«Интернасьонал» готов продать «Краснодару» 25-летнего вингера Уэсли

«Интернасьонал» готов продать «Краснодару» 25-летнего крайнего нападающего Уэсли за € 9,5 млн.
По информации источника, «Интернасьонал» по-прежнему должен «быкам» € 1,5 млн за трансфер вингера Вандерсона, который перешёл из российского клуба в бразильский зимой 2023 года, и хочет выплатить этот долг.
В случае если сделка будет осуществлена, то «Интернасьонал» разделит половину полученной от «Краснодара» суммы с «Палмейрасом», которому принадлежат 50% прав на Рибейро.
Во-вторых, нет ни одного крайнего нападающего/вингера с российским паспортом, который был бы лучше, чем любой иностранец на этой позиции в Краснодаре. Никто, ни один наш гражданин не способен усилить эту позицию, и даже вопрос не в деньгах. Чтобы усилить эту позицию, нужно иностранца менять на другого иностранца. Здесь скорее всего замена для Батчи или Мозеса. В любом случае, я хочу видеть в любимом клубе дорогих (по нашим меркам) иностранцев. Вот Диего Коста - отличное приобретение, уже могу назвать его лучшей сделкой 2024 года в РПЛ.
Во-вторых, нет ни одного крайнего нападающего/вингера с российским паспортом, который был бы лучше, чем любой иностранец на этой позиции в Краснодаре. Никто, ни один наш гражданин не способен усилить эту позицию, и даже вопрос не в деньгах. Чтобы усилить эту позицию, нужно иностранца менять на другого иностранца. Здесь скорее всего замена для Батчи или Мозеса. В любом случае, я хочу видеть в любимом клубе дорогих (по нашим меркам) иностранцев. Вот Диего Коста - отличное приобретение, уже могу назвать его лучшей сделкой 2024 года в РПЛ.