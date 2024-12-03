Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Девять человек задержали после матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

вчера, 22:25
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

По информации источника со ссылкой на полицию Мерсисайда, девять человек были задержаны после матча АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Восемь человек уже освободили, а одному предъявлены обвинения. Речь идёт о 19-летнем Киане Холте, которого обвиняют в нарушении общественного порядка за скандирование неприемлемых лозунгов о трагедии. Он предстанет перед судом Сефтона 8 января.

В июне прошлого года команды АПЛ собрались вместе, чтобы согласовать новые меры по борьбе с ростом скандирования оскорбительных лозунгов о трагедиях на матчах, при этом главной целью было уголовное преследование нарушителей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Роналдо, уходи!» Фанаты «Вальядолида» организовали протест
02 декабря Фото
Гвардиола дерзко ответил на песню фанатов «Ливерпуля» о его увольнении
01 декабря Фото
Во время матча «Вест Хэма» и «Арсенала» произошла драка фанатов
01 декабря Фото
Официально«Бавария» принесла извинения за баннеры в адрес президента ПСЖ
27 ноября
Фанаты «Баварии» вывесили баннеры с критикой президента ПСЖ на матче ЛЧ
27 ноября Фото
Болельщики «Милана» освистали команду после матча с «Ювентусом»
24 ноября
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:42
Хотел было написать, что уже вроде должны отпустить исходя из времени окончания матча. Ан нет, не угадал! Одного в "заложниках" оставили - видно самого горластого...)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 23:01
9 человек это мало. Обычная ситуация.
протон
протон
вчера в 22:54
НЕ скажу что болельщики всюду такие, достойных болельщиков всюду хватает, из-за пару отщепенцев причислять болельщиков всех не думаю что правильно.
mk6ae9p6hm8y
mk6ae9p6hm8y
вчера в 22:41
Болельщики всюду такие!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 