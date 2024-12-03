Девять человек задержали после матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

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вчера, 22:25

По информации источника со ссылкой на полицию Мерсисайда, девять человек были задержаны после матча АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Восемь человек уже освободили, а одному предъявлены обвинения. Речь идёт о 19-летнем Киане Холте, которого обвиняют в нарушении общественного порядка за скандирование неприемлемых лозунгов о трагедии. Он предстанет перед судом Сефтона 8 января.