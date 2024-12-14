Медведев: «Забери я € 4 млн подъёмными, сейчас бы не играл в футбол»

Вратарь «Пари НН» , ранее выступавший за «Локомотив», высказался об информации про крупные агентские выплаты за свой переход в московский клуб из «Ростова» в 2017 году.

Спросите у моего агента, сколько он заработал или у тех, кто там что-то платил, спрашивайте. Мне тоже очень интересно, о каких суммах идёт речь. Геркус говорил о сумме в € 4 млн? Ну если бы я € 4 млн себе подъёмными тогда забрал, то, наверно, уже в футбол бы не играл — надо уже справедливости ради в этом признаться. Это огромные деньги.