«Ман Сити» интересуется Вирцем, но «Байер» не продаст хавбека зимой

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сегодня, 12:43

«Манчестер Сити» нравится игра немецкого полузащитника , и для клуба это было бы идеальное приобретение.

Но «Манчестер Сити» понимает, что «Байер» не намерен продавать футболиста зимой. Кроме того, интерес к хавбеку также проявляет «Реал».

Помимо этого, как сообщает источник, полузащитник «Ньюкасла» выразил готовность перейти в «Манчестер Сити» – либо зимой, либо летом.

В прошлом межсезонье «горожане» не стали активировать опцию выкупа в размере 100 миллионов фунтов, которая была прописана в договоре бразильца.