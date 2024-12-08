Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Дзюба обратился к фанатам после победы «Акрона» над «Зенитом»

сегодня, 00:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба выступил с обращением после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

Выиграли сегодня у «Зенита» в Санкт-Петербурге со счётом 2:1. Хотел поблагодарить всех, кто болеет за меня, нас, всех, кто пишет, — телефон разрывается. Хочу поблагодарить команду, сегодня были все как единое целое, команда — настоящие воины и спортсмены. Хочу поздравить весь Тольятти и Самарскую область. Тренерский штаб — с победой, Морозова Павла Анатольевича — с победой, без этого человека не было бы этой команды. Мы уходим в отпуск самые счастливые. Всех обнял и приподнял, всё у вас получится, всё встанет на свои места.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фанаты «Зенита» вывесили баннер в поддержку СВО
Вчера, 18:07 Фото
СлухиФанаты «Болоньи» оскорбляли тренера «Ювентуса» Мотту на матче с «Монцей»
05 декабря
Девять человек задержали после матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
03 декабря
«Роналдо, уходи!» Фанаты «Вальядолида» организовали протест
02 декабря Фото
Гвардиола дерзко ответил на песню фанатов «Ливерпуля» о его увольнении
01 декабря Фото
Фанаты «Юргордена» нанесли ущерб стадиону клуба «Шрюсбери Таун»
01 декабря Фото
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 11:25
...а главная мудрость и мастерство зключается в том,что всех обнял и ,ключевое слово, "ПРИПОДНЯЛ"....мы то знаем о чём речь!!!
Сп62
Сп62
сегодня в 10:38
Как бы кто к Артёму не относился, но его рекорды никто не отменит. Надо смотреть на вещи реально.
adekvat
adekvat
сегодня в 08:02
Выиграть у Зенита Семака много мозгов не надо, Дзюбе повезло, хотя у него мозгов побольше чем у Медведева.
gx9p3r7ymgq7
gx9p3r7ymgq7
сегодня в 07:42
Ну теперь можно считать себя великими. Зенит унижен.
112910415
112910415
сегодня в 05:26
совсем мудрый стал, однако ! )
sdamf2meed7x
sdamf2meed7x
сегодня в 04:49
Лишний раз напомнил о себе, благодетель
протон
протон
сегодня в 01:32
Хотел поблагодарить всех, кто болеет за меня, нас, всех, кто пишет, — руки разрывается сказал рукадзюба)))
А толку что гол не праздновал? После финального свистка радовался так, как будто выиграл Лигу Чемпионов! Я вообще не понимаю этого лицемерного "не праздновать голы бывшим клубам". Выражай что чувствуешь. Как считаешь нужным, так и поступай.
ABir
ABir
сегодня в 01:01
При все при том Дзюба конечно забил победный гол в Питере Зениту, но все равно надо быть скромнее и мудрее в его возрасте.
STVA 1
STVA 1 ответ r8gt2frsqbv5 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Да уж! Тупой понтярщик, хайпажер и лицемер((
r8gt2frsqbv5
r8gt2frsqbv5
сегодня в 00:35, ред.
Когда-то этот лицемер поздравлял болельщиков Москвы, потом Томска, потом Ростова, потом Санкт-Петербурга, потом Тулы, теперь Самарской области и везде рукоблуда не воспринимают.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:18
"Он улетел... Но обещал вернуться!")...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 