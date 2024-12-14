Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Медведев: «Забери я € 4 млн подъёмными, сейчас бы не играл в футбол»

сегодня, 13:41

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев, ранее выступавший за «Локомотив», высказался об информации про крупные агентские выплаты за свой переход в московский клуб из «Ростова» в 2017 году.

Спросите у моего агента, сколько он заработал или у тех, кто там что-то платил, спрашивайте. Мне тоже очень интересно, о каких суммах идёт речь. Геркус говорил о сумме в € 4 млн? Ну если бы я € 4 млн себе подъёмными тогда забрал, то, наверно, уже в футбол бы не играл — надо уже справедливости ради в этом признаться. Это огромные деньги.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Медведев рассказал, что изменилось в «Пари НН» с приходом Ганчаренко
Сегодня, 12:14
Газзаев про игру Пьянича за ЦСКА: «От него явно ждали большего»
Сегодня, 11:59
Газзаев назвал лучших игроков чемпионата России в 2024 году
Сегодня, 11:48
Канчельскис назвал российских игроков, способных заиграть в Европе
Сегодня, 11:41
Кордоба: «Мне по силам догнать Угальде»
Сегодня, 11:09
Мусаев рассказал, в чём секрет Кевина Ленини
Сегодня, 11:03
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:51
большущие деньги крутятся
adekvat
adekvat
сегодня в 14:01
В пари он за всю карьеру столько не заработает.
Donkert
Donkert
сегодня в 13:52
Можно подумать, он сейчас играет.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:44
Российский футбол - это прачечная денег...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 