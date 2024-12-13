Трансфер нападающего «Спартака» Угальде в Англию практически нереален

По данным источника, трансфер форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде в клуб из Англии, несмотря на интерес из АПЛ, практически нереален.
К Угальде есть повышенный интерес из Испании и Англии. На текущий момент ряд клубов из нижней части таблицы обоих чемпионатов изучают возможность осуществления трансфера в условиях геополитической обстановки. Препятствием к переезду Угальде в Англию может стать кейс «Вест Хэма» и ЦСКА, когда английский клуб до сих пор не может выплатить деньги за трансфер Николы Влашича из‑за запрета британского правительства осуществлять платежи. При этом переезд в Испанию в текущих реалиях кажется наиболее реалистичным. Вопрос только в том, смогут ли потенциальные покупатели удовлетворить запрос «Спартака» по трансферной стоимости Угальде.
Так часто бывает, когда игрок проводит впечатляющий отрезок сезона, о нем говорят, его ведут и тд. А потом, возможен спад в игре, в силу ряда причин и интерес к нему пропадает. Поэтому, я лично не обращаю внимание на подобную ерунду, и желаю Угальде достойно завершить сезон!!!!!!! Команда на кураже, много получается, что еще нужно.
Ну и последнее. Угальде, по своей игровой манере- футболист весьма спицифичный, и не каждому клубу подходит, что тоже, надо учитывать... Поэтому не стоит преждевременно бить тревогу, по поводу возможного отъезда футболиста, всё еще вилами писано. Сейчас- он футболист Спартака и этим всё сказано!!!!!!! Удачи, ему и Спартаку!!!!!!!
Так часто бывает, когда игрок проводит впечатляющий отрезок сезона, о нем говорят, его ведут и тд. А потом, возможен спад в игре, в силу ряда причин и интерес к нему пропадает. Поэтому, я лично не обращаю внимание на подобную ерунду, и желаю Угальде достойно завершить сезон!!!!!!! Команда на кураже, много получается, что еще нужно.
Ну и последнее. Угальде, по своей игровой манере- футболист весьма спицифичный, и не каждому клубу подходит, что тоже, надо учитывать... Поэтому не стоит преждевременно бить тревогу, по поводу возможного отъезда футболиста, всё еще вилами писано. Сейчас- он футболист Спартака и этим всё сказано!!!!!!! Удачи, ему и Спартаку!!!!!!!