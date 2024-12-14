Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Интернасьонал» готов продать «Краснодару» 25-летнего вингера Уэсли

сегодня, 00:17

«Интернасьонал» готов продать «Краснодару» 25-летнего крайнего нападающего Уэсли за € 9,5 млн.

По информации источника, «Интернасьонал» по-прежнему должен «быкам» € 1,5 млн за трансфер вингера Вандерсона, который перешёл из российского клуба в бразильский зимой 2023 года, и хочет выплатить этот долг.

В случае если сделка будет осуществлена, то «Интернасьонал» разделит половину полученной от «Краснодара» суммы с «Палмейрасом», которому принадлежат 50% прав на Рибейро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПлемянник Зеедорфа перейдёт в «Балтику»
Вчера, 22:49
СлухиТрансфер нападающего «Спартака» Угальде в Англию практически нереален
Вчера, 20:08
СлухиСемак верит в Ахметова, сам игрок хочет остаться в «Зените»
Вчера, 08:36
СлухиМарко Николич лично заинтересован в переходе полузащитника «Акрона»
12 декабря
Слухи«Краснодар» увеличил предложение по крайнему нападающему «Интернасьонала»
12 декабря
СлухиПолузащитник «Зенита» Васильев заинтересовал «Пари НН»
12 декабря
Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 01:32
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     