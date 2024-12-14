Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Орлов: «Сейчас договорняков в нашем футболе нет»

сегодня, 16:15

Комментатор Геннадий Орлов считает, что с начала нулевых годов в российском футболе резко снизилось количество странных игр.

В нулевые годы ситуация изменилась. В корне! Почему? В нашем футболе появились иностранцы. В большом количестве. Не только игроки, но и тренеры. Резко снизилось количество странных матчей. Ну как можно было сказать легионеру: «Знаешь, вот этот матч ты не выигрывай»? Ведь тот же иностранный тренер, если что-то не так, может сделать заявление журналисту из своей же страны и все рассказать... Сейчас договорняков в нашем футболе нет! Исключение – 2017 год, когда наказали «Чайку». Но это ФНЛ. В РПЛ, на мой взгляд, никто не договаривается. Этого просто быть не может, прежде всего из-за наличия иностранцев. Историю с договорняками надо забыть. Вот и все. Такова моя позиция.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Божович о договорных матчах: «Порой мои команды играли так, будто мы сдаём»
Сегодня, 14:11
Медведев: «Забери я € 4 млн подъёмными, сейчас бы не играл в футбол»
Сегодня, 13:41
Медведев рассказал, что изменилось в «Пари НН» с приходом Ганчаренко
Сегодня, 12:14
Газзаев про игру Пьянича за ЦСКА: «От него явно ждали большего»
Сегодня, 11:59
Газзаев назвал лучших игроков чемпионата России в 2024 году
Сегодня, 11:48
Канчельскис назвал российских игроков, способных заиграть в Европе
Сегодня, 11:41
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:22
Интересно было бы послушать мнение Геннадия Сергеевича, на сей счёт в неформальной обстановке , примерно в такой , какой он высказывался в "курилке" Матч ТВ (довольно откровенно)...)
Capral
Capral
сегодня в 16:18
От же, старый ЛИЦЕМЕРИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да за ваши две игры- с Ахматом и Ростовом судить надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 