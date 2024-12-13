Трансфер нападающего «Спартака» Угальде в Англию практически нереален

По данным источника, трансфер форварда московского «Спартака» в клуб из Англии, несмотря на интерес из АПЛ , практически нереален.

К Угальде есть повышенный интерес из Испании и Англии. На текущий момент ряд клубов из нижней части таблицы обоих чемпионатов изучают возможность осуществления трансфера в условиях геополитической обстановки. Препятствием к переезду Угальде в Англию может стать кейс «Вест Хэма» и ЦСКА , когда английский клуб до сих пор не может выплатить деньги за трансфер Николы Влашича из‑за запрета британского правительства осуществлять платежи. При этом переезд в Испанию в текущих реалиях кажется наиболее реалистичным. Вопрос только в том, смогут ли потенциальные покупатели удовлетворить запрос «Спартака» по трансферной стоимости Угальде.