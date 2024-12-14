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«Ман Сити» интересуется Вирцем, но «Байер» не продаст хавбека зимой

сегодня, 12:43

«Манчестер Сити» нравится игра немецкого полузащитника Флориана Вирца, и для клуба это было бы идеальное приобретение.

Но «Манчестер Сити» понимает, что «Байер» не намерен продавать футболиста зимой. Кроме того, интерес к хавбеку также проявляет «Реал».

Помимо этого, как сообщает источник, полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс выразил готовность перейти в «Манчестер Сити» – либо зимой, либо летом.

В прошлом межсезонье «горожане» не стали активировать опцию выкупа в размере 100 миллионов фунтов, которая была прописана в договоре бразильца.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 16:14
Голешник испанцам- действие всей команды, а не отдельная заслуга Вирца. Это- эпизод, а в целом, его игра самая обычная. Никто не спорит, что игрок он способный, но речь идет о том- способен ли он заиграть в Реале или МС? Мой ответ- нет. У тебя своё мнение на этот счёт- это нормально))) Время покажет и рассудит...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:27
Канеш., очевидна! Если даже голешник испанцам остался без внимания, то о чем речь? Нефиг её читать.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 15:18
А если принять во внимание, какая легендарная и непобедимая сб.Шотландии, то точно, близорукость немецкой прессы- очевидна...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:16, ред.
Не надо ограничиваться немецкой прессой... Футбольные глаза есть и в Италии, и в Англии , и в Испании.
И если немецкая пресса не рукоплескала Вирцу за второй гол шотландцам, то это лишний раз доказывает о наличии у неё близорукости и необъективности.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 15:09
Ну прошел он ЧЕ и что, много ты его там видел, много о нем говорили? Я ни разу не встречал в немецких отчетах об игре сб.Германии упоминания про Вирца. Что касается Крооса, то он, отдаленно конечно, напоминает молодого Беккенбауэра, когда Франц, еще начинал полузащитником. Очень много общего по игре...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:57, ред.
Не согласен.
Вирц только начинает свой подъём на верх футбольного олимпа, поэтому оценивать его футбольный потенциал и предел возможностей лишь исходя из сегодняшнего дня - неправильно. Прошедший Евро уже в зачёт немцу, а про остальных "гадких утят" по типу Винисиуса да и того же раскрывшегося Бензема все в курсе, - Карло может делать из своих игроков людей с Именем.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 14:54
Ахахахаха

Вольфсбург с де Брюйне и Достом играл в примитивный силовой футбол, гораздо более скромный чем футбол Алонсо. Да да, конечно Вирц не сможет заменить де Брюйне, ведь бпльгиец с детства так играл. Смешно. К рыжему его игра нынешняя с возрастом пришла.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:50
Макс, я не сомневался, что ты вспомнишь Крооса.))) Но Кроос имел колосальный опыт и практику на разных футбольных форумах. Кроме того, Кроос мог мгновенно оценить ситуацию и принять неожиданные, нестандартные решения. У Вирца всего этого нет. Кроосу не обязательно надо было быть технарем, у него было достаточно других игровых качеств, которых нет и вряд ли будут у Вирца.. Кроос, затылком видел партнёров- это из слов, нелюбимой тобой немецкой прессы))). Кроме того, Дружище, футбольный интеллект, с годами не приобритается, он даётся от рождения. Он, или есть, или его нет. А сравнение с Кроосом, как мне кажется- некорректное.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:41, ред.
Вить.
Даже медведя можно научить на одноколесном велике кататься...

Тут же всё зависит от гибкости тренерской мысли и способностей игрока. Вирц способностями не обделён, ну а голову поправить/ вправить Анчи может, дубовый и комичный Винисиус времен Зидана - тебе в пример.

Насколько помню, Кроос ведь тоже в Баварии был не настолько гибок, однако в Мадриде пообтесался, проникся смыслом и стал тем, кем мы его знаем...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:35, ред.
Вирц, по своей футбольный идеологии и футбольному мышлению- простак. Он- быстрый, в определенной мере техничен, но для Реала этого мало, здесь нужен особый футбольный интеллект. Вспомни футбол Анчи в Милане и кто у него вел игру. Вёл Пирло, который по своему футбольному воспитанию и пониманию игры на ТРИ головы выше Вирца. Я понимаю, что такие как Пирло, каждый день не рождаются, но если говорить о тех, кто нужен Реалу, то это не Вирц. Мадриду нужен распасовщик другого уровня, по манере игры напоминающий Пирло, а Вирц, в определенном смысле- техничный, думающий простачок...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:17, ред.
Насчёт МС соглашусь, - стиль Пепа это весьма иное, но по РМ ещё вопрос. Анчи в центр нужен техничный игрок в пару к Беллингему, ибо англичанин , после ухода Крооса, в созидании один часто теряется. Вальверде хороший партнёр по амплуа, но он "чистильщик - силовик", а не фантазист. Вирц же хоть и не Брюйне, но достаточно разносторонний хав, который и сам обыграть визави может, и пас партнёру отдать, и выскочить/пробить, как с Испанией на Евро.

Поэтому, на мой взгляд, Мадриду есть смысл с немцем пыжиться...
Capral
Capral
сегодня в 13:48, ред.
Не уверен, что идеально подходит. Даже, в сравнении с Де Брюйне- он полный антипод. Стили игры разные в МС и Байере. В Байере- интенсивная, прессингующая игра, расчитаннaя на силовой футбол. По стилю игры, на мой субъективный взгляд, Вирц не подходит МС, нет в нем, той изюминки, необходимого футбольного интеллекта, что есть у Де Брюйне, не сможет, так тонко вести игру, и нет в нем- идеального понимания, той игры, что заложена в МС. Байер, по игре, очень простой, и в определенной степени примитивен, и футболисты в команде по уровню и классу намного ниже игроков МС. Мне думается, что потеряется Вирц в АПЛ...

Что касается Реала, тем более не подходит- вальяжному и аристократичному футболу Мадрида. А все эти слухи, про интерес и тп., серьезно не воспринимаю. Многое чего пишут, а потом оказывается неправдой. Думаю, и Гвард, и Анчи серьезно не интересуются Вирцем. Уже и за Хвичкой очередь стояла- в Реале и в МС. Если да, то скорей Бавария могла бы заинтересоваться Вирцем. Один чемпионат, один футбол. И даже, несмотря на то, что футбол Баварии и Байера отличаются друг от друга, всё же, шансов вписаться в игру мюнхенцев у Вирца больше, нежели заиграть в АПЛ или в Примере...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:21
Бруно зимой надо брать. Остальные покупки на лето уже. Вирц бы отлично подошёл горожанам
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 13:17
Так если виртц никуда не уходит, то зачем вообще писать такую новость?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:55
МС сейчас опасен своей неопределенностью...
shlomo
shlomo
сегодня в 12:45
Ну правильно мыслит МС... Виртс и сам не захочет зимой уходить.
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