Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Глава Нижегородской области высказался о посещаемости «Пари НН»

сегодня, 14:23

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале высказался о посещаемости «Пари НН».

По данным Российской Премьер-Лиги, после 18 туров нижегородская команда занимает 7-е место в рейтинге.

Показатели посещаемости домашних матчей ФК «Пари НН» — среди лучших в рейтинге РПЛ! Наши болельщики просто супер, создают невероятную атмосферу на трибунах! Спасибо вам за поддержку!

И эта позиция в рейтинге — доказательство необъективности высказываний на одном из спортивных каналов во время трансляции матча (уважаю работу творческих команд вещателей, но такое непрофессиональное отношение к людям и клубам — недопустимо).

В новом году — все на наш красавец-стадион! Команде будет очень нужна поддержка!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Тоттенхэм» могут наказать за бросание болельщиками бумаги в игроков
09 декабря
Дзюба обратился к фанатам после победы «Акрона» над «Зенитом»
08 декабря
Фанаты «Зенита» вывесили баннер в поддержку СВО
07 декабря Фото
СлухиФанаты «Болоньи» оскорбляли тренера «Ювентуса» Мотту на матче с «Монцей»
05 декабря
Девять человек задержали после матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
03 декабря
«Роналдо, уходи!» Фанаты «Вальядолида» организовали протест
02 декабря Фото
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:56
Это хорошо что губернатор заинтересован футболом и клубом... толк от этого будет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 