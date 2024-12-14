«Ман Сити» интересуется Вирцем, но «Байер» не продаст хавбека зимой

«Манчестер Сити» нравится игра немецкого полузащитника Флориана Вирца, и для клуба это было бы идеальное приобретение.
Но «Манчестер Сити» понимает, что «Байер» не намерен продавать футболиста зимой. Кроме того, интерес к хавбеку также проявляет «Реал».
Помимо этого, как сообщает источник, полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс выразил готовность перейти в «Манчестер Сити» – либо зимой, либо летом.
В прошлом межсезонье «горожане» не стали активировать опцию выкупа в размере 100 миллионов фунтов, которая была прописана в договоре бразильца.
Что касается Реала, тем более не подходит- вальяжному и аристократичному футболу Мадрида. А все эти слухи, про интерес и тп., серьезно не воспринимаю. Многое чего пишут, а потом оказывается неправдой. Думаю, и Гвард, и Анчи серьезно не интересуются Вирцем. Уже и за Хвичкой очередь стояла- в Реале и в МС. Если да, то скорей Бавария могла бы заинтересоваться Вирцем. Один чемпионат, один футбол. И даже, несмотря на то, что футбол Баварии и Байера отличаются друг от друга, всё же, шансов вписаться в игру мюнхенцев у Вирца больше, нежели заиграть в АПЛ или в Примере...
Что касается Реала, тем более не подходит- вальяжному и аристократичному футболу Мадрида. А все эти слухи, про интерес и тп., серьезно не воспринимаю. Многое чего пишут, а потом оказывается неправдой. Думаю, и Гвард, и Анчи серьезно не интересуются Вирцем. Уже и за Хвичкой очередь стояла- в Реале и в МС. Если да, то скорей Бавария могла бы заинтересоваться Вирцем. Один чемпионат, один футбол. И даже, несмотря на то, что футбол Баварии и Байера отличаются друг от друга, всё же, шансов вписаться в игру мюнхенцев у Вирца больше, нежели заиграть в АПЛ или в Примере...
Поэтому, на мой взгляд, Мадриду есть смысл с немцем пыжиться...
Поэтому, на мой взгляд, Мадриду есть смысл с немцем пыжиться...