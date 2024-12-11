Глава Нижегородской области высказался о посещаемости «Пари НН»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале высказался о посещаемости «Пари НН».

По данным Российской Премьер-Лиги, после 18 туров нижегородская команда занимает 7-е место в рейтинге.

Показатели посещаемости домашних матчей ФК «Пари НН» — среди лучших в рейтинге РПЛ ! Наши болельщики просто супер, создают невероятную атмосферу на трибунах! Спасибо вам за поддержку!

И эта позиция в рейтинге — доказательство необъективности высказываний на одном из спортивных каналов во время трансляции матча (уважаю работу творческих команд вещателей, но такое непрофессиональное отношение к людям и клубам — недопустимо).

В новом году — все на наш красавец-стадион! Команде будет очень нужна поддержка!