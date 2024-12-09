«Тоттенхэм» могут наказать за бросание болельщиками бумаги в игроков

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вчера, 20:35

Футбольная ассоциация Англии может оштрафовать «Тоттенхэм» за поведение болельщиков в матче с «Челси».

Перед игрой болельщикам «шпор» на южной трибуне выдали листки бумаги, чтобы создать большой баннер с надписью «audere est facere» («осмелиться — значит сделать» по латыни, девиз клуба). Позже эти листки бумаги некоторые болельщики бросали на поле, когда игроки соперника подходили подавать угловые.

Среди тех, кто попал под раздачу, были , , и . Для решения проблемы был приглашён судья Энтони Тэйлор, а стюарды помогли футболистам «синих» убрать с поля брошенные предметы.