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Трансфер нападающего «Спартака» Угальде в Англию практически нереален

сегодня, 20:08

По данным источника, трансфер форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде в клуб из Англии, несмотря на интерес из АПЛ, практически нереален.

К Угальде есть повышенный интерес из Испании и Англии. На текущий момент ряд клубов из нижней части таблицы обоих чемпионатов изучают возможность осуществления трансфера в условиях геополитической обстановки. Препятствием к переезду Угальде в Англию может стать кейс «Вест Хэма» и ЦСКА, когда английский клуб до сих пор не может выплатить деньги за трансфер Николы Влашича из‑за запрета британского правительства осуществлять платежи. При этом переезд в Испанию в текущих реалиях кажется наиболее реалистичным. Вопрос только в том, смогут ли потенциальные покупатели удовлетворить запрос «Спартака» по трансферной стоимости Угальде.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 23:29
Добавлю, что если сегодня трансфер футболиста в Англию якобы нереален, завтра утром он вдруг окажется возможен. И ничего удивительного в этом не будет. Всегда при желании можно найти способ обойти чей - то запрет. При желании ...
ABir
ABir
сегодня в 23:06
У этих нищих Дон Кихотов из нижних частей турнирной таблицы Евровидение не хватит на Манфреда
ctw68rdcxj4f
ctw68rdcxj4f
сегодня в 22:23
Еще одного не по делу сватают в Европу.
lotsman
lotsman
сегодня в 22:09
Нечего ему там делать. Его и в Спартаке не плохо комят.)
b754tfhksqdr
b754tfhksqdr
сегодня в 21:54
Надо дать ему сезон доиграть, а там уже посмотрим
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:28
Пусть ещё сезон, а лучше два, поиграет в России, порадует болельщиков, и не только "Спартака", обрастёт жирком, а там видно будет.
В то же время не сомневаюсь, что если представится возможность в виде солидного предложения из зарубежного клуба, спартаковцы поартачатся для солидности, но продадут его. Деньги в наше время решают всё. Вспомнил к случаю, как спартаковцы перед полуфиналом ЛЧ продали своих лучших футболистов в зарубежные клубы. И даже не поперхнулись.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 21:26
следующий раз Спартаку подарят чемпионат на 200-летие
Capral
Capral
сегодня в 21:06
Не рано ли, такой шум поднимать? Дождемся весны, там посмотрим... Всё еще может измениться. Да и самому футболисту, вся эта информация на пользу не пойдет. Всегда плохо, когда много всего разного и никакой конкретики, но футболисты уже страдают, из-за лишней, недоказанной заинтересованности. Но если, даже, инфа проверенная и парнем интересуются за бугром, всё равно, доиграть надо в Спартаке и стать чемпионом, а уж потом решать свою судьбу...

Так часто бывает, когда игрок проводит впечатляющий отрезок сезона, о нем говорят, его ведут и тд. А потом, возможен спад в игре, в силу ряда причин и интерес к нему пропадает. Поэтому, я лично не обращаю внимание на подобную ерунду, и желаю Угальде достойно завершить сезон!!!!!!! Команда на кураже, много получается, что еще нужно.

Ну и последнее. Угальде, по своей игровой манере- футболист весьма спицифичный, и не каждому клубу подходит, что тоже, надо учитывать... Поэтому не стоит преждевременно бить тревогу, по поводу возможного отъезда футболиста, всё еще вилами писано. Сейчас- он футболист Спартака и этим всё сказано!!!!!!! Удачи, ему и Спартаку!!!!!!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 20:56
Не хотелось бы так быстро расставаться с Манфредом, только вошёл в историю Спартака с покером. Хотелось бы пару чемпионатов с Манфредом выиграть и вообще чтобы Спартак хоть как то твёрдо встал на ноги, а Лукойл научился управлять футбольным клубом если это вообще возможно.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:35
Год ещё не оттрубил на мясо... куда лыжи навострил...
112910415
112910415
сегодня в 20:23
испанским лидерам ни к чему
испанским аутсайдерам, будем надеяться, денег не хватит
Futurista
Futurista
сегодня в 20:20
.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 20:19
Высока вероятность продажи. Если не сдуется к концу сезона, то 40-50 лямов будут просить за него к лету.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:13
Ничего страшного!Сезон пущай в РПЛ доиграет!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:10
Максимум до лета он в рпл. Пора уже на повышение
Гость
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