу, были Коул Палмер, Энцо Фернандес, Джейдон Санчо и Педру Нету. Для решения проблемы был приглашён судья Энтони Тэйлор, а стюарды помогли футболистам «синих» убрать с поля брошенные предметы.

Предполагается, что ФА расследует инциденты и рассмотрит видеозаписи, а также отчёт главного арбитра о матче, прежде чем предпринимать дальнейшие действия.

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Все комментарии
NeReO_RoCcO_86
NeReO_RoCcO_86
вчера в 23:28
Ахахахаха
Просвещённая Европа.
А был бы фан айди такого бы не было.
azkan
azkan
вчера в 22:21
Удивительно было, чтобы в матче АПЛ такое.
Во многих стадионах трибуны вплотную подходят к полю.
Хоть и фанаты в Англии мягко говоря очень эмоциональны, но там своя культура поведения на стадионе. Буквально руку протянуть и ты коснешься футболиста, своего кумира и тд. Меня это всегда восхищало.
А тут фанаты кур такое вытворяли и это каждый раз повторялся при угловых.
Наверное примут какие то меры и накажут кого то, чтобы не повадно было.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:06
Хамское отношение к сопернику,наказание - поражение. Пенсы молодцы!!!
А по хорошему на пару матчей их наказать пустыми трибунами.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:54
Можно и штраф выписать - это точно.
Capral
Capral
вчера в 20:44
Надеюсь, бумага не туалетная, после многоразового использования...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:38
Хорошо хоть им бумагу раздали , а не что то потяжелее...)
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