«Интернасьонал» готов продать «Краснодару» 25-летнего вингера Уэсли

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сегодня, 00:17

«Интернасьонал» готов продать «Краснодару» 25-летнего крайнего нападающего за € 9,5 млн.

По информации источника, «Интернасьонал» по-прежнему должен «быкам» € 1,5 млн за трансфер вингера , который перешёл из российского клуба в бразильский зимой 2023 года, и хочет выплатить этот долг.

В случае если сделка будет осуществлена, то «Интернасьонал» разделит половину полученной от «Краснодара» суммы с «Палмейрасом», которому принадлежат 50% прав на Рибейро.