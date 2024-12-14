Орлов: «Сейчас договорняков в нашем футболе нет»

Комментатор считает, что с начала нулевых годов в российском футболе резко снизилось количество странных игр.

В нулевые годы ситуация изменилась. В корне! Почему? В нашем футболе появились иностранцы. В большом количестве. Не только игроки, но и тренеры. Резко снизилось количество странных матчей. Ну как можно было сказать легионеру: «Знаешь, вот этот матч ты не выигрывай»? Ведь тот же иностранный тренер, если что-то не так, может сделать заявление журналисту из своей же страны и все рассказать... Сейчас договорняков в нашем футболе нет! Исключение – 2017 год, когда наказали «Чайку». Но это ФНЛ . В РПЛ , на мой взгляд, никто не договаривается. Этого просто быть не может, прежде всего из-за наличия иностранцев. Историю с договорняками надо забыть. Вот и все. Такова моя позиция.