Дзюба обратился к фанатам после победы «Акрона» над «Зенитом»

Нападающий «Акрона» выступил с обращением после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

Выиграли сегодня у «Зенита» в Санкт-Петербурге со счётом 2:1. Хотел поблагодарить всех, кто болеет за меня, нас, всех, кто пишет, — телефон разрывается. Хочу поблагодарить команду, сегодня были все как единое целое, команда — настоящие воины и спортсмены. Хочу поздравить весь Тольятти и Самарскую область. Тренерский штаб — с победой, Морозова Павла Анатольевича — с победой, без этого человека не было бы этой команды. Мы уходим в отпуск самые счастливые. Всех обнял и приподнял, всё у вас получится, всё встанет на свои места.