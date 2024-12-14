Будущее Фати остаётся туманным

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сегодня, 13:22

Нападающий «Барселоны» испытывает трудности с продолжением карьеры, которую испортили частые травмы. Игрок не смог проявить себя в прошлом сезоне, находясь в аренде в «Брайтоне». В «Барселоне» у Фати не получается стать частью основы.

Переход 22-летнего вингера в другой клуб осложняет его большая заработанная плата. В частности такую сумму Фати не может позволить себе платить «Севилья».

В текущем сезоне испанец гвинейского происхождения провёл 4 матча в Ла Лиге и 3 в Лиге чемпионов. Контракт Фати с «Барселоной» действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Фати вернулся к командным тренировкам.