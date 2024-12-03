Девять человек задержали после матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

По информации источника со ссылкой на полицию Мерсисайда, девять человек были задержаны после матча АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Восемь человек уже освободили, а одному предъявлены обвинения. Речь идёт о 19-летнем Киане Холте, которого обвиняют в нарушении общественного порядка за скандирование неприемлемых лозунгов о трагедии. Он предстанет перед судом Сефтона 8 января.
В июне прошлого года команды АПЛ собрались вместе, чтобы согласовать новые меры по борьбе с ростом скандирования оскорбительных лозунгов о трагедиях на матчах, при этом главной целью было уголовное преследование нарушителей.